Nové tarify Eurotelu a T-Mobile, Samsung má 10 nových mobilů

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 13. října 2003 – pátek, 17. října 2003

pondělí, 13. října 2003

S Brother MPrint můžete tisknout z mobilu bezdrátově

Mobilní tiskárnaBrother MPrint je malá, lehká, nabízí infračervený port, připojení pomocí bluetooth i rychlý USB kabel. Na jedno nabití baterie vytiskne až sto stran.

vydáno: pondělí, 13. října 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Příslušenství k mobilům

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 13. října, 23:29:47

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotil 1 čtenář

Nový chytrý mobil Microsoftu se zvláštní klávesnicí (první informace)

Mysleli jste si, že již vás výrobci mobilních telefonů nemají čím překvapit? Tak to jste byli na pěkně velkém omylu - chytrý mobilní telefon Voq společnosti Sierra Wireless vám to dokáže.

vydáno: pondělí, 13. října 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 21 příspěvek, poslední: 16. října, 15:01:55

hodnocení: průměrná známka 2,20, hodnotilo 5 čtenářů

O čem na Invexu jsme psali?

V průběhu veletrhu informačních a komunikačních technologií Invex 2003 jsme vydali 13 článků. Další čtyři na Mobil.cz vyšly v týdnu před Invexem. Několik článků souvisejících s Invexem můžete čekat i v tomto týdnu. V článku najdete přehled článků, které jsme v průběhu Invexu vydali.

vydáno: pondělí, 13. října 2003

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

Nokia představila svoji strategii

K osvědčeným službám na bázi SMS, WAP a Javy přibydou další. Podle Nokie se hlásí o slovo MMS, streaming a sítě 3. generace, mezi které počítá i sítě využívající technologii EDGE

vydáno: pondělí, 13. října 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: GSM technologie

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 13. října, 12:34:56

hodnocení: průměrná známka 2,29, hodnotilo 7 čtenářů

TELeKONOM: Český Telecom od středy opět zpomalí ADSL...

... znovuzavedením agregace; v Belgii budou řidiči za telefonování v autě bez hands-free platit až 1375 eur; španělská Telefónica Móvile chce, aby její zisk v příštích pěti letech stoupal o 13 až 17 procent ročně; Swisscom již letos neočekává žádné velké akvizice.

vydáno: pondělí, 13. října 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 5,00, hodnotil 1 čtenář

úterý, 14. října 2003

T-Mobile má nový tarif

Včera zveřejnil T-Mobile informace o svém novém tarifu. Jmenuje se 20+20. Je určený především současným majitelům karet Twist, kterým se snaží nabídnout výhodné volání do pevné sítě.

vydáno: úterý, 14. října 2003

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Služby T-Mobile

diskuse: 72 příspěvky, poslední: 17. října, 1:37:58

hodnocení: průměrná známka 3,13, hodnotilo 16 čtenářů

Máte již na Nokii detektor lži?

Máte mobilní telefon Nokia se systémem Series 60 a rádi byste věděli, zda vám druhá strana při hovoru věší na nos "bulíky"? Jestli ano, tak aplikace Agile Lie Detector je pro vás tou pravou.

vydáno: úterý, 14. října 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 21 příspěvek, poslední: 15. října, 18:37:17

hodnocení: průměrná známka 2,71, hodnotilo 21 čtenář

Kdo se stal Miss Invex Team?

Čtenáři Mobil.cz měli minulý týden možnost volit Miss Invex Team – skupinu hostesek, která jim přijde nejpřitažlivější. Fotografii vítězek a odkazy na další fotografie najdete v článku. Můžete si tam také přečíst, jestli jste nevyhráli jednu z cen pro čtenáře.

vydáno: úterý, 14. října 2003

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Sdělení, přehledy

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 4 čtenáři

Nová kolekce Xelibri pro podzim-zimu oficiálně představena

Siemens představil novou kolekci svých módních mobilů Xelibri. Všechny čtyři mobily se nesou v extravagantním duchu. Mají barevné displeje, polyfonní vyzvánění a velmi zajímavý design.

vydáno: úterý, 14. října 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

hodnocení: průměrná známka 2,43, hodnotilo 7 čtenářů

TELeKONOM: Pošli mi tu poslední Madonnu na mobil...

... budou si moci říkat klienti nahrávacích společností Warner Music a BMG; Alcatel spojí síly s Hewlett-Packard a zaměří se na malé a střední firmy; španělský operátor Telefónica Móviles chce do sítí 3G investovat miliardu eur; Vodafone a Microsoft budou společně podporovat aplikace pro počítače i mobily.

vydáno: úterý, 14. října 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

středa, 15. října 2003

Samsung P500 - první Samsung s videem (první informace)

Samsung s uváděním nových modelů nepolevuje. V blízké době by měl uvést další model s označením P500. Ten byl již anoncován z kraje roku pod označením P410. Z bohaté výbavy stojí za zmínku podpora videa a vnější OLED displej.

vydáno: středa, 15. října 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 15. října, 18:48:33

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotilo 10 čtenářů

Jakou budoucnost má před sebou Opera Platform?

