Nové telefony od Siemense umí i GPRS - ofenzíva začíná

V pondělí společnost Siemens představila na veletrhu CommunicAsia v Singapuru tři nové modely mobilních telefonů. Modely Siemens SL42, SL45i a ME45 jsou určeny pro sítě GSM a v nejbližší době se s nimi budeme setkávat i na českém trhu. Podle prvních obrázků a informací se mají zákazníci opravdu na co těšit.

Siemens ME45

Nejatraktivnější novinkou Siemense pro letošní léto bude bezesporu model ME45. Jeho provedení a vzhled evokují myšlenku, že by se mělo jednat o nástupce modelu M35i. Podle vyjádření výrobce se ale bude jednat o telefon, který v současné nabídce Siemensu nahradí model S35i. Siemens ME45 bude mít integrovanou anténu a jeho provedení bude odolné vůči prachu, vodě a nárazům, právě jako u současného modelu M35i. ME45 ovšem klame tělem. Díky své výbavě a technologickým novinkám nebude patřit do segmentu low-endových telefonů jako M35i, ale naopak na vrchol současné světové nabídky.

Siemens ME45 zvládne rychlý přenos dat GPRS, rozšířený systém textových zpráv (EMS) a WAP ve verzi 1.2. Díky systému EMS bude nový Siemens umět zasílat loga, animace a zvuky na jiné, stejnou funkcí vybavené mobilní telefony. Další novinkou ve výbavě ME45 představují hry s rozšířenou grafikou a podpora synchronizace organizéru s produktem Microsoft Outlook. Kapacita paměti telefonu postačí na 500 záznamů, ovšem paměť telefonu bude flexibilní, takže místo záznamů telefonních čísel bude možné ukládat třeba SMS zprávy. Samozřejmostí u nového Siemense budou hlasové funkce, vytáčení dvaceti čísel a ovládání deseti funkcí telefonu pomocí hlasových příkazů.

Hmotnost telefonu je 99 gramů a přístroj je celkově velmi kompaktní. Telefon bude v Evropě dostupný během jednoho měsíce a jeho cena by měla kopírovat cenu předchůdce S35i. Do České republiky by se ME45 měl dostat ve stejnou dobu jako do ostatních evropských zemí.

Siemens SL42

Model SL42 bude patřit do segmentu manažerských telefonů s prodejní cenou pod současným top modelem SL45. Vzhled telefonu je velmi podobný současné SL45. Povrch přístroje je proveden galvanizací v odstínu antracitové barvy. Hlavní předností přístroje by měly být vlastnosti vestavěného organizéru, který by měl pro každý záznam pojmout 14 položek. Počet záznamů je omezen pouze kapacitou paměťové karty MMC, která v základní výbavě telefonu bude mít kapacitu 16 MB. V případě nedostatku paměti si uživatel bude moci zakoupit kartu s kapacitou 32 MB. Díky velké kapacitě paměťové karty lze SL42 využít i jako objemný digitální hlasový zápisník nebo jako přehrávač MP3 skladeb.

Telefon bude v základní výbavě vybaven ultra tenkou baterií (zatím bez konkrétní specifikace o technologii baterie a její kapacitě), která by měla telefonu zajistit energii na 200 hodin provozu v pohotovostním režimu. Z další výbavy telefonu je potřeba zmínit WAPový prohlížeč verze 1,1, podporu datových a faxových přenosů či infračervený port. Pro předpokládanou cílovou skupinu zákazníků bude důležitý i vestavěný organizér, kalkulačka a konvertor měn. V Evropě by měl být Siemens SL42 dostupný již v průběhu letošního července.

Siemens SL45i

Poslední žhavou novinkou, kterou Siemens prezentoval na veletrhu CommunicAsia, je model SL45i. Jak již název napovídá, jedná se o inovovaný model SL45, který představuje vrchol v současné nabídce Siemensu. Model SL45i má téměř identické vlastnosti jako jeho starší bráška, ovšem s jedním podstatným rozdílem. Siemens SL45i totiž bude podporovat technologii Wireless JAVA od společnosti Sun Microsystems´.

S ohledem na výbavu současného modelu SL45, kte rý má MMC paměťovou kartu o kapacitě 32 MB, bude mít uživatel SL45i možnost do telefonu dohrávat různé aplikace vytvořené na platformě Wireless JAVA. Telefon SL45i bude dostupný na evropských trzích v průběhu letošního srpna, kdy by měl obohatit nabídku Siemensu i v České republice. Cena telefonu bude nad současnou cenou SL45.