Nové telefony LG: několik světových prvenství a nadějný model Arena

LG včera v Barceloně představil svůj přelomový kousek pro letošní rok, který byl nasazen proti iPhonu a dalším špičkovým zařízením s dotykovým displejem.

LG Arena chce na prvním místě zaujmout novým uživatelským rozhraním 3D S-Class. Toto intuitivní, rychlé a hlavně zábavné ovládání využívá 3D menu ve tvaru kostky s pohodlným vertikálním i horizontálním listováním v kontaktech, zprávách nebo multimediálních souborech. Čtyři strany této kostky rovněž poskytnou rychlejší přístup k nejpoužívanějším funkcím telefonu.





LG Arena se chlubí rozměrným dotykovým displejem s úhlopříčkou tři palce, rozlišením WVGA (480 x 800 pixelů) a 16 miliony barev. S takto rozměrným displejem už není problém sledovat videa ve formátu DivX či Xvid. Integrovaná paměť má hodnotu 8 GB a je rozšířitelná paměťovými kartami microSD s kapacitou až 32 GB. Kovové tělo má rozměry pouze 105 × 55 × 12 mm a hmotnost 105 gramů.

Světové prvenství si model LG Arena připisuje funkcí Dolby Mobile surround, která by měla posunout kvalitu zvuku z filmů a hudby na úplně novou úroveň. Potěší i přítomnost 3,5 mm jacku pro připojení jakýchkoliv standardních sluchátek.

Fotoaparát umožňuje pořizovat snímky v rozlišení 5 Mpix, disponuje optikou Schneider-Kreuznach a uživatel si může vybrat mezi manuálním či automatickým režimem. Video lze nahrávat v rozlišení až 720 x 576 pixelů.





LG nezapomnělo ani na data. S modelem Arena se připojíte k internetu přes EDGE, 3G a Wi-Fi. Můžete využívat služeb portálu Google, a to včetně přehrávání videí přes YouTube. Ve výbavě nechybí ani A-GPS a geotagging. Telefon by se měl začít prodávat v Evropě během března a časem by měl dorazit na trh i do Česka. Cena přístroje není prozatím známa.

LG Arena (KM900) – technické specifikace:

Rozměry: 105 x 55 x 12 mm

Hmotnost: 105 gramů

GSM 850/900/1800/1900 MHz

WEDGE/GPRS/HSDPA

Uživatelské prostředí: 3D S-Class

GPS/A-GPS

Displej: TFT; WVGA; 16 milionů barev; 3 palce

Fotoaparát: 5 megapixelů, automatické ostření

Hudební přehrávač

FM rádio

Jack 3,5 milimetru

Paměťové karty microSD

Bluetooth 2.0 (A2DP)

Výdrž v pohotovostním stavu: až 12 dní

Hovorový čas: až 4 hodiny

Přehrávání hudby: až 30 hodin



LG GM730 – první smartphone LG s WM 6.5

Hlavním tahákem modelu GM730 bude kombinace operačního systému Windows Mobile 6.5 a nově představeného uživatelského prostředí 3D S-Class. Toto spojení by mělo přinést výhody systému od Microsoftu a intuitivního ovládání, za nímž stojí LG. Minimálně však do podzimu bude telefon obsahovat pouze Windows Mobile ve verzi 6.1 a později bude možné zdarma přejít na vyšší verzi 6.5.





LG GM730 bude poháněný procesorem od společnosti Qualcomm s frekvencí 528 MHz. Pro spuštěné aplikace bude vyhrazeno 128 MB RAM a kapacita vnitřní paměti ROM bude 256 MB. Širokoúhlý displej bude mít rozlišení 240 x 400 pixelů a zobrazí maximálně 65 tisíc barev. Funkční výbava zahrnuje i 5 Mpix fotoaparát, FM rádio a GPS. Přesnější technické specifikace nejsou prozatím známé. LG GM730 by se měl objevit na pultech českých obchodů v prvním pololetí letošního roku.