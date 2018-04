Nové tarify od Vodafonu: rodinná hádka o volné minuty

Nové tarify budou uvedeny 15. srpna. Aby nedocházelo k případům, kdy nezvedené děti provolají rodičům veškeré volné jednotky, je možné nastavit strop, kolik může ten který člen ze společného balíčku maximálně provolat.

Jako modelový příklad jsme si vzali čtyřčlennou rodinu se dvěma dospívajícími dětmi. Kdyby si v současné nabídce Vodafonu chtěli volat a psát všichni zadarmo, jako základ by museli zaplatit v programu Kamarádi 285 korun.

Pro zjednodušení dále počítejme, že každé z dětí by provolalo 125 minut a propsalo 100 SMS, rodiče by byli skromnější a stačilo by jim 50 minut a 50 SMS. To dohromady v balíčcích Tarifů na míru znamená 1 646 korun pro celou rodinu. Dohromady tedy 1 931 korun. V nové nabídce mohou mít stejné služby a k tomu 200 SMS a 25 minut navíc za 1 800 korun.

Nutno ovšem podotknout, že samotné minuty vycházejí dráže než v současných Tarifech na míru, ovšem kompenzováno je to SMS zprávami a vzájemným voláním a psaním.

Ve srovnání s nabídkami ostatních operátorů jsou rodinné tarify Vodafonu minimálně se svými zaváděcími cenami nejvýhodnější. O2 v momentální nabídce rodinné tarify nemá a u T-Mobilu je základní volání, SMS a MMS zdarma mezi účastníky za 699 Kč v případě 4 členů rodiny. Požadovaný počet minut a SMS pro každého by cenu Vodafonu převýšil.

Zkusili jsme ještě porovnat nabídku s běžnými tarify ostatních operátorů. U Vodafonu může čtyřčlenná rodina mít za 1800 korun 500 SMS, 375 minut a vzájemné volání a psaní zdarma. To vychází 125 SMS a necelých 94 minut na jednoho. Kdyby si zákazník chtěl srovnatelné tarify pořídit například u O2, mohl by zvolit například 4x tarif O2 NEON M. Už jeho základní cena vychází pro 4 osoby na oněch 1800 Kč, a to bez SMS, zbylých cca 40 minut a vzájemného volání a psaní zdarma. I když s výhodou možnosti 4 dotovaných telefonů.

U T-Mobilu dohromady by srovnatelný počet minut a SMS a alespoň jednosměrné volání a psaní zdarma nabízel například tarif Přátelé 700 pro dva členy rodiny a tarif Bav se pro obě děti, což by vyšlo na srovnatelných 1856 korun, s výhodou dotovaných telefonů, ovšem bez možnosti si jednotky rozložit v rámci rodiny dle potřeby.

Nabídka je flexibilní a nabízí vlastní sestavení optimálních balíčků, ale existují také předdefinované a cenově zvýhodněné sady těchto tarifů. Jejich součástí může být i internet v mobilu. Nabídka na podobném principu je připravena i pro firemní klientelu. Ceny jsou zatím zaváděcí a platí do konce října 2011. Poté se sníží počet jednotek, které za stejnou cenu zákazníci dostanou.

A to od minus deseti minut u nejnižšího balíčku po minus 700 minut u balíčku nejvyššího. Další nevýhodou může být to, že k tarifu pro celou rodinu je podle měsíční útraty nárok pouze na jeden dotovaný telefon. Ostatní členové rodiny mohou využít pouze slevu 500 korun.

Vzájemné volání a SMS zdarma 2 čísla 300 Kč 3 čísla 450 Kč 4 čísla 600 Kč 5 čísel 750 Kč Společný balík volných SMS 100 SMS 120 Kč 200 SMS 200 Kč 500 SMS 300 Kč Společný balík volných minut 60 minut 275 Kč 150 minut 500 Kč 375 minut 900 Kč 750 minut 1 200 Kč 1 200 minut 1 750 Kč

Nové sdílené tarify Vodafonu jsou určeny především rodinám. Domů přichází jen jedno vyúčtování a tam, kde se náklady za mobilní komunikaci hradí z "jedné" kasy, tak může jít o pohodlný a výhodný způsob. Dodejme, že i u těchto tarifů Vodafone použil své klasické účtování 60+1 (první minuta a poté po vteřinách).