Nové telefony Nokia – rozpaky nebo nadšení?

Nokia 7650

Nokia včera představila v Barceloně své nejnovější telefony. Jaké jsou?

Začneme telefonem, kterým Nokia zabodovala nejvíce. Nokia 7650 představuje opravdu nově nastavenou laťku. Především je to první mobilní telefon vybavený EPOCem a zároveň GPRS. Tedy první mobilní telefon, který může být v síti GSM stále připojen. Můžete s ním používat email, WAP, můžete si do něj nahrávat aplikace jako ICQ a mít je najednou spuštěné tak, že během psaní SMS zprávy vám může na ICQ přijít zpráva.

Vážněji konkurovat nové Nokii může Ericsson R380 (jehož koncept je starý čtyři roky) nebo Motorola Acompli 008 s pouze černobílým displejem a slabou aplikační podporou. Oba uvedené telefony jsou však příliš velké a představují vyzyvatele hlavně pro model Nokia 9210.

Nokia 7650 je přitom malá a lehká - vždyť 152 gramů jsme kdysi považovali za solidní váhu pro normální mobil a navíc je to téměř stejně, jako váží Nokia 7110 nebo 6210. K tomu přidejte opravdu moderní operační systém, barevný displej, psaní pomocí T9 a barevnou kameru, díky níž můžete na jiné telefony vybavené funkcí MMS (nebo emailem) odesílat obrázky opravdu odkudkoliv. Jestli je pravda, co se proslýchá, že cena se bude pohybovat na hranici 22 000 Kč bez DPH, bude to opravdu žhavý hráč pro bohatší managery a spořivější fandy!

Nokia 5210

Druhým v pořadí pomyslného bodování je Nokia 5210. Má být zástupcem „lehkého outdoorového telefonu“ – tedy telefonu, jenž má spíše odolat deštíku, než potopě, jako Nokia 6250. Firmě Nokia nemohlo ujít, jaký úspěch se svými pogumovanými verzemi telefonů slaví Siemens a vcelku logicky se rozhodla mu trochu té slávy přebrat. Bohužel oproti Siemens ME45 je Nokia 5210 funkčně pouze slabší odvar. Především pro WAPování a skutečné využití infraportu chybí GPRS. Naopak moc prima je váha, jakož i SMS funkce a další možnosti personalizace á la Nokia. To ale znamená, že telefon bude cenově pod nabídkou Siemens ME45, jinak bude mít prodejní problémy. V praxi to také znamená, že telefon se bude pohybovat jen mírně pod cenou Ericsson T39 – a otázkou do pranice a pro zákazníky bude, co zvolí: zda pogumovanou a funkčně slabou Nokia 5210, nebo T39 s magneziovým ochranným rámem a nadupaný všemi možnými funkcemi. Inu, Nokia se bude muset snažit.

Nokia 6510

Poslední zázrak ze strany Nokia se jmenuje 6510. Už číselné značení propaguje myšlenku, že jde o telefon nahrazující Nokia 6210. Jenže tento telefon měl nahradit model 6310, neustále odsouvaný a nyní připisovaný na jaro 2002. Tak k čemu je tu 6510?

V době, kdy se na trhu objevovala Nokia 6310, vypadaly velké mobily ještě perspektivně. Tradovalo se, že manažerský mobil má být velký. Jenže Ericsson zaříznul svůj model R520 a místo něj tlačí poloviční T39. Bohatším manažerům nabízí velmi kvalitní T68 – jenže i to je maličký telefon. Pokles cen kolibřích modelů dotlačil tyto telefony k hranici dříve manažerské třídy telefonů. Díky tomu manažeři jsou stále méně ochotni přijímat veliké mobilní telefony. Jestliže Nokia 6210 působila svojí velikostí v době svého uvedení na trh rozpaky, pak 6310 je archaismus. Je to velký a těžký telefon – srovnejte si ho s T39.

Proto není daleko k myšlence, že Nokia svůj model 6310 buďto v tichosti pohřbí, nebo jej pošle ke dnu stejně nenápadně, jako Ericsson svůj R520. V takovém případě by bylo jasné, že 6510 je schopna roli 6310 převzít – jediné, co jí podstatného chybí, je bluetooth. A ten se ještě takového rozšíření nedočkal, aby jeho absenci nebyla Nokia schopna vysvětlit. Nokia 6310 i 6510 mají na trh přijít ve stejný čas. Je to náhoda?

Co na nové modely trh?

Zatím nás bude zajímat především trh akciový, ten již reagovat mohl a také reagoval. Nejdříve byl trh optimistický, předpokládalo se, že Nokia telefony vrhne na trh rychle. Jenže pak se projevily dva aspekty – za prvé Nokia oznámila, že telefony přijdou na trh až příští rok (opravdu se věřilo tomu, že by Nokia mohla stihnout ještě vánoční trh!). A za druhé Gartner Dataquest oznámil předpoklad, že příští rok půjde trh s mobily o minimálně deset procent, pravděpodobně ale o více, dolů.

Akcie Nokia po těchto dvou zprávách šly dolů o 0,6 procenta. Není to mnoho, ale je to pokles – když Nokia představila poněkud ulítlý model Nokia 5510, šly dramaticky nahoru.

Znamená to, že Nokia nepřesvědčila. Její novinky přicházejí pozdě, budou se muset porvat se silnou konkurencí. V manažerské a low-end třídě už delší dobu nemá Nokia v nabídce model, který by funkčně přesvědčil v konkurenci se Siemensem, Motorolou a Ericssonem, ale i dalšími. Zatím táhne jméno Nokia a vychytané personalizační funkce, jenže stále více hlasů připomíná, že jen to nestačí.

Sony Ericsson Mobile

Jenže je tu ještě další aspekt. Trh s mobily je momentálně v hluboké depresi. Slučování Ericssonu a Sony do joint-venture s sebou nese brutální vyprazdňování skladů Ericssonu. Ericsson T39 je k sehnání za až nepřiměřeně nízké ceny, ku koupi jsou ale také i starší modely Ericssonu téměř za pakatel. To vše deformuje ceny telefonů – jenže až výprodej skončí, ceny se zdvihnou. Pravděpodobně ne ihned a ne na původní úroveň, přesto ale bude stěží myslitelné, abychom za funkcemi nadupaný minitelefon zaplatili jen o dvě tisícovky více, než za vyšší předplacenou sadu.

To zase nahraje Nokii do karet – její telefony budou cenově konkurenceschopnější a zejména srovnání s momentální nabídkou Ericssonu nebude tak bít do očí.

Nu, trh s mobily bude i v roce 2002 velmi zajímavý. Poslední události nasvědčují tomu, že ani Nokia nebude mít na růžích ustláno a že jestli se před několika měsíci až lety nezačali její vývojáři setsakra ohánět (aby se to v roce 2002 projevilo), nestihne se firma svým výsledkům divit.