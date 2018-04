Upravte zákon, aby lépe chránil zákazníky operátorů, vyzval premiér

„Z tohoto důvodu od vás očekávám, že budete v ochraně spotřebitele v oblasti elektronických komunikací výrazně aktivnější než doposud a do připravované novely zapracujete kromě úpravy problematiky přenositelnosti čísla mezi operátory i další prvky posílení ochrany spotřebitele v tom duchu, v jakém byly navrženy ve zmíněném senátním návrhu,“ napsal podle Lidových novin Bohuslav Sobotka v dopise, který má redakce LN k dispozici.

Premiérovi vadí, že v novele zákona o elektronických komunikacích, kterou předložilo Mládkovo ministerstvo, schází důležité body posilující postavení spotřebitele vůči operátorům. Zůstal pouze jediný bod, který upravuje maximální lhůtu pro přenos čísla mezi operátory. Přitom právě zajištění lepší ochrany spotřebitele bylo po listopadové bilanční schůzce se Sobotkou pro Mládka nejzásadnějším úkolem.

Ministr Mládek se totiž loni na jaře vložil do snahy senátorů v čele s Alenou Dernerovou usilujících o posílení stávajícího postavení zákazníků operátorů. Chtěli tím předejít především jednostranným změnám smluv ze strany operátorů, kdy jedinou obranou pro spotřebitele je v tuto chvíli odstoupení od smlouvy (více zde), při němž však mají operátoři zákonný nárok na smluvní pokutu ve výši pětiny součtu měsíčních paušálu zbývajících do konce úvazku.

Návrh novely z rukou senátorů měl operátorům jednoznačně uložit, aby v případě jednostranné změny smluvních podmínek z jejich strany byli povinni o nich zákazníky informovat, a to včetně možností odstoupit od smlouvy. Informován o takových změnách má být také Český telekomunikační úřad. Novela v jejím původním znění měla zabránit tomu, aby výklad změn smluvních podmínek byl „v rukou marketingových oddělení těch samých operátorů, kteří například zavádí automatické dokupování dat, což má přímý dopad na peněženky zákazníků a ani jim tyto změny řádně nekomunikují“.

Podle platného znění zákona z roku 2014 jsou totiž operátoři povinni informovat zákazníky přímo jen tehdy, pokud by změna smluvních podmínek zhoršila jejich postavení (více zde). Předseda ČTÚ Jaromír Novák před přijetím tehdejší novely uvedl, že úřad důrazně informoval předsedu Senátu, zpravodaje zákona i předsedy senátorských klubů, že dojde ke zhoršení postavení zákazníků mobilních operátorů. Úřad také upozornil, že přijetí novely v původním znění je v rozporu s právem EU. O Česko se kvůli sporné novele začala zajímat Evropská komise, která hrozila mnohamilionovou pokutou (více zde).

„Dospěl jsem k názoru, že to bude lepší vládním návrhem – máme k tomu i možnost, protože budeme dělat novelu zákona,“ vysvětlil svůj tehdejší zásah Mládek v rozhovoru pro LN loni v dubnu. „Paní senátorka má nepochybně pravdu, že spotřebitele je třeba chránit. Ale je otázka, zda by se to mělo řešit senátním, nebo vládním návrhem,“ prohlásil tehdy Mládek.

Ve vládním návrhu však ministerstvo průmyslu a obchodu na posílení práv spotřebitelů při jednostranných změnách smluv jaksi zapomnělo. Autorka návrhu Alena Dernerová byla přitom náměstkem ministra Mládka ujištěna, že její novelizační body byly do zákona zapracovány.

„Klíčovým aspektem návrhu senátorů byla přenositelnost čísla mezi operátory. Tuto problematiku zmíněná novela zákona o elektronických komunikacích obsahuje,“ uvedl mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba pro Lidové noviny začátkem ledna.

„Věřím, že provedením těchto úprav přispějeme k významně vyšší úrovni ochrany spotřebitele v oblasti telekomunikací, než tomu bylo doposud,“ zdůraznil v dopise premiér.

Ministerstvo průmyslu a obchodu by tak mělo na výzvu Bohuslava Sobotky návrh před předložením poslanecké sněmovně náležitě upravit. K premiérově výzvě se však nechce podle Lidových novin blíže vyjadřovat, a to s odkazem na zahraniční pracovní cestu ministra Mládka. Předpokládá však, že ministr po návratu na dopis zareaguje.