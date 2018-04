Nové telefony jdou do prodeje

Eurotel

Ceny telefonů se u operátorů sítí GSM pohybují stále, ale nové telefony v nabídce nejsou každý den. Na konec starého a hlavně začátek nového roku Eurotel a Paegas přidávají nové přístroje do svých ceníků. Ale zkrátka nepřijdou ani ti ze zákazníků, kteří se po novém mobilu neohlížejí. Menší či větší změny postihly i některé ze služeb.Telefon Philips Savvy už pomalu dosluhuje, ale přístroje této značky z ceníku EuroTelu nezmizí. Postarají se o to hned dva nové mobily. Do předplacených sad přibude od 1. ledna mladší bratr modelu Savvy s přívlastkem Vogue. Od starší verze se nový Vogue sice rozměry a váhou téměř neliší, ovšem v jeho výbavě najdeme nové a hodnotné funkce. První z nich je vibrační vyzvánění, druhou pak vytáčení hlasem, které lze použít až pro deset čísel. Za cenu 3 995,- Kč se z předplacené Go sady obsahující tento mobil stává dobrá volba mezi těmi nejlevnějšími.

Philips ovšem rozšíří řady nejen předplacených sad, ale i dotovaných telefonů. Do nabídky je od počátku nového roku zařazen Philips Azalis, telefon střední třídy a zajímavých kvalit. Kromě hlasového ovládání, pětiřádkového displeje a funkce snadného psaní T9 disponuje i podporou WAPu. Pokud si tento telefon pořídíte jako dotovaný, zaplatíte 1 995,- Kč, nedotovaný vás přijde na 5 995,- Kč.

Kromě zařazení nových telefonů do nabídky EuroTelu se ještě mění některé ceny, a to nejen mobilů. Zlevňuje také služba zasílání podrobných výpisů - ze 100 korun na 76 za měsíc (bez DPH).

A nakonec telefony:

Paegas

U Paegasu probíhá v oddělení telefonů méně změn. Ve Twist sadách se již déle nebude vyskytovat Sagem MC920. Naproti tomu mezi dotované přístroje přibude Alcatel One Touch 501. Výčet výhod i nevýhod tohoto přístroje naleznete v naší dnešní recenzi . Cena Alcatelu OT 501 u Paegasu bude 8 538,- Kč v případě dotovaného telefonu, bez dotace pak 12 808 korun. V distribuci bude již od 27.prosince.

Rozšíření se dočkala služba Paegas Asistent. Kromě již zavedeného vyhledávání čísel, odesílání nadiktovaných faxů a e-mailů nyní můžete využít ještě tyto služby:

Informace z jízdních řádů - informace o vlakových a autobusových spojích v ČR.



Informace o letovém provozu - informace o aktuálním zpoždění příletu nebo odletu spojů na letištích v ČR.



Informace o letovém řádu a objednání letenek - budete propojeni na zákaznickou linku smluvního partnera, kde vám poskytnou požadované informace o letových spojích a pořadí, kde si můžete požadovanou letenku objednat. Na takto zakoupenou letenku je poskytnuta sleva ve výši 5%. Při spojení se zákaznickou linkou smluvního partnera je účtována sazba Paegas – pevná síť.



Meteorologické informace - propojení s meteorologem v Českém hydrometeorologickém ústavu, který poskytne informace o aktuálním stavu počasí a předpovědi počasí v ČR a ve vybraných lokalitách ve světě, o sněhových podmínkách v horských střediscích atd. Při spojení s meteorologem je účtována sazba 29Kč/min. (bez DPH).



Informace o ubytování - poskytovány jsou informace o ubytovacích zařízeních v ČR (kapacita, vybavení...). Můžete být propojeni se zákaznickou linkou Travel Guide, kde je možné si domluvit rezervaci ubytování. Při spojení se zákaznickou linkou Travel Guide je účtována sazba Paegas – pevná síť.