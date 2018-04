Nové Vertu na obzoru - milionáři se mají na co těšit

Výrobce luxusních mobilních telefonů Vertu připravuje na září uvedení nového modelu, který se pravděpodobně bude jmenovat Constellation. Telefon by měl mít ve výbavě, na rozdíl od předchozích modelů, podporu datových přenosů EDGE, podporu všech pásem GSM a displej by měl mít větší rozlišení. Ve výbavě by nemělo chybět ani Bluetooth.

Vertu v současnosti nabízí tři řady mobilních telefonů: Ascent, Signature a Diamonds. V nabídce jsou i limitované edice modelu Ascent. Recenzi modelu Ascent si můžete přečíst zde. Mobily značky Vertu jsou v prodeji i na našem trhu, cena za nejlevnější model Ascent začíná na 134 900 Kč.