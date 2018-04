Nové Xperie: jiní představují to nejlepší, Sony si vystačí s průměrem

Ještě před půl rokem by nové Xperie P a U byly přijímány téměř s nadšením. Dnes už ale dvoujádrový smartphone s WVGA displejem nikoho nepřekvapí. Obzvlášť na veletrhu v Barceloně, kde ostatní výrobci vytahují z rukávů to nejlepší, co pro letošní rok mají přichystáno.

Sony Xperia P

Sony tak při svém prvním samostatném vystoupení bez původního partnera Ericssonu publikum zklamalo. Ostatně i tisková konference společnosti byla dost podivná. Jistě, v Barceloně je letos novinářů neuvěřitelné množství a na nedělní prezentace výrobců se tlačí kudy mohou, to co ale předvedlo Sony snad nemohlo projít ani žádnými požárními předpisy. Na její tiskovce, která byla dimenzována tak na 300 lidí, se tísnil zhruba dvojnásobek novinářů. Jenom kameramanů tu bylo snad více než filmových štábů na tiskových konferencích státníků světových velmocí.

Novinářům moloch Sony ukázal, že nemá co ukázat. Od Sony se sice žádné velké překvapení nečekalo, ale i tak je představení nových modelů Xperia U a Xperia P poměrně zklamáním. Lepší Xperia P je vlastně konkurentem pro loňskou špičku v podání Samsung Galaxy S II a podobných telefonů.

Sony Xperia P Sony Xperia P

Má tedy dvoujádrový 1 GHz procesor, čtyřpalcový displej s rozlišením 960 x 540 pixelů a osmimegapixelový fotoaparát. Desin vychází z v Las Vegas představené Xperie S, což ostatně platí i pro druhou novinku s označením U. Xperia P má jako jediná kovové tělo, k dispozici budou černá, stříbrná a červená barevná varianta. Kovové provedení je vcelku sympatické a telefon působí v ruce pevnějším dojmem než špičková Xperia S, otázkou je, zda to bude na konkurenci stačit. Stejně jako Xperia S podporuje i model P technologii NFC. Zajímavostí Xperie P je nová technologie displeje, která má pomoci vylepšit jeho obraz – barevné podání a čitelnost mají být údajně nejlepší ve třídě,, to jsme si ale v přítmí prezentačního sálu nemohli ověřit.

Trochu zklamáním může být přítomnost pouze Androidu 2.3 Gingerbread. Sony ale slibuje update na Ice Cream Sandwich v průběhu druhého čtvrtletí – ostatně, zhruba v jeho polovině by se měl model začít prodávat, takže je otázkou, zda nakonec rovnou z výroby nepřijdou kousky s ICS.

Sony Xperia U

Pro širší publikum je podstatně zajímavější model Xperia U. Ten opět přináší atraktivní design s průhledným pruhem pod displejem a teoreticky by mělo jít o první dvoujádrový (takt opět 1 GHz) smartphone ve střední třídě. Její 3,5 palcový displej má rozlišení 854 x 480 pixelů, fotoaparát dostal pětimegapixelové rozlišení. Chybí NFC nebo pokročilá technologie displeje (stále je tu alespoň Bravia Engine), ale to v praxi bude vadit málokomu. Důležitější je, že Xperia U skvěle padne do ruky, plastové materiály jsou příjemné na omak a telefon vůbec celkově působí solidním dojmem.

Sony Xperia U Sony Xperia U

Vzhledově tento nejlevnější model laik neodliší od špičkové Xperie S, což je samozřejmě pro zákazníky ve střední třídě dobrá zpráva. Ale je otázkou, zda tím Sony trochu nedegraduje design svého top modelu – novinky sice vypadají atraktivně, ale dřívější paleta Sony Ericssonu měla krom skvělého designu i design originální.

Velkou nevýhodou nových modelů bude absence slotu pro paměťové karty. Levnější Xperia U totiž bude mít pouze 8 GB vestavěné paměti, lepší model P dostane dvojnásobnou porci.

Novinky budou na trhu v polovině druhého čtvrtletí. Krom toho Sony oznámilo, že se dnes začíná prodávat Xperia S – startuje právě ve Španělsku s tím, že v následujících týdnech se prodeje rozeběhnou po celé Evropě. Firma také oznámila, že na CESu představený LTE model Xperia Ion se rovněž dostane na evropské trhy.

Novinky Sony rozhodně nejsou špatné produkty a ostatně naše první krátké seznámení s nimi to potvrzuje. Telefony si ponechávají ducha původních Xperií a přináší zajímavý design i funkce. Jenže tam, kde se ostatní chlubí tím nejlepším, přestavilo Sony více masové modely, které tolik pozornosti nepřitáhnou.