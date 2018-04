Nové tarify spustí Oskar od 29. května!

Oskar představí své nové tarify 29. května letošního roku. Co můžeme očekávat? Změní se názvy jednotlivých tarifů, zvýhodněny budou hovory a textovky do vlastní sítě a určitý bonus mohou očekávat i majitelé předplacené služby Oskarta. Nové tarifní programy by se měly jmenovat: Odepiš, Řekni mi, Povídej a Nezavěšuj. První z nich se nápadně podobá současnému „výhernímu“ programu Slyším vás. Stejně jako tento „dotovaný“ tarif, bude „Odepiš“ určen především těm, kteří komunikují pomocí textových zpráv. Jedna odeslaná SMS zpráva v rámci vlastní sítě by měla stát 35 haléřů, do ostatních sítí pak 1,50 Kč. Vedle levných textových zpráv by měl nový tarif Odepiš nabídnout zákazníkům za 10 Kč měsíčně 40 volných minut, ale jen v rámci vlastní sítě. I to je ale zřejmě zajímavější nabídka, než u současného tarifu Slyším vás, kde je sice stejné množství volných minut, ale ve valné většině jen na pevnou linku.

Další nový tarif Oskara s názvem Řekni mi bude pasovat někam mezi současné tarify Volám málo a Volám často. V rámci tarifu Řekni mi by měl zákazník dostat 50 volných minut za paušální měsíční poplatek 250 Kč. Zatím neznáme ceny za hovory mimo volné minuty, ale na první pohled se nastavení paušálního poplatku a počtu volných minut u tohoto tarifu jeví výhodněji, než u současných tarifů. Komu by pak chyběl tarif Volám často, v kterém aktuálně Oskar nabízí 100 volných minut za 525 Kč, bude jistě potěšen dalším novým tarifem Povídej, který by měl za měsíční poplatek 600 Kč nabídnout 150 volných minut. Opět ale zatím neznáme ceny za minutu hovoru mimo volné minuty, nebo zda-li bude možné nové minuty převádět do dalšího měsíce, či jestli budou platit pro volání kamkoliv, nebo třeba jen do vlastní sítě. Změny se dočkají i zákazníci Oskara, kteří telefon téměř neodkládají. Současný tarif Volám stále nahradí nový tarif Nezavěšuj. I tento tarif by měl mít výhodnější poměr měsíčního poplatku a počtu volných minut, než má současný tarif Volám stále. Z přehledu je zřejmé, že zatím není nic známo o náhradě za druhý „výherní“ tarif Dohoda s Oskarem. Tento jediný tarif v nabídce Oskara zatížený nutností úpisu zákazníka na dobu určitou, s největší pravděpodobností již nástupce mít nebude.

Určitých změn se dočkají i majitelé předplacených karet Oskarta. Každý zákazník by měl automaticky získat funkci Oskarta flexi, která nabídne každý měsíc automaticky zvýhodnění pro volání v rámci vlastní sítě a i pro posílání textových zpráv. Zvýhodnění však nebude zadarmo, ale až po provolání 600 Kč každý měsíc, kdy se automaticky zvýhodní cena hovoru v rámci Oskara na cenu 2 Kč za minutu a jedna SMS zpráva v rámci vlastní sítě bude stát jednu korunu. Stejně tak se ale toto zvýhodnění po skončení kalendářního měsíce zruší. Stále není jasné, jestli Oskar nabídne i další tarif u své předplacené karty.

Z výše uvedeného je zřejmé, že především skladba volných minut a cena měsíčních poplatků u tarifních programů dozná výraznějších změn. Jeden z „výherních“ tarifů dostane svého nástupce a o tom druhém, zjevně výhodnějším, není v této chvíli nic známo. Stejně tak si Oskar bedlivě střeží ceny za minutu hovoru u jednotlivých programů mimo volné minuty a taktéž ceny za další doplňkové služby. Jakmile budeme vědět podrobnější informace, budeme vás o nich okamžitě informovat. Stejně tak je nutné upozornit, že některé dnes publikované informace se mohou do oficiálního uvedení nových tarifů ještě změnit.