Vyplatí se nové tarify Vodafonu? Staré pořídíte jen do pátečního večera

Novou tarifní nabídku platnou od soboty 13. září operátor reaguje na rozšiřování LTE sítě a datové nároky mobilních uživatelů. Ti tak v případě nových tarifů Red LTE získají navíc zcela zdarma datovou kartu pro použití například v tabletu a také cloudové úložiště. To budou mít k dispozici i zákazníci, kteří zvolí některý z dvojice nejnižších tarifů, ty ponesou nově název Smart (více o nových tarifech Vodafonu). A právě v jejich případě jsou změny oproti stávajícím základním tarifům nejcitelnější.

Zákazníci Vodafonu mohli - stejně jako tomu je i u konkurenčních operátorů O2 a T-Mobile - využívat u dvojice základních tarifů Start a Red v síti mimo jiné i neomezené volání v síti. Avšak u nových tarifů Smart toto zvýhodnění Vodafone již nenabídne. Místo něj mají zákazníci k dispozici jen omezený počet volných minut do všech sítí. Jejich počet se odráží přímo v názvech tarifů, a sice Smart 100 a Smart 250.

Není to však jediná změna, která zákazníky poohlížejících se po nejlevnějších paušálních tarifech může překvapit. Tarify Smart totiž ve srovnání s končícími tarify Start a Red do sítě výrazně podraží. Smart 100, který nahrazuje tarif Start, vyjde na 349 korun. Tedy o 100 korun dráže, plusem budiž u nového tarifu o 80 MB více dat. Lze však předpokládat, že větší porce dat nebude pro mnohé zákazníky adekvátní náhradou za ztrátu neomezeného volání v síti. Místo něj je k dispozici jen 100 minut do všech sítí.

Na neomezené volání v síti je nutné zapomenout i u dražšího z nových základních tarifů. Smart 250 s měsíčním paušálem 549 korun nahradí tarif Red do sítě. Ten vyšel na 499 korun měsíčně, nový tarif je tak o 50 korun dražší a zákazník může využít jen 250 volných minut do všech sítí. Dosud to bylo neomezeně do vlastní sítě a 130 minut do ostatních sítí.

Navíc při bezúvazkových variantách tarifů Smart je propast mezi cenami nových a končících nejnižších tarifů ještě výraznější. Zatímco tarify Start a Red v síti v takovém případě vyšly na 312, respektive 624 korun, u nových Smart tarifů je to 436, respektive 686 korun.

Na volání základní předplacenka, nejnižší tarif na SMS a data

Srovnání s předplacenými kartami je logicky obtížné. Oba nové tarify obsahují neomezené SMS v síti nebo kamkoliv, takže pro toho, kdo hodně proesemeskuje, může volná minuta vycházet podstatně levněji než pro toho, kdo odešle za měsíc deset SMS. Roli pak hrají i volná data, které oba tarify obsahují.

U základní předplacené Karty pro partu si operátor za minutový hovor naúčtuje částku 3,50 Kč - tedy pouze o haléř více než je sazba účtovaná po provolání volných minut tarifů Smart. Navíc již výše zmíněná Karta pro partu totiž obsahuje zvýhodnění v podobě neomezeného volání v síti na měsíc zdarma. Tedy výhodu, o kterou zákazníci ohlížející se u Vodafonu po základním neomezeném tarifu od soboty přijdou.

Po vypršení měsíčního balíčku si je možné jej u předplacené karty znovu aktivovat, tentokrát již za částku 99 korun. Případně může zákazník u uvedené předplacenky využít program čtyřka, po jehož aktivaci bude moci volat až na čtyři čísla jen za 1,90 koruny za minutu.

Srovnání základního tarifu a předplacenky Vodafonu Smart 100 Karta pro partu Minutová sazba 3,49 Kč do všech sítí 3,50 Kč do všech sítí Zvýhodnění volání 100 minut do všech sítí 1,90 Kč/min v programu čtyřka SMS 1,51 Kč do ostatních sítí 1,90 do všech sítí Zvýhodnění SMS neomezeně do vlastní sítě - Data 100 MB 49 Kč/60 MB týdně Cena 349 Kč/měsíc (436 Kč bez úvazku) kredit + 99 korun/měsíc za balíček s neomezeným voláním v síti

U Karty pro partu bez přikoupeného zvýhodnění tak provolání 100 minut, tedy stejný objem minut dostupných v rámci zvýhodnění u tarifu Smart 100, vyjde na 350 korun. Tedy pouze o korunu dráže, než vydá zákazník za měsíční paušál zmíněného tarifu, a to při dvouletém úvazku.

