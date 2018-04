Nového tendru na FWA 3,5 GHz se zúčastní tři firmy

(ČIA) Tři zájemci předložili do dnešní uzávěrky přihlášky do výběrového řízení na udělení tří telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování bezdrátových fixních telekomunikačních sítí FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 3,5 GHz. Po prvním zasedání řídícího výboru ustaveného pro posouzení a hodnocení předložených žádostí to sdělil předseda Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) David Stádník.

Řídící výbor dnes dále projednal a schválil dokumenty nutné pro svou činnost, zejména jednací řád řídícího výboru. Zároveň stanovil program prezentací žádostí účastníků výběrového řízení, které se uskuteční 20. června. Podle harmonogramu, zveřejněného na internetových stránkách ČTÚ, by rozhodnutí o udělení licencí měl úřad vydat 27. července. Výběrové řízení bylo podle telekomunikačního zákona vypsáno v důsledku skutečnosti, že o provoz telekomunikačních sítí v tomto pásmu původně projevilo zájem více firem, než dané frekvence umožňují. Vítěz měl být vybrán na základě tzv. soutěže krásy, za licenci bude muset zaplatit 20 milionů korun.

Oproti předchozímu přidělování licencí na FWA 3,5 GHz, které se uskutečnilo na přelomu let 1999 a 2000, se zásadně mění způsob využití tohoto frekvenčního pásma. Zatímco dosud byly licence využívány pro přístup k internetu, tentokrát je jednoznačně stanovena povinnost poskytovat jejich prostřednictvím veřejnou telefonní službu.

"Výběrovým řízením je sledováno posílení konkurenčního prostředí v oblasti poskytování veřejné telefonní služby a zřizování a provozování pevných přístupových telekomunikačních sítí nezbytných pro poskytování telefonní služby," vysvětluje ČTÚ. Budování a provozování sítí FWA bude proto umožněno těm subjektům, kterým dosud nebyly přiděleny kmitočty pro zřizování a provozování pevných rádiových přístupových telekomunikačních sítí za účelem poskytování veřejné telefonní služby v pevné síti.

V loňském roce se uskutečnilo výběrové řízení na tři licence sítě FWA v pásmu 26 GHz, kterého se zúčastnilo 13 zájemců. Vítězi tendru se stalo konsorcium GiTy/Star One a společnosti BroadNet Czech a Nextra Wireless. Ještě do konce letošního roku plánuje ČTÚ vypsat další výběrové řízení na licence FWA, tentokrát v pásmu 28 GHz.