Operátoři zbytečně prodlužují přenos čísel. Novela zákona to má změnit

Návrh vychází ze zkušeností Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), podle něhož operátoři dobu na převod čísla, který má trvat čtyři pracovní dny (více zde), protahují až na dva měsíce. Úřad už loni upozornil na to, že operátor nejprve nechá uplynout výpovědní lhůtu ke smlouvě s odcházejícím zákazníkem, a poté teprve převede číslo k novém provozovateli.

Novela, kterou začne tento týden Senát projednávat, by takovéto praxi měla zabránit. Do lhůty pro přenesení čísla by se už totiž nesměla započítávat výpovědní lhůta. Telefonní číslo by mělo být převedeno k jinému operátorovi do čtyř pracovních dnů poté, kdy uživatel o přenos čísla požádal.

Předloha má také jednoznačně operátorům uložit, aby v případě jednostranné změny smluvních podmínek z jejich strany byli povinni o nich své zákazníky informovat, a to včetně možností odstoupit od smlouvy. Informován má být také ČTÚ.

Podle platného znění zákona jsou totiž operátoři povinni informovat zákazníky přímo jen tehdy, pokud by změna smluvních podmínek zhoršila jejich postavení (více zde). Předseda ČTÚ Jaromír Novák v roce 2014 před přijetím novely uvedl, že úřad důrazně informoval předsedu Senátu, zpravodaje zákona i předsedy senátorských klubů, že jejím přijetím dojde ke zhoršení postavení zákazníků mobilních operátorů. Úřad také upozornil, že přijetí novely v původním znění je v rozporu s právem EU. O Česko se kvůli sporné novele začala zajímat Evropská komise, která hrozila mnohamilionovou pokutou (více zde).

Současná novela tak má zabránit tomu, aby výklad změn smluvních podmínek byl „v rukou marketingových oddělení těch samých operátorů, kteří například zavádí automatické dokupování dat, což má přímý dopad na peněženky zákazníků a ani jim tyto změny řádně nekomunikují“.

Návrh předložila desítka senátorů vládních stran, tedy ANO, ČSSD a KDU-ČSL. Novela je podle nich nezbytná kvůli předloňské „protispotřebitelské“ novele zákona o elektronických komunikacích, která znamenala výrazné posílení práv operátorů.