Modelový příklad

Pro někoho se vyplatí, jinému se prodraží Uvedený modelový příklad se jistě nemusí hodit každému. Univerzálně vypočítat výhodnost jednotlivých tarifů je poměrně složité, záleží na individuálních potřebách. U nových tarifů Smart bude rozhodujícím faktorem množství odeslaných SMS a případně využití dat.

Pro představu jsme zvolili modelovou situaci, kdy zákazník využívá telefon k volání a psaní SMS. Měsíční shrnutí vypadá následovně: 180 provolaných minut, z čehož 140 ve vlastní síti, a 50 odeslaných SMS, 30 z toho do sítě Vodafonu. Pro zjednodušení jsme volné minuty do všech sítí u tarifu Smart 100 zohlednili již u minut provolaných v síti. Do srovnání jsme zahrnuli i končící tarif Start, který obsahuje neomezené volání a SMS v síti.

Jako nejdražší z modelové situace vychází bezúvazkový tarif Smart 100, jako následuje předplacená Karta pro partu bez měsíčního balíčku s neomezeným voláním v síti. Přitom investicí ve výši 99 korun lze celkovou útratu u předplacenky snížit o více než polovinu. Značnou nevýhodou předplacené karty však je nutnost dostatečné výše kreditu.

Smart 100 vs. Karta pro partu Smart 100 (s úvazkem) Smart 100 (bez úvazku) Karta pro partu (bez balíčku neomezeného volání v síti) Karta pro partu (s balíčkem neomezeného volání v síti) Start (s úvazkem / bez úvazku) 140 minut v síti 139,60 Kč (100 volných minut) 139,60 Kč (100 volných minut) 490 Kč 0 Kč 0 Kč 40 minut mimo síť 139,60 Kč 139,60 Kč 140 Kč 140 Kč 139,60 Kč 30 SMS v síti 0 Kč 0 Kč 57 Kč 57 Kč 0 Kč 20 SMS mimo síť 30,20 Kč 30,20 Kč 38 Kč 38 Kč 30,20 Kč Měsíční poplatky 349 Kč 436 Kč - 99 Kč (balíček neomezeného volání) 249 Kč / 312 Kč Celková útrata 658,40 Kč 745,40 Kč 725 Kč 334 Kč 418,80 Kč/ 481,80 Kč

Méně výhodná pak bude předplacenka pro uživatele, kteří se občas připojí k internetu. Týdenní připojení s limitem 60 MB stojí totiž 49 korun, u tarifu má uživatel k dispozici v rámci měsíčního paušálu FUP 100 MB. Totéž platí i v případě, pokud zákazník preferuje komunikaci přes SMS. U základního tarifu Smart 100 má totiž oproti předplacence zvýhodnění v podobě neomezených SMS ve vlastní síti. U Karty pro partu jsou SMS bez ohledu na síť zpoplatněné sazbou 1,90 Kč.

Tarif Red LTE zdražuje na ceny konkurence, ale je bohatší

Alternativa od MOBIL.CZ S předplacenou kartou MOBIL.CZ je základní cena za minutu volání 2,20 Kč a za SMS 1,50 Kč. S balíčkem Třicítka vyjde minuta volání na 1,90 Kč. Neomezené volání a SMS do vlastní sítě v programu Pokecám v Mobilu je za 99 Kč. Internet je vždy zdarma.

Zdražení měsíčních paušálů se přitom netýká jen základní dvojice přepracovaných tarifů. U dosud nejprodávanějšího neomezeného tarifu, tedy tarifu Red, měl Vodafone oproti konkurenci jistou výhodu. Ve srovnání se shodnými tarify konkurence, u nichž mohli dosud zákazníci bez ohledu na operátora využívat výhodu neomezeného volání i SMS, byl totiž o 50 korun levnější.

U tarifu Red LTE platného od 13. září přitom operátor finanční výhodu maže, výše měsíčního paušálu totiž dorovnává na úroveň konkurence. Oproti ní však v částce 749 korun nabídne zdarma druhou, datovou SIM a 8 GB datového úložiště. Cloudové úložiště lze jen obtížně ocenit, existují i bezplatné varianty a záleží i na dalších podmínkách (zajímavý přehled nabídky na trhu zde). Za druhou datovou SIM, třeba do tabletu, si konkurence účtuje 100 korun, což dělá z tarifu Red LTE docela zajímavou nabídku. Ale kdo ji nevyužije, jednoduše zaplatí od 13. září o 50 korun víc.