Nové Twist balíčky: minuta volání za padesát haléřů či textovka za desetník

Poznamenejme hned na začátek, že nové balíčky nejsou hned tak pro někoho. Na své si sice přijdou jak milovníci dlouhých hovorů, tak příznivci textovek, avšak jen mimo špičku a v rámci domácí sítě. Balíček zvýhodňující SMSky navíc neplatí o víkendech.

Volání za "padík"

Pro stoupence telefonátů je nachystán balíček Twist Volání 100. S ním získáte 100 volných minut do sítě T-Mobile mimo špičku, tedy ve všední dny od 19,00 do 8,00 hodin a po celé víkendy a státní svátky. Zvýhodnění vás přijde na 49 korun s daní.

Na "prokecání" 100 minut máte celý týden. Jedna minuta tak přijde na necelých padesát haléřů. Pokud si balíček aktivujete například dnes, večerní a víkendové telefonáty máte až do příští středy 25. dubna. Poté se balíček automaticky obnoví, je třeba jej manuálně zrušit.

Pozor na víkendy

Pro SMS nadšence je připraven balíček Twist SMS Volno 300. V něm najdete 300 volných textovek do sítě T-Mobile. Využít je lze pouze mimo špičku, přesněji od pondělí do pátku od 19,00 do 8,00 hodin ve všední dny a svátky. Pozor, o víkendu zvýhodnění neplatí.

Za balíček zaplatíte 29 korun týdně, jedna textovka tak při plném využití volných jednotek stojí 10 haléřů. Pro zvýhodnění víkednových SMS nabízí operátor balíček Twist SMS Víkend 300. Nabídne stejný počet textovek za stejnou cenu do vlastní sítě v sobotu a neděli.

Nezapomeňte na deaktivaci

Oba uvedené balíčky si můžete aktivoat on-line prostřednictvím služby Můj T-Mobile, pomocí přesně definované SMS odeslané na číslo 4603 či zavoláním na Zákaznické centrum T-Mobile 4603. Stejnými způsoby však musíte provést i deaktivaci služby. Balíčky lze aktivovat ke všem aktuálně poskytovaným Twist tarifům. Nabídka je časově omezená a platí do 31. 8. 2007.