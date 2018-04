Novela zákona o elektronickém podpisu se vrací do sněmovny

PRAHA (ČIA) - Harmonizační návrh novely zákona o elektronickém podpisu dnes Senát vrátil zpět do Poslanecké sněmovny. Senátoři například navrhli pozměnit účinnost zákona. Část totiž měla vstoupit v účinnost vyhlášením, část vstupem země do Evropské unie, tedy v sobotu 1. května. Protože by se však druhá lhůta již nestihla splnit, navrhl Senát stanovit účinnost na jeden termín - a sice na den, kdy bude novela vyhlášena ve Sbírce zákonů.



Novela upravuje podmínky pro akreditované poskytovatele certifikačních služeb a zavádí pro ně přechodné období, ve kterém mají přizpůsobit poskytování služeb nové zákonné úpravě. I v tomto bodě senátoři navrhli změny. Přizpůsobení se totiž mělo týkat těch poskytovatelů, kteří získali povolení od ministerstva informatiky. Před vznikem ministerstva ale dával povolení k poskytování certifikačních služeb i Úřad na ochranu osobních údajů. Původní verze by tedy požadovala přizpůsobení jen po těch, co získali autorizaci od ministerstva.



Zákon mimo jiné umožňuje používání takzvaných elektronických značek, kterými mohou být označovány datové zprávy. Jejich používání se dotkne především situací, kdy je nutné posílat velké objemy dat v krátkém časovém sledu a vytváření elektronického podpisu pro každou datovou zprávu by bylo příliš náročné. Zákon také počítá se zavedením časových razítek, která budou přikládány k datové zprávě a v souvislosti s elektronickým podpisem budou pomáhat k dohledání platnosti elektronického podpisu v době podepsání.



Harmonizační prvek je obsažen v paragrafech týkajících se uznávání zahraničních elektronických podpisů i v České republice. O novele bude opět jednat Poslanecká sněmovna na schůzi, která začíná příští týden.