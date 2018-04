Neomezené tarify operátorů od A do Z. Zodpovídáme nejdůležitější otázky

Novou sadu tarifů představilo O2, poté Vodafone i T-Mobile. Nejzajímavější z nich jsou tarify zcela neomezené, tedy balíček neomezeného volání a SMS do všech sítí plus 600 MB dat (Vodafone), resp. 1 GB dat (O2, T-Mobile). Zákazníka vyjdou na 691 Kč (Vodafone), resp. 749 Kč (O2, T-Mobile) s dvouletým úvazkem. Jejich detailní porovnání si můžete přečíst v našem přehledném srovnání.

Že Češi byli na neomezené tarify natěšení, dokazují statistiky operátorů. U T-Mobilu si nejvyšší tarif za 749 korun aktivovalo během víkendu asi 8 300 rezidenčních a 2 000 firemních zákazníků. Na infolinku volalo až 10x více lidí než obvykle. Během čtvrt hodiny to bylo zhruba 700 uživatelů. I Vodafone zaznamenal během víkendu desítky tisíc telefonátů týkajících se informací o nové nabídce.

A na co se lidé nejčastěji ptají?

Jak si nový tarif aktivovat?

O2: přes infolinku operátora (800 33 00 76), na značkové prodejně, přes webový formulář na stránkách operátora

T-Mobile: přes infolinku operátora (4603 nebo 603 603 603), na značkové prodejně, e-shop operátora

Vodafone: přes infolinku operátora (800 77 00 77), na značkové prodejně, přes webový formulář na stránkách operátora

Jak dlouho změna tarifu trvá a kdy se objeví na vyúčtování?

O2, T-Mobile: Změna tarifu by měla být provedena prakticky okamžitě, O2 si však vymezuje lhůtu 20 dnů. V závislosti na datu aktivace nového tarifu v průběhu zúčtovacího období se na měsíčním vyúčtování vykalkuluje poměrná částka mezi měsíčním paušálem za předchozí a nový tarif.

Vodafone: Změna je provedena okamžitě v případě nových zákazníků, u stávajících pak do sedmi pracovních dnů. První měsíc operátor účtuje celý stávající tarif plus poměrnou částku z nového tarifu.

Co když už mám úvazek na dobu určitou?

O2: Pokud přejdete na nový Free tarif z jiného tarifu operátora O2, stávající úvazek se ruší a přechází na nový dvouletý úvazek.

T-Mobile: Je-li klient na počátku stávajícího úvazku, dojde k jeho automatické změně na nový tarif do vypršení smluvního období. Pokud se smlouva blíží ke konci, dojde ke kumulaci, tedy zbytek stávající smlouvy doběhne s již novými podmínkami a bude následovat nová dvouletá smlouva.

Vodafone: Pokud mají zákazníci uzavřenou smlouvu na 24 měsíců bez dotovaného telefonu, mohou přejít i na nižší neomezený tarif a doba úvazku se nijak neprodlužuje. Pokud mají uzavřenou smlouvu s dotovaným telefonem, měli by dodržet výši měsíčního plnění, ke kterému se uvázali. Pokud tuto výši dodrží, délka trvání kontraktu se také nemění. Je však možné, že Vodafone ještě tyto podmínky během následujících dnů pozmění.

Mohu si nový tarif aktivovat bez úvazku?

Ano, v případě O2 a Vodafonu, T-Mobile zatím bezúvazkovou variantu nenabízí. Za tarify O2 Free zaplatíte bez smlouvy na dobu určitou o 150 korun měsíčně navíc. U Vodafonu pak v případě neomezeného volání do vlastní sítě zaplatíte měsíčně 597 namísto 399 korun a u zcela neomezeného tarifu 901 namísto 691 korun.

Jak to bude s dotovanými telefony?

O2: Operátor zcela zrušil systém dotovaných telefonů. Namísto toho nabízí službu O2 Mobil, v rámci které je možné telefon získat na splátky s nulovým navýšením. K měsíčnímu paušálu se tak po dva roky bude přičítat splátka za pořízený telefon.

T-Mobile: U dvou nižších tarifů se zákazník může rozhodnout pro pořízení klasického dotovaného telefonu. U nejvyššího tarifu možnost zakoupení dotovaného telefonu T-Mobile v tuto chvíli nenabízí. Splátkový prodej však chystá a slibuje jeho brzké uvedení.

Vodafone: Zákazník si může vzít dotovaný telefon s dvouletým úvazkem, v tom případě ale za neomezený tarif zaplatí stejně, jako kdyby si ho aktivoval bez úvazku, tedy 901 Kč. Splátkový prodej zatím nechystá.

Jak postupovat při přechodu ke konkurenčnímu operátorovi?

Stačí klasickým způsobem kontaktovat operátora, ke kterému chcete přejít. Od něj obdržíte kód přenesení čísla, který sdělíte stávajícímu operátorovi a ten během čtyř dnů musí posoudit, zda uvolní číslo k přenesení. Následně se již stačí domluvit na konkrétním datu převodu čísla.

Pro přechod k jinému mobilnímu operátorovi zůstávají podmínky i nadále stejné. Přenositelnost čísla lze provést tehdy, pokud u stávajícího operátora nemáte žádné závazky. Je tedy zapotřebí mít za a) smlouvu na dobu neurčitou, za b) končící smlouvu na dobu určitou či za c) zaplatit smluvní pokutu za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou, obvykle ve výši zbývajících měsíčních paušálů.

Je nabídka operátorů konečná?

S největší pravděpodobností není. O2 představil tarify minulý čtvrtek a zaskočená konkurence reagovala narychlo sestavenou nabídkou během pouhých dvou dnů. T-Mobile i Vodafone slibují, že během následujících týdnů představí zcela nové tarify. Ty mohou být v porovnání se současnou nabídkou ještě výhodnější. V případě, že uvažujete zejména o některém z nižších tarifů, vyplatí se počkat. Na trh v současné době míří i několik virtuálních operátorů, v tomto segmentu budou aktivní.