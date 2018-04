Nové telefony Philips - Styl a funkce především (světová premiéra)

Na dnešní den společnost Philips připravila premiéru svých čtyř nových mobilních telefonů. Oficiální prezentace proběhne v Monte Carlu, ale zkrátka nepřijdete ani vy. Díky spolupráci s českým zastoupením společnosti Philips vám nabízíme detailní pohled na všechny tři novinky včetně exkluzivních fotografií. První by se na trhu měly objevit modely Fisio 120/121 a Fisio 620 a to již v průběhu letošního jara. Na jeho konci by se na pultech obchodů měl začít vyhřívat i top model - Fisio 820. Sami můžete posoudit, jestli se novým Philipsům v konkurenci jiných značek, podaří na trhu uspět.

Fisio 820

Začněme hned u toho nejlepšího a tím je mobilní telefon Philips Fisio 820. První fotografie jsme vám představili již před několika dny a dnes vám již můžeme prozradit, co opravdu tento telefon umí. Fisio 820 má netradičně pojatý vzhled, když působí mohutnějším dojmem, než ve skutečnosti je. Rozměry telefonu jsou 98 x 47 x 21 mm a jeho hmotnost je rovných 85 gramů. Integrovaná anténa je již samozřejmostí. Kryt telefonu je proveden z lesklého lakovaného plastu vysoké kvality a již na první pohled působí luxusním dojmem. Komu by se nelíbilo testované červené provedení (Mars red), bude moci volit ještě ze dvou barevných kombinací. První se jmenuje Sahara (světle zlatá barva) a druhé Crystal (světle modrá barva). Na první pohled upoutá i nezvyklé rozmístění ovládacích prvků, když vedle kontextových kláves se bude přístroj ovládat pomocí kurzorového kříže, který je netradičně usazen do alfanumerické klávesnice. Z našich zkušeností vyplývá, že ovládání je velmi intuitivní a pohodlné. Jen je potřeba si zvyknout na přepínání funkce klávesnice.

Největším překvapením nového Fisia 820 je však barevný displej se schopností zobrazit 256 barev a rozlišením 120 x 120 obrazových bodů. Subjektivně se zdá, že displej je téměř identický s tím, který je použitý v Ericssonu T68, a i jeho čitelnost je na stejné úrovni. Jas je však u Philipsu větší. Displej umí zobrazit až devět řádků textu, ač v praxi jich je k dispozici pro práci od třech do šesti. Vedle barevného displeje jistě potěší i podpora rychlých datových přenosů GPRS v konfiguraci 4+2 timeslot. GPRS jistě využijete u integrovaného e-mailového klienta (POP3 a SMTP standard), pomocí kterého bude možné posílat a přijímat obrázky v běžném formátu JPG, nebo u WAPového prohlížeče verze 1.2.1. Obrázky pak můžete využít pro tapety nebo spořiče obrazovky. Seznam má kapacitu 300 položek, když ke každému jménu lze přiřadit až pět telefonních čísel a jednu e-mailovou adresu (celkově tedy až 1800 záznamů). Synchronizace telefonu s externími přístroji, nebo s počítačem je možná buď přes USB kabel, nebo pomocí integrovaného Bluetooth modulu. Hlasové povely lze použít až pro 40 nejrůznějších příkazů a telefonu nechybí ani diktafon. Na závěr se výrobce chlubí, že ani u Fisia 820 nebude chybět pověstná rekordní výdrž telefonů Philips na jedno nabití baterie. V pohotovostním stavu by to mělo být až 16 dnů, nebo pět a půl hodiny hovoru. Dodejme, že telefon disponuje celkovou pamětí o velikosti 500 kb, kterou je ale možné dynamicky rozdělovat mezi různé prostředky.

