Práva zákazníků posílí kvůli lobbingu operátorů méně, než se čekalo

Měl to být jasný tah proti nynějším praktikám operátorů a výrazný trumf v rukou zákazníků. Místo toho to vypadá, že konečná verze zmíněné novely zásadní změny nepřinese. Ba naopak: neúměrně zasáhne svým zněním i do smluv, kterých by se týkat neměla, tvrdí jeden z operátorů. Budoucnost předpisu je tak značně nejistá.

Celá novelizace má v podstatě tři klíčové body: ošetřuje výši smluvních pokut u předčasně ukončených smluv na dobu určitou, stanovuje nová přísnější pravidla pro uzavírání smluv na dálku (tedy zejména telefonicky) a blíže definuje práva operátora a zákazníka při automatickém prodlužování již uzavřených smluv.

Dosud to zní, jako by zákonodárci vkládali zákazníkům do rukou pomyslné eso. Jenže během legislativního procesu se mnohé změnilo. Lze se jen domnívat, že za tím stojí úspěšná operátorská lobby, nikdo ze zúčastněných to však nepotvrdí.

Smluvní pokuty měly vymizet, místo toho vznikla "pětina"

Novela se v první řadě zabývá smluvními pokutami za předčasné vypovězení smlouvy na dobu určitou. Zatímco dosavadní praxe mluví jasně v neprospěch zákazníků, jelikož operátoři si v takovém případě nechají doplatit měsíční paušály do konce smluvního závazku v plné výši, navrhované znění bylo přesně opačné.

Původně navrhovaná neexistence smluvních pokut se však operátorům logicky nelíbila a i selský rozum velí, že takový zásah do podnikání poskytovatelů služeb elektronické komunikace (tedy všech operátorů, nejen těch mobilních) by byl až nepřiměřený a zřejmě i právně napadnutelný. Výsledkem je tak "kompromisní" řešení, které umožňuje smlouvu vypovědět za podmínky zaplacení pětiny všech zbývajících závazků vyplývajících z daného smluvního vztahu.

Pokud tedy od nabytí platnosti novely vypoví klient po půl roce smlouvu uzavřenou na dva roky s měsíčním paušálem dejme tomu 500 korun, zaplatí operátorovi 1 800 korun namísto dosavadních 9 000 korun. Současně musí doplatit cenu dotovaného mobilu, pokud dotace při uzavírání smlouvy využil.

Smlouvy na dálku? I zde se podmínky zmírnily

Dalším běžným nešvarem na českém trhu je uzavírání smluv "na dálku", tedy zejména přes telefon za pomoci telemarketingu. Spadají sem ovšem i neúnavní "naháněči" klientů v obchodních centrech či na exponovaných veřejných místech. Novela si dala za cíl odstranit nekalou praktiku pokrucování faktických vlastností služby a jejich marketingové přibarvování, čili podávání zavádějících informací.

Původní znění tak uvádělo, že při uzavírání smluv "na dálku" musí operátoři klienty předem seznámit s podmínkami. To by znamenalo, že při prvním kontaktu, ať už telefonickém či osobním na ulici, klient pouze vyjádří souhlas s tím, aby mu daná firma poslala na jeho adresu podmínky služby s návrhem smlouvy a až poté se rozhodne, zda nabídky využije, či nikoli. Konečné znění je opět mírnější.

Novela sice povinnost seznámit zákazníka s podmínkami zavádí, ale opět až poté, co je smlouva "na dálku" uzavřena. To je v podstatě stejné jako dnes, výhoda pro zákazníka však plyne z jiné změny: čtrnáctidenní lhůty s možností odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Nyní se počítá od data uzavření smlouvy, nově to bude od písemného poskytnutí daných podmínek využívání služby.

Otázkou ovšem zůstává, jak konkrétně bude rozhodné datum určováno, pokud není stanovena doručovací metoda.

Automatické prodlužování smluv nevymizí

Podobný osud potkal i podmínky pro automatické prodlužování smluv. Původní znění navrhovalo, aby takzvaný princip opt-out (tedy nutnost výslovného vyjádření záměru ve smlouvě nepokračovat) byl nahrazen principem opt-in (tedy výslovného souhlasu ve smlouvě pokračovat). V praxi by to znamenalo, že po konečném datu ve smlouvě na dobu určitou by tato smlouva bez výslovného přání zákazníka v ní pokračovat automaticky zanikla.

Operátoři by si tak zřejmě dali záležet na tom, aby souhlas získali a zákazníka tak nějak přirozeně měli chuť o konečném datu informovat. Finální verze však současný princip opt-out ponechává, ale operátorům přidává povinnost informovat zákazníky o datu vypršení smlouvy nejdříve tři a nejpozději jeden měsíc předem. Zákazník tak může snadněji zabránit jejímu automatickému prodloužení.

Co však novela neuvádí, je přesné znění takového upozornění. Navíc se už nyní zdá, že na tento bod novely operátoři umějí najít obezličku. Jak upozornil telekomunikační odborník Jiří Peterka na serveru Lupa.cz, Telefónica má například toto automatické prodlužování ve svých podmínkách uvedeno nikoli jako "prodloužení smlouvy", ale "závazku", který je ujednán jakoby nad rámec smlouvy.

"Nejsa právník, netroufám si dovozovat, nakolik je takovéto řešení (se smlouvami a závazky) možné a přípustné. Podle mých informací to už ale posuzuje ČTÚ," okomentoval tuto praxi Peterka.

Operátoři dostanou půl roku hájení, komentářů se zdržují

I přes výše popsané výrazné zmírnění podmínek však operátoři nejsou z novely nijak nadšeni. Na dotazy redakce většinou reagovali až strojově připraveným komentářem, nebo se ho zdrželi zcela. Pouze Telefónica se slovy svého mluvčího Hanyho Farghaliho telefonicky rozpovídala o tom, že současné znění nepřirozeně zasahuje i do smluvních vztahů s firemními zákazníky, u nichž je však nutné na různé závazky nahlížet zcela odlišně.

"V tuto chvíli čekáme na zveřejnění a uvedení novely v účinnost. Od jejího vstupu v účinnost máme šest měsíců na úpravu systémů, a to nás bude něco stát. Podmínky stanovené novelou zrealizujeme tak, aby znamenaly co nejmenší zátěž pro naše zákazníky. Předem se zákazníkům omlouváme za další administrativu, množství papíru a e-mailů, které od nás v souvislosti s novými povinnostmi stanovenými novelou obdrží," uvedla za Vodafone Markéta Kulklová.

Novela v tuto chvíli čeká na podpis premiéra, poté zamíří do sbírky zákonů. Účinnosti nabude patnáct dní poté, začne tím však jen ono zmíněné přechodné období. Z jeho definice přitom vyplývá, že nové podmínky by se měly promítnout i do stávajících, tedy již uzavřených smluv. Při nynějším vývoji by odhadem mohly být nové podmínky finálně platné a závazné pro operátory v únoru příštího roku.