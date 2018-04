Prezident to podepsal. Postavení zákazníků se u operátorů zhorší

Předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) Jaromír Novák již dříve před touto změnou zákona varoval. Podle něj zhorší postavení klientů mobilních operátorů a je také v naprostém rozporu s právem EU. Ministr průmyslu Jan Mládek ovšem při schvalování v Senátu řekl, že tento postoj byl ještě nedávno v ČTÚ menšinový a že Evropská komise zatím požádala Česko pouze o vysvětlení této úpravy (více se dočtete zde).

Kritizovanou změnu vložila do vládní novely zákona o elektronických komunikacích Sněmovna. Podle nového ustanovení budou muset operátoři přímo vyrozumět klienty jen o obsahu podstatných změn smlouvy, nikoliv tedy o jakékoli smluvní změně. To se týká i informace o možnosti odstoupit od smlouvy bez sankce, kterou by nově dostávali jen klienti se smlouvou na dobu určitou, pokud by se zhoršovaly jejich podmínky.

Dosud musejí být klienti o každé změně nejméně měsíc dopředu přímo informováni, a to včetně poučení o právu na odstoupení od smlouvy, pokud se změnou nebudou souhlasit. Nově by se tato povinnost měla omezit pouze na to, že operátor sdělí zákazníkovi informaci, že se smluvní podmínky k určitému dni mění. Na klientovi pak je, aby se sám zajímal, o jakou změnu jde. Bude však platit, že změny musí operátor i poskytovatel připojení k internetu zveřejnit měsíc předem.

Současný zákon stanoví, že podstatnými náležitostmi smlouvy jsou například údaje o ceně, způsobu jejího určení, způsoby uplatňování reklamací nebo cena za přenesení telefonního čísla. Nově má platit, že pokud jde o podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke zhoršení postavení účastníka, je operátor povinen ho prokazatelně informovat o jeho právu ukončit smlouvu bez sankce, pokud na nové podmínky nepřistoupí.

Původní vládní předloha především dávala zákon do souladu s novým kontrolním řádem a zpřesňovala pravidla kontroly. Do zákona doplnila tresty za porušování některých povinností, které vyplývají z evropského nařízení o roamingu (například až desetimilionovou pokutu).