Nové top modely Siemensu na vlastní oči (fotografie)

Možná dvě úplně poslední novinky představil Siemens včera v německém Hamburku. Další telefony pak s největší pravděpodobností již ponesou logo společnosti Benq, který nedávno mobilní divizi Siemensu koupil. Je dokonce pravděpodobné, že vedle značky Siemens bude logo Benq i na těchto dvou modelech. Začnou se prodávat v říjnu a v tomto termínu by už měl každý telefon Siemensu nést i logo společnosti Benq.

Siemens S75 a SL75 jsou ještě modely plně vyvinuté v režii Siemensu, což je jasné na první pohled - design je tradiční a to samé platí i o menu obou telefonů. Siemens SL75 je luxusní vysouvací telefon nejvyšší třídy, čemuž bude odpovídat i poměrně vysoká startovní cena okolo 13 000 Kč včetně daně. Lépe vybavený, ale méně nápadný a exkluzivní, je model S75. Bude levnější, měl by stát přibližně 9 000 Kč. To je poměrně slušná cena. Siemens představil i stereofonní Bluetooth sluchátka, která bude možné použít k oběma novinkám. V prodeji budou také od října a jejich cena by neměla přesáhnout 4 000 Kč včetně daně.

Siemens SL75 je asi nejhezčí mobil výrobce. Je precizně zpracovaný, výrobce nešetřil na použitých materiálech a navíc se povedl i design. Siemens SL75 působí jako luxusní mobil, svě předchůdce, modely SL55 a SL65, překonává v tomto směru rozdílem dvou tříd. Telefon se bude dodávat ve třech barevných variantách, které si můžete prohlédnout na fotografiích. Výbava telefonu je bohatá, kompletní přehled funkcí najdete v tomto článku.

Ještě lépe vybaven je Siemens S75. Výrobce s ním počítá jako s hudebním mobilem, i když stejně dobře poslouží jako mobil manažerský. MP3 přehrávač je propracovaný, funguje i na pozadí, takže lze při poslechu hudby používat jiné funkce telefonu. Oproti konkurenci je horší grafické zpracování menu a hlasitá reprodukce je jen monofonní. Přehled všech funkcí telefonu najdete v tomto článku. Ve skutečnosti vypadá telefon lépe, než na fotografiích od výrobce. Rozhodně se ale nejedná o nejhezčí mobil ve své třídě. Moc nás nenadchla klávesnice, tlačítka jsou malá a tvrdá a navíc jich je tam zbytečně moc.

Menu obou telefonů se v principu nijak výrazně neliší od menu starších modelů výrobce. Novinkou je jinak zpracovaný telefonní seznam a také multimediální prohlížeč/přehrávač. Vedle vertikálních položek je v obou případech použita ještě horizontální lišta se záložkami. Poprvé u Siemensu se obě novinky mohou pochlubit podporou EDGE.

Fotografie obou telefonů ve všech barevných variantách si můžete nyní prohlédnout, v článku najdete i fotografie stereofonních Bluetooth sluchátek. Další informace o obou telefonech, stejně jako další fotografie obou přístrojů, přineseme v dalších dnech.

Siemens SL75

Stereo Bluetooth sluchátka

Siemens S75