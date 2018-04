Znáte je? Prohlédněte si nové značky smartphonů na českém trhu

Jak ukázaly i nejnovější statistiky celosvětových prodejů smartphonů, trh s nimi se drobí. Největší výrobci prakticky nedovedou navyšovat tržní podíl, naopak z něj čím dál více ukusují menší a méně známé firmy (myšleno globálně, lokálně to jsou často premianti trhu). Ačkoli v Česku podobné trendy přicházejí vždy trochu se zpožděním, i tady je vidět, že nabídka chytrých telefonů je širší než kdykoli dříve.

Kromě stále širšího portfolia tradičních značek se o to však starají i značky nové, které nejsou mezi širokou veřejností příliš známé. Kdekdo by tak mohl za nováčky považovat třeba čínské značky Huawei a ZTE, ale jsou to etablovaní výrobci, byť v případě ZTE nemůžeme hovořit o výraznější přítomnosti na českém trhu. Kdesi na pomezí je Alcatel, který v Česku vyrazil do boje již před nějakou dobou, teď začíná být čím dál více vidět a jeho přístroje se dokonce vracejí do nabídky operátora O2.

Starý známý

Jedním z mála výrobců, který oznámil oficiální vstup na český trh, je tchaj-wanský Acer, který už to se smartphony zkouší nějakou dobu, ale snahy v Česku byly dosud vlažné. Acer tu začíná prodávat modely Liquid Z4, Z5 a E3. Novinky Z4 a E3 jsme si mohli prohlédnout poprvé na veletrhu MWC v Barceloně v únoru (více zde), testy všech novinek připravujeme. Každopádně se Acer vrhá do nejzajímavějšího segmentu cenově dostupných smartphonů, jejichž výbava dnes však již uspokojí i trochu náročnějšího uživatele.

Tradiční hráči Trh mobilních telefonů se za posledních 10 let dramaticky změnil. A tak zatímco ještě v roce 2003 patřil Alcatel k silným a tradičním značkám, dnes se pod novým čínským majitelem žene k obrození a můžeme jej vlastně považovat za nováčka. Mnoho slavných značek přitom dopadlo špatně. Pryč jsou Siemens, Ericsson nebo někdejší průkopník na poli chytrých zařízení Palm. Zatímco na přelomu tisíciletí vládly trhu s mobily Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens, Panasonic a Samsung číhal za branami první pětky, dnes je jedničkou právě korejská společnost a Nokia jako jediný přeživší drží zuby nehty druhou pozici. A navíc značka Nokia již na telefonech příliš dlouho nevydrží, alespoň ne na těch chytrých. Trojkou je podle posledních čísel Apple, čtvrté LG a pátý Huawei pak od zbytku světa dělí jen tak málo, že se pozice mohou měnit každé čtvrtletí. Za zavedené značky tak dnes považujeme například Samsung, Nokii, LG či Sony, ale také vlastně třeba nedávné nováčky Apple či HTC. Mezi "staré známé" můžeme v podstatě řadit i firmy Huawei a ZTE, které začínají být pod tlakem menších soupeřů z domovské Číny. Jiné tradiční značky, jako například BlackBerry, bojují o holé přežití. Motorola by na tom mohla být pod křídly ambiciózního Lenova o něco lépe.

Bude zajímavé porovnávat snahy Aceru s odvěkým rivalem Asusem, který u nás smartphony prodává již delší dobu, ovšem bez výraznějších úspěchů a snah o jejich prosazení. Třeba by aktivity tradičního rivala mohly popíchnout i Asus.

Velikán přichází

V Česku se v poslední době stále častěji objevují také smartphony další velké IT značky Lenovo. Ta zde ovšem neprodává přes oficiální zastoupení, ale jen přes distributory, kteří je dovážejí sami, nebo nakupují přes nezávislé dovozce. Lenovo však letos vstoupí na evropský trh oficiálně. I tak je nabídka široká a čítá minimálně deset modelů. Kromě nejlevnějšího typu A690 nám kompletní portfolio zapůjčil ke krátkému prozkoumání e-shop lenovomobile.cz. Všechny modely si můžete prohlédnout v naší fotogalerii ke článku.

V nabídce je například typ P780 s obří baterií (recenze Lenovo P780), kovový phablet s Intel procesorem K900, voděodolný typ S750 nebo velký phablet se šestipalcovým HD displejem S939. K cenově dostupným modelům patří menší model A706 nebo typ A850 s 5,5palcovým panelem. I u Lenova ovšem chápou, že velkou roli dnes hraje povedený design a také zapamatovatelné jméno smartphonu. Hvězdami nabídky tak je trojice modelů Lenovo Vibe Z, Vibe X a S650, nově označovaný také jako Vibe X mini.

