Nové tarify RadioMobilu: kdo vydělá?

Je tomu již druhý den, co RadioMobil oznámil převratnou novinku - změnu tarifních programů. Ale jak to tedy s těmito programy vůbec vypadá? Koho se dotknou? Mají stávající uživatelé mít strach, že se jim tarif změní? Mají se na něj přehlásit sami? To jsou zřejmě otázky, které by měla ráda většina naší populace jasné.

Vezměme to tedy popořádku.

Co to znamená, že máme nové tarify? To znamená, že od prvního září již nebude možná aktivace tarifu manažer, diamant atd., ale pouze tarify Paegas 20, Paegas 60 a další, které jsem uvedl v předchozím článku.

S tímto souvisí i další otázka - "Oni mi jako ten tarif změní???". Tuto otázku slyšíme nyní často od stávajících uživatelů sítě Paegas. Odpověď je snadná: NEZMĚNÍ. Původní tarify zůstávají aktivované, dokud si je sami nezměníte. Podobně je tomu také u tarifu Ekonom, který již dnes nelze aktivovat, ale spousta uživatelů jej využívá. Stejně jako tomu tedy bylo s Ekonomem, je tomu i se stávajícími programy.

Pokud si tedy prohlédnete cenové tabulky pro jednotlivé tarify, jistě si snadno spočítáte, že stávající tarify jsou na tom o trošku lépe a ti, kdo váhali s koupí nového telefonu, již váhat nebudou a okamžitě poběží na poslední chvíli do obchodu. Ano, nové tarify jsou v podstatě trochu nevýhodnější. Běžný uživatel toto nepozná, ale ti, kdo telefonují více by desetníkový a někdy i korunový rozdíl v hovorném za minutu poznali velmi jasně při prvním účtu za telefon.

Tím jsem defacto zodpověděl již několik otázek. Za prvé je to otázka ohledně toho, koho se nové tarify týkají - odpověď: nových uživatelů. Další otázkou bylo, zdali se vám změní starý tarif na nový? Nezmění, pokud to sami nebudete chtít. Třetí otázkou je, zdali se mají uživatelé přehlásit na program sami? Pokud využijete mobilní telefon více, než na volání, které nepokrývá tarif Paegas 20, je pro vás každý z nabízených nových tarifů pravděpodobně nevyhovující. Většinou tomu tak je, jelikož oproti ekvivalentu jsou nové tarify vždy v něčem nevýhodnější.

A teď hlavní otázka: "Proč tedy takového povyku pro nic? Proč se zavádí nové tarify, když jsou "k ničemu"?". Nové tarify k ničemu nejsou. Naopak pro nové uživatele nádherně doplňují díru mezi paušálem a Twist službou a pozvolna stoupají, což vede nově příchozí uživatele k daleko větší volnosti výběru tarifu. Přináší to více možností pro nové uživatele, Paegas jim jde vlastně vstříc.

Ovšem ani kuře zadarmo nehrabe a tudíž si Paegas vstřícnost šikovně naplánoval a zúčtoval. Podívejme se například na tarif Paegas 20, který je napůl cesty mezi Twistem a klasickým tarifem. Jeho SMS zprávy po 2 korunách a minutová sazba za hovory jsou ideální pro ty, kteří nemají na to, aby volali často z Twist karty za drahé poplatky a ani na to, aby si platili 450 Kč měsíčně paušál. Takoví lidé jistě uvítají 250 korunový paušál, který se dá velmi dobře překousnout. Tomu já říkám, že se mobily opravdu přibližují k lidovým cenám. Nesmíme ale zapomínat na tu druhou stránku věci - paušál je sice opravdu malý, ale vyvažuje to hovorné, které je sice nižší, než u Twistu, ale je vyšší, než na jaké jsme byli doposud zvyklí.

Pro nově příchozí zákazníky ovšem toto není jistě žádný problém.

Dalo by se říci, že se Paegasu povedl dobrý obchodní tah, kterým zprůhlednil ceny pro nové uživatele a dal jim možnost velkého výběru programů dle jejich potřeb, ale zároveň se mu podařilo to, aby se i stávající uživatelé pořádně zamysleli, zdali nemají přestoupit na nový tarifní program.

A jako jahůdku na dortíku si Paegas přichystal lákadlo na přechod na vyšší paušál. Tím je Paegas Partner, kterým chce Paegas lákat zákazníky, aby se stali uživateli vyššího tarifního pásma. Tato skutečnost je opravdu velmi lákavá a musím uznat, že já bych do ní také šel, ale momentálně nějak nevidím možnosti využití a nová SIM karta by mi jistě moc neposloužila.

Jen malá poznámka na konec. Paegas se otevírá běžným zákazníkům, ale i ve firmách, či jinde se naleznou tací jedinci, kteří protelefonují vyšší částky a ti by jistě uvítali nějaký speciální tarif například s paušálem 3500 korun, či 5000 korun … někde i vyšší. Uvidíme, třeba se dočkáme tarifu Paegas 1000. :-)



Cenové porovnání tarifních programů naleznete zde.