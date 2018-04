Revoluční tarify Vodafonu: sekundová tarifikace a neomezené SMS kamkoliv

Podle operátora je při minutové tarifikaci 97 procent hovorů zaokrouhleno směrem nahoru, tedy v neprospěch zákazníka. Vodafone proto u nových tarifů zavádí tarifikaci po vteřinách, a to ihned od začátku hovoru. Zákazníci mohou, podle operátora, ušetřit až 31 procent nákladů. Konkurence tarifikuje po minutách, maximálně po první minutě po půlminutách. Vodafone doposud účtoval první minutu celou, dále pak po sekundách.

Další podstatnou inovací nových tarifů Vodafone jsou neomezené SMS do všech sítí. Pouze v nejnižším balíčku s 50 minutami (3 000 sekund) jsou neomezené SMS jen do vlastní sítě.

Třetí velkou novinkou u nových tarifů je stejná tarifikace hovorů do zahraničí jako v rámci tuzemských sítí. O této inovaci jsme vás informovali s předstihem jako první již minulý týden. Nabídka ale platí jen pro volné minuty v rámci tarifu, a to pro volání na mobily i pevné linky. Další minuty budou účtované sazbou 11,40 koruny za minutu. Volat lze do 29 zemí včetně všech sousedních a dále například do USA, Kanady, Velké Británie, Číny a dalších.

Tarify bude Vodafone označovat místo počtu volných minut počtem volných vteřin: 6 000, 18 000, 36 000 (100 minut, 300 minut, 600 minut) u hlavních tarifů.

Tarifů je celkem šest, tři hlavní a tři doplňkové: 3 000 a 12 000 sekund a zcela neomezený tarif. V tarifech jsou vedle volných minut (sekund) obsažena i volná data, neomezené SMS, a tarifikace po sekundách. U tří hlavních vychází minuta hovoru zaokrouhleně na 6, 3,30 a 2,50 korun za minutu, u dvou doplňkových na 8 a 4 koruny.

Tarifní plán bude možné nastavit zcela individuálně, ale operátor bude aktivně nabízet oněch šest (tři plus tři doplňkové) tarifů. Volné minuty se převádí do dalšího měsíce a FUP pro data bude možné dokupovat za stávajících podmínek. Po vyčerpání volných minut vyjde každá další na 4,90 korun, což je ve srovnání s konkurencí vyšší sazba. U středních a dražších tarifů T-Mobilu a O2 se lze s cenou minuty nad rámec volných jednotek dostat pod čtyři koruny.

Vedle klasických tarifů připravil Vodafone i speciální "férovou edici" pro firmy. Hlavním lákadlem bude automatické bezplatné volání v rámci firmy, bez registrace a poplatků. Minutová sazba po volných jednotkách je nastavena na 2,99 Kč. I v případě firemních tarifů je tarifikace po sekundách a neomezené SMS.

Všechny nové tarify jsou bez úvazku. Současně operátor zavádí zvýšené dotace na mobily s úvazkem na 24 měsíců. Zároveň ale končí šestiměsíční úvazky. Příkladem zvýšené dotace jsou HTC ONE V za 1 777 korun (z 2 477 korun při původním šestiměsíčním úvazku) nebo iPhone 4S za 7 777 korun místo 9 877 korun s šestiměsíčním úvazkem.

Nové tarify budou v prodeji od 27. srpna a v noci z 25. na 26. srpna končí nabídka současných tarifů, dříve aktivované ale budou funkční i nadále. Staré tarify bude možné měnit jen přes infolinku, nikoliv přes Samoobsluhu.