Lenovo Vibe X

Jde o modely, které jsme si mohli poprvé prohlédnout na veletrhu CES v Las Vegas (první dojmy zde) a které nás zaujaly povedeným designem a slušnou výbavou. Vibe Z s 5,5palcovým Full HD displejem a Qualcommem Snapdragon 800 můžeme s klidem zařadit k super-smartphonům. Pětipalcový Full HD typ Vibe X už kvůli čtyřjádru MediaTek výkonnostní žebříčky neopanuje, ovšem v praxi je rychlý a dobře vybavený. Nejmenší Vibe X mini dostal 4,7palcový displej, bohužel jen s qHD rozlišením (960 × 540 pixelů). Trojici momentálně testujeme a brzy vám přineseme naše zkušenosti.

Čínská expanze

V poslední době je nejvíce slyšet o některých ambiciózních čínských značkách. Hvězdou mezi nimi je Xiaomi, které řídí bývalý viceprezident androidí divize Googlu Hugo Barra. Právě Xiaomi boří na domácím trhu zavedené způsoby distribuce a postupně expanduje i na další trhy, ty evropské však mezi nimi zatím chybí. A tak se práce opět ujímají různí distributoři, telefony Xiaomi tu najdeme například v e-hopu společnosti Harek Trade nebo Xiaomimobile.

Xiaomi Mi3

Momentálně se u nás prodávají především cenově dostupný model Red Rice (recenze), výkonný a výborně vybavený a přitom rozměrově kompaktní MI2s (recenze) a špičkový typ MI3 (recenze). Ten se řadí mezi ty nejlepší top-modely, cenovka se však pohybuje okolo 10 tisíc korun. Kromě toho lze u nás třeba v e-shopech Mironet nebo CZC i dalších najít smartphony ZOPO.

Před několika lety byla první čínskou značkou, která vzbudila na poli smartphonů velkou pozornost, firma Meizu. Ta se proslavila především aférami s kopírováním iPhonu, mezi tím však vyrostla a nabízí parádní smartphony se špičkovou výbavou a přitom slušnou cenou. Modely Meizu si hledají na český trh cestu trochu složitěji, ale nabízí je například e-shop – Mall. Jak však v našem rozhovoru potvrdila šéfka mezinárodního obchodu Meizu Sierra Ma (více o záměrech Meizu), oficiální vstup na český trh je v podstatě jistotou.

Meizu MX3

Hodně je v poslední době slyšet o značce Oppo, jejíž smartphony si můžete koupit v evropském e-shopu firmy a nechat si je poslat do ČR. Oppo má také novou odnož Oneplus, která v posledních týdnech způsobila docela velký rozruch kvůli vlastnické struktuře i marketingové kampani. Zatím sice novinku Oneplus One nabízí jen ve vybraných zemích, ale jsou mezi nimi i mnohé evropské státy. A tak to není do Česka daleko.

Česká stopa

Zajímavé smartphony za zajímavé ceny ovšem nemusíme hledat jen u čínských značek. Na našem trhu můžeme v tomto směru zaznamenat i českou stopu. Mezi nováčky na trhu smartphonů se totiž koncem loňského roku zařadila i značka Sencor. Původně japonská značka dnes patří říčanské distribuční skupině Fast, která se v poslední době rozhodla do portfolia zařadit i chytré telefony.

Sencor Element P500

Levný model P400 (recenze) jsme testovali koncem loňského roku, parádní P500 (recenze) s vynikajícím poměrem výkon/cena pak počátkem letošního roku. Mezi ně se řadí ještě typ P450. Sencor si telefony samozřejmě nestaví sám, využívá čínských OEM dodavatelů, ale zatím mu výběr jde velice dobře. Teď se na trh chystá extrémně odolná novinka P430, lakonicky nazvaná Destroyer. Její test chystáme.

Cesta přes Ameriku

Poslední novinkou na českém trhu, o které se hovoří jen málo, je americká značka Vonino. I ta volí podobný způsob jako Sencor. Uživatele láká nejen na dobrý poměr výkon/cena, ale i na ohromné úložné místo v cloudu zdarma. K telefonům totiž uživatelé získají 512 GB (ano, gigabajtů) v on-line úložišti Arpacloud. Značka začíná s levným modelem Oxxo S se základní výbavou a elegantním modelem Ego QS, který spadá na spodní okraj střední třídy. Podobně jako někteří výrobci výše má Vonino v portfoliu také tablety. I některé přístroje této značky momentálně v redakci testujeme.

Vonino Ego QS

Nováčci hodní pozornosti

Samozřejmě můžeme jen těžko hodnotit, které z výše uvedených firem se na trhu, a to nejen na tom českém, uchytí na stálo. Avšak jisté je, že nabídka smartphonů se čím dál více rozšiřuje a především čínské značky mají velkou chuť expandovat a konkurovat zavedeným gigantům.

Zatím však mohou uživatelé těžit z toho, že tyto značky nabízí většinou cenově atraktivní modely s velmi dobrou výbavou a často i řadou opravdu inovativních funkcí. Samozřejmě, pro konzervativního uživatele nemusí být vždy ideální volbou, například kvůli trochu nezvyklému nebo ne zcela přeloženému uživatelskému prostředí, ale i to se může velmi rychle změnit.