Nové veřejné skupiny v SMS chatu EuroTelu

Dne 14.3. 2001 odpoledne byly v rámci služby SMS Chat uvedeny další veřejné skupiny:Vtipy, vtípky, kameňáky(Chat na infokanále televize UPC. Každý den 19-21 hod. Zasláni příspěvku = SMS + 1,-Kč) Všechny příspěvky do této skupiny budou nejen rozeslány na registrované účastníky, ale zároveň budou i zveřejněny na Infokanále kabelové televize společnosti UPC. SMS odeslané do této skupiny budou zpoplatňovány jako odeslaná SMS dle tarifu + 1,-Kč (bez DPH) Příjem příspěvků je za stejnou cenu 0,50 Kč. Infokanál pro Chat bude v provozu každý den od 19 do 21 hodin. Nevhodné příspěvky budou před zobrazením v televizi odstraněny společností UPC. Uveřejnění příspěvku je plně v odpovědnosti společnosti UPC. V případě problémů s zobrazením příspěvku volejte infolinku UPC: 0607 785 928

Další veřejné skupiny jsou určeny pro zasílání a příjímání informací o dopravní situaci. Účastníci těchto skupin se mohou navzájem informovat o dopravě, radarech a silničních kontrolách. Skupiny jsou rozděleny podle regionů.

RDRPR (Radary Praha – zasílání a příjímání informací o dopravní situaci, radarech a silničních kontrolách v Praze)

RDRD (Radary Dálnice)

RDRJC (Radary Jižní Čechy)

RDRSC (Radary Severní Čechy)

RDRVC (Radary Východní Čechy)

RDRZC (Radary Západní Čechy)

RDRST (Radary Střední Čechy)

RDRSM (Radary Severní Morava)

RDRJM (Radary Jižní Morava)

RDRBR (Radary Brno)