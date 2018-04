Nové véčko od Nokie!

V průběhu května začne finský gigant Nokia prodávat na japonském trhu nový mobilní telefon J-NM01. Přístroj je určený pro síť japonského operátora J-PHONE, v kterém má nezanedbatelný podíl britský Vodafone. Přestože se s touto novinkou v nejbližší době v Evropě nesetkáme, je potřeba jí věnovat zvýšenou pozornost. J-NM01 využívá všech možností, které japonské mobilní sítě nabízí a má velmi blízko k telefonům pro sítě třetí generace.

Model J-NM01 vlastně není čistokrevná Nokia, ale převzatý model J-SA03 od japonského výrobce spotřební elektroniky Sanyo Electric Co. Japonští výrobci mají na svém trhu co nabídnout a toho využila právě i Nokia. Mobilní telefon J-NM01 má s ohledem na svou výbavu velmi atraktivní rozměry a hmotnost. Přístroj váží necelých 100 gramů a jeho rozměry jsou 49 x 94 x 25 mm. Přes své kolibří rozměry může uživateli nabídnout hovorovou dobu delší než 2 hodiny a v pohotovostním režimu telefon vydrží téměř 5 dní. Přístroj bude dodáván ve čtyřech barevných variantách - šedé, stříbrné, růžové a modré.

Evropského telefonistu zajisté uchvátí obrovský barevný displej, který doplňuje druhý displej na vrchu telefonu, informující o síle signálu, času a zvoleném režimu. Přístroj je vybaven vestavěnou kamerou s ohniskovou vzdáleností 3,4 mm a rozlišením 70 000 pixelů. Pro práci se zvukem je v integrován FM rádio modul. Přístroj by měl podporovat Java aplikace pro stahování her a dalších programových funkcí telefonu. Nokia by s uvedením přístroje na trh měla zprovoznit speciální server Nokia Pics, na kterém si uživatelé budou moci ukládat své obrázky z mobilu. Ekvivalent evropského Nokia Clubu by měl poskytnou server Nokia Park.

Všechny tyto z evropského hlediska futuristické možnosti mohou již dnes naprosto samozřejmě využívat všichni japonští zákazníci. Nová Nokia J-NM01 je určena pro síť operátora J-PHONE. Nabídka, která vedle základních telekomunikačních služeb umožňuje využívat práci s internetem, se nazývá J-Sky a momentálně ji používá přes šest milionů zákazníků. Největší japonský operátor DoCoMo nabízí obdobný produkt pod názvem i-mode, který používá zhruba 30 milionů uživatelů. Právě DoCoMo nabídlo první interaktivní přístroj již v lednu letošního roku a nová Nokia by měla být odpovědí konkurence.

Konkurenční protokoly

Služba J-Sky pracuje na principu MML jazyku a používá vlastní verzi prohlížeče. Podporovány jsou formáty obrázků PNG a JPEG ve 256 barvách. Zákazník může používat protokol POP3 pro příjem a zasílání e-mailů. Maximální délka jedné zprávy je 6000 znaků latinky, nebo polovina pro japonské znaky. E-maily se ukládají na serveru, kde může jeden zákazník mít až 192 zpráv po dobu tří dnů. E-maily mohou mít v příloze obrázky a zvukové soubory. Samotná síť operátora J-Phone pracuje v pásmu PDC (TDMA). Cena za využívání datových služeb je relativně příznivá, služba J-Sky nemá žádný měsíční paušál, platí se pouze za jednotlivý dotaz. Cena za jeden dotaz činí v přepočtu pouhých 70 haléřů.

Konkurenční produkt operátora DoCoMo i-mode, využívá zjednodušenou verzi HTML, takzvaný compact HTML (cHTML). Také u této služby mohou zákazníci pracovat s protokolem POP3 pro příjem a odesílání pošty, ale jedna zpráva je omezena pouze na velikost 500 znaků latinky. Přenosová rychlost u služeb J-SKY a i-mode 9,6 kbps. Obě služby jsou velmi podobné evropskému WAPu, který pro své služby v poněkud pozměněné podobě (HDML) používá další japonský operátor KDDI/AU. Datové služby japonských operátorů se účtováním poplatků velmi podobají systému GPRS, startujícímu v Evropě. Neplatí se za čas strávený v připojení, ale pouze za objem přenesených dat nebo za jednotlivý příkaz.

Kdy v Evropě?

Současné sítě japonských operátorů se svojí nabídkou služeb velmi přibližují tomu, co bude možné v Evropě očekávat v sítích třetí generace. Na novou etapu mobilní komunikace se horečně připravují jak operátoři, tak výrobci technologie a koncových zařízení. Ericsson, který se považuje za premianta v přípravách na novou generaci sítí, nabízí v Japonsku své přístroje již poměrně dlouho (například model ER209i). Nokia sice na japonském trhu také nechyběla, ale ve své chuti převálcovat konkurenci, využila možnosti proniknout na trh chytrých telefonů a pro začátek ke své expanzi využila zkušeného domácího výrobce Sanyo. V oblasti chytrých telefonů mají japonští producenti náskok a právě z případu Sanya se často jedná o producenty telefonů v Evropě neznámé.

Evropský zákazník si zatím může jen smutně povzdechnout nad možnostmi nové Nokie. Ovšem podle vyjádření Nokia Japan Co. Ltd. Je právě nový model J-NM01 vstupenkou do světa telefonů třetí generace. Proč místo vlastního produktu zvolila Nokia OEM výrobek Sanya zástupci firmy přímo nezdůvodnila, ale je více než jasné, že tento postup urychlí vlastní vývoj a umožní získat náskok před evropskou konkurencí. Z tohoto důvodu není možné novinku Nokie přehlížet, přestože se nás přímo nedotkne. Zanedlouho se i v Evropě budeme moci těšit z multimediálních přístrojů, o kterých zatím můžeme jen snít.