Norská společnost Opera Software připravila pro mobilní operátory a jejich zákazníky nový software Opera Platform. Umožní operátorům přizpůsobit prostředí chytrých mobilů k obrazu svému.

vydáno: středa, 15. října 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 15. října, 21:37:23

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 3 čtenáři

Samsung včera představil 10 nových mobilů

Na veletrhu ITU World Telecom představuje Samsung celkem 10 mobilních telefonů včetně nejnovějšího dvoupásmového mobilního telefonu, prvního telefonu GSM/GPRS se zabudovaným televizním přijímačem a široké řady telefonů nabitých nejmodernějšími funkcemi. Samsung je jediným velkým výrobcem mobilních telefonů, který nabízí zařízení založená na operačních systémech Palm, Pocket PC i Symbian.

vydáno: středa, 15. října 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Samsung

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 16. října, 9:17:48

hodnocení: průměrná známka 3,23, hodnotilo 13 čtenářů

Eurotel nabízí výhodné volání o víkendu

Před měsícem představil svůj víkendový tarif T-Mobile, teď s podobnou nabídkou přichází i Eurotel. Nejde ale o klasický tarif – podobá se spíše Oskarovým balíčkům. Za měsíční paušál získáte 100 volných minut o víkendu a 50 SMS a 25 MMS zdarma po celý měsíc.

vydáno: středa, 15. října 2003

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Služby EuroTelu

diskuse: 17 příspěvků, poslední: 16. října, 21:06:55

hodnocení: průměrná známka 3,14, hodnotilo 7 čtenářů

TELeKONOM: Samsung nestačí dodávat telefony na trh...

... tvrdí prohlášení jihokorejského výrobce; Contactel nabízí firmám bezplatné volání mezi jejich pobočkami v ČR a na Slovensku; Eurotel začne od středy nabízet volné minuty a zprávy pro volání o víkendech; japonský trh s mobilními telefony v září vzrostl.

vydáno: středa, 15. října 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

Samsung: Budoucnost mobilních telefonů a sítí

Reportáž ze včerejší tiskové konference Samsungu v Ženevě. Jak vidí Samsung budoucnost mobilních telefonů a sítí? Na čem pracuje a o čem přemýšlí?

vydáno: středa, 15. října 2003 09:20

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

rubrika: Zprávy týkající se výstav

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 15. října, 16:14:50

hodnocení: průměrná známka 2,60, hodnotilo 5 čtenářů

Jaké budou telefony Samsung s PalmOS? (první dojmy)

11:55| Samsung představoval v Ženevě na veletrhu ITU Telecom World svoje chytré telefony, mimo jiné i postavené na PalmOS 5. Měli jsme možnost si je vyzkoušet a tu jsou první dojmy i fotografie...

vydáno: středa, 15. října 2003 12:31

autor: Patrick Zandl ...další články tohoto autora

čtvrtek, 16. října 2003

Nové telefony NEC (e232, e530, e535) - samá véčka s integrovanou anténou

NEC chce zaútočit na Evropu. Po telefonech pro 3G a evropský i-mode chystá několik atraktivních véček pro běžné GSM sítě. Představil je na právě konaném veletrhu ITU Telecom World v Ženevě. Všechny novinky jsou véčka s integrovanou anténou.

vydáno: čtvrtek, 16. října 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 16. října, 12:48:29

hodnocení: průměrná známka 1,50, hodnotilo 6 čtenářů

Sagem my C-2 - low-endové barevné véčko

Po netradičním modelu my C-5w přichází Sagem s tradičně koncipovanou novinkou - véčkem my C-2. Novinka patří mezi modely se základní výbavou, čemuž by měla také odpovídat nízká cena.

vydáno: čtvrtek, 16. října 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Sagem

hodnocení: průměrná známka 3,00, hodnotili 3 čtenáři

Vtrhne čínský drak Huawei na náš trh s americkou pomocí?