Fisio 620

Další novinkou Philipsu pro letošní rok bude model Fisio 620. Tento telefon by výrobce rád viděl na pultech prodejen po boku dalších stylových telefonů s manažerskými funkcemi, jako je třeba Ericsson T65 nebo Alcatel OT511. Oproti nim má však nové Fisio lepší výbavu, která by měla většině potenciálních klientů bohatě stačit. Tak především, Fisio 620 umí stejně jako model 820 GPRS a to opět v konfiguraci 4+2 timesloty. Přístroj má vnitřní telefonní seznam na 300 kontaktů (5 čísel a jedna e-mailová adresa ke každému), hlasové ovládání až pro 40 povelů, které lze rozdělit mezi funkce telefonu a jména v telefonním seznamu, a v neposlední řadě digitální záznamník na 30 sekund konverzace. Displej je v případě Fisia 620 jen monochromatický, ale dokáže zobrazit až 8 řádek textu a má rozlišení 110 x 80 obrazových bodů. Stejně jako v případě Fisia 820 používá model 620 novou technologii zpracování zvuku - AMR, kterou se chlubí z našich operátorů Paegas. Dobrý zvuk oceníte při funkci hlasitého odposlechu, kdy nebudete muset při hovoru držet telefon striktně u ucha. Fisio 620 nabídne i e-mailového klienta (POP3 a SMTP protokoly) a to včetně podpory obrazových příloh JPG, které pak budete moci použít jako tapety či spořiče displeje. Samozřejmostí je WAP ve verzi 1.2.1.

Fisio 620 má rozměry 104 x 46 x 20 mm a váží jen 85 gramů. Pro ty z vás, kteří dávají důraz na vzhled svého telefonu, připravil Philips premiérově kompletně výměnné kryty, takže jedna ze tří standardních barevných kombinací nemusí být jediná, v které bude váš telefon oblečen. Testovaný telefon byl vyveden v černém provedení, další standardní barvy budou stříbrná a světle modrá, když ta druhá má speciální povrchovou úpravu „soft touch“. Další kryty budou součástí originálního příslušenství a samozřejmě se jistě najde mnoho externích výrobců, kteří nabídnou další barevné kombinace. Nesmíme zapomenout ani na pětisměrný joystick, kterým se bude Fisio ovládat, opět se jedná v případě Philipsu o premiéru. Telefon má pět barev podsvícení displeje, polyfonické melodie a podporuje stahování her systémem In Fusio, které ale naši operátoři zatím neumožňují. I v případě modelu 620 byste neměli hledat nabíječku příliš často, se standardní baterií by mělo Fisio 620 vydržet na příjmu přes 330 hodin, nebo 4,5 hodiny hovoru. Nebýt to Philips, těžko uvěřit.

Fisio 120/121

Poslední dnes představenou novinkou Philipsu jsou dvojčata Fisio 120 a 121. Oba modely jsou naprosto identické, liší se pouze podporou WAPu, který umí model 121 a rozdílným barevným provedením. Oba přístroje míří naprosto jednoznačně do předplacených sad, nebo mezi nejlevnější nedotované telefony na trhu. V tomto segmentu by však mohly uspět, protože mají malé rozměry (106 x 49 x 22 mm) a velmi malou hmotnost 95 gramů. Vedlo toho mají i netradiční design, sice s pevnou anténou, ale především s výměnnými kryty. Vyměnit lze celý přední panel a spodní část telefonu, která se vysouvá směrem dolů a pod ní naleznete baterii a pouzdro na SIM kartu.

Model 120 se bude standardně dodávat v kombinacích černé, modré a nachové barvy, model 121 pak na pultech prodejen naleznete v barvě zelené, červené, modré a švestkové. V souboji s konkurencí by měl být výhodou čtyřřádkový grafický displej a ovládání tradičním karuselovým menu, dobře známým i ze starších telefonů Philips. Oba modely disponují vibračním vyzváněním, budíkem a kalkulačkou. Fisio 121 nahrazuje současný model Philipsu, Fisio 311, které je oproti němu větší, těžší a celkově méně vzhledné. Na závěr připomeňme, že i Fisio 120/121 nabídne uživatelům nadstandardní výdrž baterie na jedno nabití, když v pohotovostním režimu by mělo vydržet až 350 hodin, nebo by mělo zvládnout 4 hodiny nepřetržitého hovoru.

Všechny tři novinky Philipsu na letošní rok vám v nejbližších dnech představíme samostatně v preview s dalšími detailními fotografiemi.

Doplněno (2.2.2002): Podle zatím nepotvrzených informací by mohli být zaváděcí ceny nových telefonů Philips na západoevropském trhu následující: Fisio 820 - v přepočtu 15 500 Kč, Fisio 620 - v přepočtu 10 500 Kč a Fisio 121 - v přepočtu 6 300 Kč.