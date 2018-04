Nové zajímavé emailery - Užitečné Magnifico - a další aktuality

Bluetooth pro Clié na cestě?

Podle několika neoficiálních pramenů bude do měsíce v Evropě představen Bluetooth Memory Stick, určené pro handheldy Clié. Má stát od 120 do 150 EUR.

Sony již několik měsíců nabízí v Japonsku ekvivalentní produkt PEGA-MSB1, který některé shopy nabízejí i mimo Japonsko. Modul umožní Clié spolupracovat s Bluetooth telefony, ale i s jinými zařízeními vybavenými touto technologií.

Hand Mail 1.0 - nový emailer

TLA software poskytl na svých stránkách ke stažení betaverzi nového emailového programu Hand Mail 1.0 pro MS Outlook a Outlook Express. Umožní překonvertovat přílohy v běžných formátech k čtení v PalmOS počítači (týká se formátů MS Word, MS Excel, HTML a Adobe PDF).

Dokumenty z Wordu mohou být překonvertovány do formátů QuickWord, RichReader, WordSmith a Palm DOC. Ty Excelové zase do MiniCalc, QuickSheet, TinySheet, HandBase a JFile. HTML přílohy mailer konvertuje do formátů iSilo a Quickword, Adobe PDF soubory zase do Adobe Acrobatr Readeru pro PalmOS.

Inbox To Go - další specialista na přílohy

Jestli vám u předchozího produktu chyběl formát Documents ToGo, tak vězte, že firma DataViz připravila pro svoje klienty aplikaci Inbox ToGo - ta umožňuje emaily i s přílohami přijímat i zasílat, a to přímo z/do handheldu prostřednictvím kombinace handheld+mobil, popřípadě handheld + LAN/modem.

DataViz dosud v rámci balíčku Bonus Add-On Kit nabízel pouze program DataViz Mail, který umí synchronizovat emaily s desktop emailem (včetně příloh) a přílohy otevřít v některém z kancelářských programů sady Desktop To Go. Nyní tedy přišla řada na mobilní kancelář bez kompromisů. Celý systém funguje přes mail server DataViz a do října 2002 jej můžete zkoušet bez poplatku, po tomto datu bude zpoplatněn měsíčním poplatkem.

Magnifico: Máte to rádi velké?

Jeví se vám displej vašeho PDA málo čitelný, či byste jej v určitých situacích chtěli zvětšit? Kupte si zařízení Magnifico a váš displej se najednou velmi silně zvětší!

Skládací zařízení, které může být velmi užitečné v mnoha specifických případech, vás přijde na $29,99.