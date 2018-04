Nové tarify O2 si aktivovalo již přes 50 tisíc uživatelů

Ze statistik operátora také vyplývá, že třetina z uživatelů nových tarifů si při podpisu smlouvy pořídila i telefon za dotovanou cenu. Ani vyšší měsíční paušál nedokáže odradit. Každý čtvrtý si aktivoval jednu z trojice nejdražších variant Neon L, Neon XL či Neon XXL.

Šestici tarifů Neon nabízí operátor O2 místo původních Bronz, Silver a Gold od 15. května letošního roku. Každý z nich nabízí za měsíční paušál nejen volné jednotky, ale i určitou výhodu.

Zatímco s nejlevnější variantou Neon SMS může zákazník za měsíční poplatek 300 Kč posílat SMS a MMS o víkendech ve vlastní síti zdarma, s nejdražším tarifem Neon XXL lze volat neomezeně do všech sítí. Za něj ale zaplatíte podstatně více - 3 900 Kč měsíčně.

Tarif s poměrně komplikovaným názvem O2 [:kůl:] si mohou aktivovat všichni mladí lidé od 6 do 26 let. Za měsíční paušál 250 Kč nabízí možnost posílat textové zprávy do vlastní sítě zcela zdarma a také šedesát volných minut do všech sítí. Neprovolané minuty lze navíc převést do dalšího zúčtovacího období. Tarif lze aktivovat pouze letos do 31. srpna se závazkem na dva roky.

"Zájmu o nové tarify si velmi ceníme. Počty zákazníků výrazně předčily naše očekávání," uvádí Jan Karas, ředitel marketingu pro rezidenční segment společnosti Telefónica O2 Czech Republic.