Nové ústředny Hicom od Siemensu

Německý koncern, společnost Siemens, provedl další významný krok v oblasti svých telefonních ústředen, když produktovou řadu určenou pro malé až střední podniky výrazně modernizoval. Původní systémy už přestávaly splňovat stále rostoucí požadavky na maximální efektivitu spojení při využití všech dostupných produktů, což se pochopitelně projevilo migrací zákazníků k silnější konkurenci. Představme si proto inovovanou řadu Hicom 150 E.

Za velmi dobrý krok lze nepochybně považovat přechod nejnižších systémů 112 resp. 118 pod unifikovaný základ 150 E, které tak získají větší množství podporovaných funkcí. K určitému kapacitnímu odlišení však přesto muselo dojít. Vznikl prostor pro doplňkové označení OfficePoint, OfficeCom a OfficePro, disponujících různými velikostmi skříně. Nejmenší z nich, OfficePoint, zvládne připojit max. 20 účastníků, což je ideální pro malé kanceláře. Jako jediný však nepodporuje připojení bezdrátových poboček. Větší modifikace si pak poradí s 156 resp. 250 pobočkami, z nichž může být až 64 bezdrátových, pracujících v rámci standardu DECT/GAP. Není to sice mnoho, ale většina firem prý stejně často volí pevnou variantu a podstatně dražšími přenosnými telefony vybavuje jen menšinu zaměstnanců. Přesto bych to považoval za minus oproti konkurenci. Větší podporu bezdrátových poboček, konkrétně trojnásobný počet, přinese až další verze, která přijde na náš trh v průběhu přístího roku.

Přejděme však k samotným inovacím. Tou nejvýznamnější bylo přepracování softwaru a rozšíření funkční základny o LCR (Least Cost Routing resp. ARS) představující inteligentní spravování odchozích hovorů, bez něhož se nedal Hicom považovat za konkurenceschopný. Při uskutečňování spojení tak ústředna vybere podle vytáčeného čísla příp. doby tu nejlevnější možnou cestu spojení, přičemž s jednotlivými volacími znaky si dovede dokonale pohrát. U volání využívajících např. sítě IP (NetCall, Internet Call, Xcall, ...) nahradí přestupný znak do mezinárodní sítě odpovídající předvolbou (např. 55), aniž by účastník musel jakkoliv zasahovat. Nemusí tak ani poznat, že byl spojen alternativní cestou.

Větší pozornost byla tentokráte věnována přesměrování. Účastníkovi se nabízí detailnější rozpracování správy hovorů v případě přepojování v rámci firmy a v případě odklonění volání na externí linku lze využít přímo služeb veřejné sítě, čímž dojde k cenné úspoře dvou B kanálů (jeden pro příchozí hovor, druhý k účastníkovi). Novinkou je rozšíření seznamu uskutečněných volání na 3 pozice.

Inovací se dočkaly i připojitelné periferie, jimiž Siemens jednoznačně vítězí před ostatními. Kromě rozšíření produktové řady o 90-ti tlačítkový modul předvoleb, usnadňující práci operátorky, která není vybavena počítačem, je nabízeno už 8 adaptérů rozšiřujících možnosti koncových zařízení. Kromě karet sloužících k odposlechu, připojení externích akustických souprav, analogových resp. ISDN koncových zařízení a dalšího telefonu s odlišným číslem, lze využít k spoustě užitečných činností tzv. contact adaptér disponující dvojicí galvanicky oddělených kontaktů, z nichž jeden sepne při vyzvánění, druhý při obsazení. Kupříkladu v hlučném prostředí může vyzvánění indikovat světlo, siréna, apod.

Poslední dobou přichází čím dál tím častěji do podvědomí také telefonování prostřednictvím počítače (CTI), které dokáže v krajním měřítku zastat velkou část práce sekretářky. V rámci systému Hicom 150E jsou nabízeny dvě úrovně- Smartset a CTI TAPI. První z nich není ničím jiným, než volbou telefonních čísel uložených v počítači a evidencí všech uskutečněných volání. Podstatně zajímavější je však nástavba pro připojení počítačů k digitálním systémovým telefonům- Hicom CTI TAPI, kde už lze hovořit o plnohodnotném využití možností CTI prostřednictvím standardizovaného rozhraní TAPI.

Jenom na okraj bych zmínil volitelnou kartu Xpress@LAN umožňující přístup počítačů připojených k lokální síti Ethernet do veřejné sítě, kdy ústředna začne plnit ještě funkci středového rozbočovače pro hlasovou, datovou a videokomunikaci.

150 E OfficePoint 150 E OfficeCom 150 EOfficePro Hi Net VS1600 Analog. pobočky 12 84 250 44 Digit.pobočky 16 48 250 48 Max. poboček 20 156 250 48 Z toho bezdrát. - 64 64 - Max. linek (kanálů) 16 60 120 50* Druhy vedení S0, analog S0, S2M, KD3, analog S0, S2M, KD3, analog, E&M S0, S2M, KD3, analog

Pozn. HiNet VS1600 je PBX určená pro vestavbu do 19" racku

*nebo 60 kanálů pro pevná připojení

Pro podrobnější informace navštivte stránku společnosti Siemens.