Na trhu směrovačů pro internet se těší firma Cisco podobné hegemonii jako Microsoft ve světě osobních počítaů. Z východu však útočí firma Huawei, nyní dokonce ve spojení s americkou společností 3Com.

vydáno: čtvrtek, 16. října 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Technologie pevných sítí

Pokusy s mobilem ve fyzice

Víte, že s mobilem se ve škole dají dělat psí kusy? A to nejenom o přestávkách. Mobil je totiž docela zajímavá pomůcka při výuce fyziky. Podívejte se, jak s jeho pomocí demonstrujete parabolický reflektor, Faradayovu klec nebo polarizaci světla.

vydáno: čtvrtek, 16. října 2003

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Zvláštnosti, zajímavosti, speciality, ostatní

diskuse: 42 příspěvky, poslední: 17. října, 10:21:08

hodnocení: průměrná známka 1,20, hodnotilo 40 čtenářů

TELeKONOM: Vánocům u T-Mobile budou vládnout loga a vyzvánění...

... alespoň v Německu; Český Telecom se s pěti bankami dohodl na úvěru pro koupi Eurotelu; SonyEricsson se ve třetím čtvrtletí vrátil k zisku; vláda napřesrok vybere digitální televize; Deutsche Telekom prodal čtvrtinový podíl ve filipínském operátorovi Globe do Singapuru.

vydáno: čtvrtek, 16. října 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

pátek, 17. října 2003

Toshiba TS222i - druhý model pro Evropu (první informace)

Toshiba představila svůj druhý mobil pro evropské zákazníky. Novinka je svému předchůdci podobná, nabízí ale více funkcí a měla by být velmi levná. Telefon je primárně určen pro operátory, kteří nabízejí i-mode.

vydáno: pátek, 17. října 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 17. října, 1:10:18

hodnocení: průměrná známka 5,00, hodnotil 1 čtenář

NEC e616 - nová generace telefonů pro 3G (první informace)

Společnost NEC na veletrhu ITU Telecom World ve švýcarské Ženevě oficiálně představila nový telefon e616 pro sítě třetí generace. Jedná se o jeden z nejmenších, ale také zároveň nejvybavenějších telefonů pro sítě třetí generace.

vydáno: pátek, 17. října 2003

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 17. října, 8:45:40

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

Nástěnný telefon THINtronix – to tu vážně ještě nebylo (první informace)

Viděli jste již telefon velikosti plakátu, který se montuje na zeď pokoje a navíc je i poměrně levný? Barevný telefonoplakát THINtronix je přístroj, který udělá radost snad každému dítěti.

vydáno: pátek, 17. října 2003

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

Slepí vidí sluchem díky zařízení od Philipse

Již léta se vědci pokoušejí připojit elektronickou kameru přímo ke zrakovému centru mozku nevidomého pomocí implantátu. Doktor Meijer z laboratoří Philipsu přišel s řešením, které využívá místo implantátu zvuk ze sluchátek.

vydáno: pátek, 17. října 2003

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

TELeKONOM: Mobilní služby prožívají boom...

... alespoň ve Spojených státech; zisk finské Nokie zůstal po třetím čtvrtletí téměř beze změny; satelitní firma Inmarsat se nechá převzít za 1,5 miliardy dolarů; zisk amerického Nextelu předčil odhady analytiků; italský konglomerát Olipmia posílil pozici v Telecomu Italia.

vydáno: pátek, 17. října 2003

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

hodnocení: průměrná známka 1,00, hodnotil 1 čtenář

Týdenní souhrn zpráv operátorů a agenturních zpráv

Mobilní hráči budou mít mArénu

Herní mArénu pro hráče her na mobilních telefonech spustí 3. listopadu společnost Logos. mAréna bude obsahovat tři již existující hry - IQ Mapa, Lovci pokladů a Duel a přibude k nim také nová hra z divokého západu Wild West Duel a hra zaměřená na logické myšlení.

vydáno: úterý, 14. října 2003

rubrika: Agenturní zprávy

GTS dnes spustila službu GTSL pro Prahu 1 a 2

Vlastní službu vysokorychlostního připojení k internetu prostřednictvím ADSL dnes spustila společnost GTS pod názvem GTSL. Služba bude zatím dostupná pro několik tisíc linek v Praze 1 a 2.

vydáno: středa, 15. října 2003 15:49

rubrika: Agenturní zprávy

Nové dopravní zpravodajství přes SMS

O dopravní situaci na dálnicích a silnicích I. třídy bude informovat nový informační systém Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

vydáno: středa, 15. října 2003 16:22

rubrika: Agenturní zprávy

SMS brána T-Mobile umožňuje archivaci zpráv

SMS brána společnosti T-Mobile je od dnešního dne rozšířena o bezplatnou možnost archivovat odeslané SMS zprávy.

vydáno: čtvrtek, 16. října 2003 06:00

rubrika: Agenturní zprávy

Cenové rozhodnutí o propojení sití v oblasti ADSL vydá ČTÚ do listopadu

Nejpozději do konce listopadu hodlá Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydat cenové rozhodnutí o propojení sítí pro poskytování služeb ADSL.

vydáno: pátek, 17. října 2003 06:00

rubrika: Agenturní zprávy