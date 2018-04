Nové telefony s GPRS jsou na cestě

Podle vyjádření operátorů z celé Evropy je momentálně hlavní příčinou pomalého rozvoje služby GPRS nedostatek koncových terminálů s podporou této služby. Na trhu je aktuálně dostupný pouze mobilní telefon Motorola Timeport 260 (nebo jeho starší varianta P7389i) a výjimečně je zákazníkům k dispozici i model francouzského Sagemu MW959 GPRS. Oba telefony zvládají přenos dat v konfiguraci 3+1 timeslot, což je v přepočtu maximálně 64,2 kbps pro downlink a 21,4 kbps pro uplink. Bohužel v praxi je dosahovaná rychlost výrazně nižší. V těchto dnech na trh vstupuje finální verze dlouho avizované novinky společnosti Ericsson, model R520. Ericsson zatím také umí přenášet data v konfiguraci 3+1 timeslot, ale s vývojem firmwaru tohoto telefonu se očekává zvýšení konfigurace na 4+1 timeslot. Jiné modely telefonů s GPRS zatím běžně dostupné nejsou.

Rozšíření služby GPRS se očekává s koncem letošního léta, kdy by na trhu měl být již dostatečný výběr telefonů podporujících GPRS. Do konce letošního roku by měl ve své nabídce mít přístroj s podporou GPRS každý významný producent mobilních telefonů.

V České republice nabízí službu GPRS (moGeneral Packet Radio Service) ve své síti pouze společnost Eurotel. Oskar teprve nedávno začal s testovacím provozem, takže reálné komerční spuštění nemůžeme čekat dříve než na podzim. Naproti tomu u Paegasu se spuštění GPRS očekává již v průběhu letošního července. Podle zákulisních informací je síť Paegasu již na GPRS plně připravena, pouze se čeká právě na dostatek mobilních telefonů s jeho podporou. Do konce roku by měl být rychlý přenos dat GPRS dostupný všem zákazníkům s tarifními programy. Kdy se dočkají i vlastníci předplacených karet, vědí jen u operátorů a možná ani to ne. My vám však můžeme říci, kdy se dočkáte nových mobilů s GPRS.

Nabízíme vám přehled všech novinek s předpokládaným termínem uvedení do prodeje. U telefonů avizovaných na letošní léto je předpokládaný termín uvedení již poměrně přesně znám. Naopak u těch, které budou komerčně dostupné až na podzim, se konkrétní datum uvedení nedá potvrdit.

Alcatel

Prvním Alcatelem s GPRS bude mladší bratr modelu 511, který společnost Alcatel nedávno představila veřejnosti. Podrobnosti o označení telefonu a jeho přesné konfiguraci zatím nejsou známy, ale v základu by měl vycházet právě z OT511. Telefon by měl být dostupný před koncem roku, ale s ohledem na silnou konkurenci se dá předpokládat, že reálný termín uvedení bude posunut o něco blíž.

Dříve avizovaný Alcatel OT502, který také podporoval GPRS, se zřejmě do prodeje nedostane.

Ericsson

Společnost Ericsson uvádí na trh svůj první model s podporou GPRS právě v těchto dnech. Ericsson R520 bude v současné verzi firmwaru schopen konfigurace 3+1 timeslot, ale sám výrobce uvádí, že po úpravě firmwaru to bude již 4+1 timeslot. R520 nabízí i rychlý přenos dat technologií HSCSD.

Druhým přístrojem s podporou GPRS bude model T39, který by měl být funkčně shodný s telefonem R520, ale výrazně menší. Uvedení tohoto mobilu na trh se plánuje na měsíc září, ale je možné, že sám výrobce jej posune, aby příliš nekonkuroval vlastnímu modelu R520.

Do konce roku by se na evropské trhy mohl dostat Ericsson T68, který vedle GPRS nabídne i barevný displej. T68 se s největší pravděpodobností začne prodávat těsně před vánoci.

Motorola

Motorola se právem může pokládat za průkopníka rychlého přenosu dat pomocí GPRS. Prvním komerčně dostupným telefonem na světě s GPRS byla Motorola Timeport P7389i. Tento telefon se začal prodávat zhruba před rokem a ve své nabídce jej měla i společnost Eurotel. Jeho aktuální nástupce, Motorola P260, je téměř identická, ale podporuje rychlejší přenos dat. Na rozdíl od konfigurace 2+1 timeslot u typu P7389i, nabízí P260 dnes standardní podporu 3+1 timeslotu.

V červenci se na evropské trhy dostane Motorola Accompli 008, která s konfigurací 3+1 timeslot nabízí i vestavěného e-mailového klienta. V ČR bude Accompli dostupné nejpozději v srpnu, ale již s plnou lokalizací do češtiny.

Zhruba ve stejném termínu jako smartphone Accompli nabídne Motorola svým zákazníkům nového Timeporta 280 a „véčko“ V66. Oba modely budou umět GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot.

Poslední novinka Motoroly, model Talkabout T192 - první low-end s GPRS - bude zákazníkům k dispozici na konci letošního září. Právě T192 by mohla odstartovat rozšíření technologie GPRS i mezi majitele předplacených karet.

Nokia

Obě novinky Nokie s podporou GPRS budou dostupné nejdříve na začátku října letošního roku. Modely 6310 a 8310, jak již jejich typové označení napovídá, jsou nástupkyně stále populárních přístrojů 6210 a 8210. Nová 6310 bude vedle GPRS (3+1 timeslot) umět i rychlá data přenášená technologií HSCSD.

