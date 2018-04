Nové telefony NEC (e232, e530, e535) - samá véčka s integrovanou anténou

Japonská společnost NEC, která svoje vývojové centrum pro mobilní telefony pro standard GSM přesunula do Číny, se na evropském trhu prezentuje zejména přístroji pro evropskou verzi i-mode a telefony pro sítě třetí generace. To by se mohlo po uvedení několika novinek na veletrhu ITU Telecom World, konaném tento týden ve švýcarské Ženevě, změnit.

NEC e232 - elegantní a vybavený

Jak číselné označení napovídá, jedná se o základní model nových mobilních telefonů NEC. Asi nepřekvapí, že se jedná o mobil rozvírací koncepce - jiné typy, s výjimkou některých telefonů pro sítě třetí generace, výrobce ani nenabízí. Nové véčko zaujme poměrně netradičními tvary, které vybočují ze zaběhnutého vzhledu telefonů NEC. Baculaté tvary s výraznými oblinami na boku telefonu, stylisticky doplňuje integrovaná anténa. Elegantní telefon zaujme kompaktními rozměry - 85 x 43 x 22 milimetrů a také bohatou výbavou.

Vybavený fotoaparát

Začněme tím, že NEC e232 podporuje multimediální zprávy MMS. S tím je spojeno použití integrovaného fotoaparátu s bleskem, který se nachází v dolní části vrchu telefonu. Fotoaparát disponuje dvojnásobným digitálním přiblížením, šesti druhy způsobu pořízení snímku (standardně, černobíle, sepia, noční, portrét a interiér), pěti rámečky, nastavením jasu a časovačem spouště. Lze pořídit také autoportrét se zavřeným telefonem. Rozlišení a velikost pořízených fotografií, zatím výrobce specifikoval. Vnitřní paměť telefonu je sdílená pro pořízené fotografie a stahovatelné položky (např. vyzvánění) a má kapacitu 2 MB.

Dva displeje

Pro dobré zobrazení fotografií je připraven vnitřní TFT displej s rozlišením 128 x 160 obrazových bodů a podporou 65 536 barev. Venkovní displej je pouze monochromatický s rozlišením 30 x 96 obrazových bodů. Nabízí však dvanáct barev podsvícení, které se dají využít pro identifikaci volajícího. S podporou MMS je spojena datová podpora GPRS třídy 8, která se dá využít i pro Wap (pouze ve verzi 1.2) nebo jako modem.

Náhrávejte hovor

Trojpásmový NEC e232 nabízí paměť na 500 kontaktů. K jednotlivému kontaktu lze přiřadit až pět čísel, dvě e-mailové adresy, poznámku, vlastní vyzvánění, barvu podsvícení externího displeje a možnost přiřadit obrázek nebo fotografii. Na příchozí hovor upozorní 40tihlasé polyfonní vyzvánění. Telefonu nechybí hlasové vytáčení a možnost pořízení deseti hlasových poznámek po 20 sekundách. Hlasové poznámky lze pořídit i v průběhu hovoru.

Další výbava zahrnuje kalendář, poznámkový blok, úkolovník, budík, kalkulačku a konvertor veličin. Přes bohatou výbavu, telefonu chybí jak infraport tak Bluetooth a tak k synchronizaci nebo datové komunikaci je zapotřebí USB kabel. Se standardní Li-Ion baterií s kapacitou 700 mAh, vydrží nový NEC na příjmu přes osm dní nebo přes tři hodiny hovoru.

NEC e530 - vyšší standard

Tento model navazuje na typ e525, který se v Evropě, tedy oficiálně pouze v Itálii, již nějaký čas prodává. Nabízí však jednu podstatnou funkci navíc a tou je podpora Javy.

Dva barevné displeje

Stejně jako nižší model e232, je e530 véčko. Nabízí také stejné funkce jako tento model, ke kterým přidává zmiňovanou Javu (MIDP 1.0), vnitřní displej s rozlišením 162 x 216 obrazových bodů a podporou 65 536 barev a venkovní displej s rozlišením 80 x 108 obrazových bodů a podporou 4096 barev. S čímž je spojena možnost přiřazení fotografie do seznamu kontaktů a její zobrazení na venkovním displeji, stejně jako možnost uložení vlastního pozadí na venkovní displej.

Fotoaparát nesmí chybět

Dalším vylepšením je instalace infraportu a s tím spojená zlepšená komunikace s okolím nebo osobním počítačem. Integrovaný fotoaparát na rozdíl od modelu e323 nabízí pouze tři formáty pořízení (standardně, černobíle, sepia), ostatní funkce jsou shodné.

O něco větší

Rozměry NECu e530 oproti nižšímu modelu narostly - 101 x 48 x 24 milimetrů. Hmotnost se standardní Li-Ion baterií s kapacitou 800 mAh je 110 gramů. S touto baterií NEC e530 vydrží na příjmu stejnou dobu jako model e232, stejně tak se nemění hovorový čas. Oba představené telefony mají prediktivní vkládání textu T9.

NEC e535 - zatím ve vývoji

Na veletrhu ITU Telecom World výrobce představil i model e535, který je zatím ve vývojovém stádiu. Tento model nabídne, mimo funkce zmíněné u předešlých modelů, pořizování a stahování videosekvencí, vylepšené oba displeje s větším rozlišením a se zvetšenou podporou barev a podporu 64tihlasých polyfonních melodií. Uvedení prodejní verze tohoto modelu se očekává příští rok na jaře na veletrhu CeBIT.