Model 8310 má oslovit zákazníky především vzhledem, přesto ani u tohoto telefonu nebude GPRS chybět. Předpokládaná konfigurace by měla být, stejně jako u její sestry, 3+1 timeslot.

Panasonic

Japonský výrobce, který bude své telefony od podzimu vyrábět také ve východočeských Pardubicích, nabídne zákazníkům zatím jen jeden model s podporou přenosu dat GPRS. Panasonic GD95 si zachoval vzhled klasického mobilního telefonu, ale přitom má rozměrný grafický displej. GPRS data budou zřejmě v konfiguraci 3+1 timeslot.

Panasonic GD95 se začne v Evropě prodávat na přelomu července a srpna letošního roku.

Philips

Poté, co se značka Philips zachránila ve světě mobilních telefonů, je možné očekávat výraznou ofenzívu tohoto nyní nizozemsko-čínského výrobce. Prvním Philipsem s GPRS bude model Fisio 318, který by měl být uveden ještě před koncem letošního roku. Jestli se přístroj bude jmenovat právě Fisio 318, není zatím jisté, ačkoliv oficiální informace to potvrzují. Přesné vlastnosti přístroje ještě nejsou známy. Nový Philips by měl patřit mezi levnější přístroje, takže by mohl být také zařazen do předplacených sad. Nechme se překvapit.

Sagem

Francouzský Sagem je druhým výrobcem GSM telefonů na světě, který běžně nabízí komerční telefon s podporou GPRS. Sagem MW 959 GPRS umí přenášet data přes 3+1 timeslot a najdete jej například v nabídce rakouského operátora TeleRing. Jinak se jedná o standardní model MW 959, který je na trhu již déle než jeden rok.

Dalším telefonem Sagemu, který může být vybaven přenosem dat GPRS, je komunikátor WA 3050. Tento přístroj zatím v základní výbavě přenos přes GPRS nemá, ale výrobce již stávajícím zákazníkům nabízí za úplatu upgrade na verzi s GPRS.

Sagem již představil několik mobilů, které by měly mít GPRS. Většinou se však jednalo o upravené současné modely, ale kromě MW 959 GPRS se zatím žádný do sériové výroby nedostal.

Samsung

Korejský výrobce mobilních telefonů Samsung plánuje velkou ofenzívu na evropských trzích. Jeden z nových modelů, který by měl Samsungu pomoci dobýt evropské státy, bude umět i GPRS. SGH-Q100 je již na světě a první velkou objednávku tohoto modelu uskutečnil německý operátor D1. Prvních 50 000 telefonů bude zákazníkům „dé jedničky“ k dispozici již na začátku července. Ve volném prodeji se telefon objeví zhruba o měsíc později.

Siemens

Společnost Siemens minulý týden představila nové GSM telefony. Dva z nich budou vybaveny rychlým přenosem dat GPRS. Model S45 byl představen již na letošním CeBITu, naopak ME45 byl poprvé k vidění teprve minulý týden na veletrhu CommunicAsia v Singapuru. Oba telefony nabídne Siemens svým zákazníkům již v průběhu letošního července s tím, že první na řadě bude model S45 a až poté bude následovat „odolný“ sourozenec ME45. Oba telefony by měly mít konfiguraci GPRS 2+1 timeslot, ale i zde se očekává softwarový update, který by měl přinést zvýšení rychlosti na 4+1 timeslot.

Sony

Společnost Sony zatím nepředstavila žádný model s podporou rychlého přenosu dat GPRS. Dá se předpokládat, že další budoucnost GSM telefonů Sony již bude spjata s avizovanou spoluprací firem Sony a Ericsson.

Tel.Me

Zatím téměř neznámý rakouský výrobce mobilních telefonů, firma Tel.Me, nedávno představila svůj v pořadí druhý mobilní telefon. Tel.Me 911 bude vybaven mimo jiné právě i přenosem dat pomocí GPRS. Předpokládaná konfigurace GPRS by měla být 4+2 timesloty. Tel.Me 911 by se měl na trhu objevit koncem letošního roku. Jeho bratříček, model 901, který ale patří mezi nejlevnější telefony, se již v Rakousku prodává.

Trium (Mitsubishi)

Prvním modelem Triumu, který bude podporovat GPRS, bude komunikátor Trium Mondo. Tento přístroj je již v současné době v prodeji, ale zatím v jeho výbavě GPRS chybí. Rychlý přenos dat bude řešit až revize firmwaru, která bude podle vyjádření firmy k dispozici i zákazníkům verze bez GPRS. Konfigurace Monda zatím není konkretizována, ale předpokládá se 3+1 timeslot. GPRS upgrade Monda bude k dispozici v Evropě v průběhu léta.

Stejnou konfigurací GPRS by měl být vybaven i další model z dílen Triumu - Eclipse. Tento telefon by vedle rychlého přenosu dat měl zaujmout velkým barevným displejem. Dalším telefonem, tentokrát s klasickým displejem, je Sirius, který by měl podporovat jen 2+1 timeslot. Dostupnost obou přístrojů na trhu se momentálně odhaduje jen těžko, do prosince by se snad alespoň jeden z nich měl objevit na pultech prodejen.