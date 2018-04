Nové Sony Xperia: jsou to nejlepší smartphony dneška

Už dlouho se nám nestalo, abychom mohli říci, že telefon Sony Ericsson patří v současnosti výbavou a použitou technikou na absolutní špičku. Švédsko-japonský výrobce sice produkuje výborné a kvalitní telefony, ty ale prozatím nepřinesly to absolutně nejlepší, co se dá vymyslet na poli chytrých telefonů.

Výrobce to paradoxně změnil na veletrhu CES v Las Vegas. Nově představené kousky Xperia S a Xperia ion už neponesou jméno Sony Ericsson, ale už pouze Sony. A to navzdory tomu, že většina vystavených kousků měla prozatím původní označení.

Xperia S a Xperia Ion jsou si velmi příbuzné kousky, které katapultují Sony mezi výrobce těch absolutně nejlepších smartphonů. Lépe vybavené kousky budete dnes hledat velmi těžko. Konkurence totiž nemá moc čím Sony předehnat, jedinou možností jsou jen čtyřjádrové procesory.

Xperia S – globální model s úchvatným designem

Z našeho hlediska je tou důležitější ze dvou novinek Xperia S. Smartphone s dvoujádrovým procesorem o taktu 1,5 GHz a 4,3 palcovým HD displejem je určen pro světové trhy, včetně toho našeho. Xperia S se na první pohled vyznačuje propracovaným designem. Ostatně na tom si u Sony Ericssonu dávají dlouhodobě záležet.

Designéři zvolili u modelu Xperia S jednoduché linky. Pozornost má upoutat průhledný pás pod displejem. Osvětlují ho tři diody, které zároveň označují místa, kde se těsně nad pásem nachází trojice senzorových tlačítek. Provedení je to efektní a zároveň i dobře funkční.

Pokud se pozorně zahledíme do průhledného pásku, můžeme si všimnout drobné sítě drátků. Ta je tu proto, že ve spodní části telefonu pod páskem se nachází anténa.

Kousek plastu s anténou pod displejem možná bude jediným důvodem k drobným stížnostem na telefon. Vystavené prototypy totiž vykazovaly v tomto místě drobnou vůli a dovedeme si představit, že i když tento nedostatek výrobce do spuštění výroby vyřeší, po čase se může část s anténou nepatrně viklat. Při nešetrném zacházení může hrozit i odlomení.

Jinak je Xperia S mechanicky perfektním kouskem, a to i přesto, že jako materiál stále převažuje plast. Ten tvoří především zadní kryt, jde o materiál s pogumovanou povrchovou úpravou. Mimochodem, zadní kryt je tu tak trochu zbytečně. I přesto, že zabírá téměř celou zadní plochu telefonu, kryje pouze slot pro microSIM kartu. Baterie je pevně vestavěna v telefonu, stejně tak vnitřní paměť je dána a nelze ji rozšiřovat.

Krom mechanického zpracování musíme na Xperii S ocenit i provedení hardwarových tlačítek: spouště, ovládání hlasitosti nebo vypínacího tlačítka. Stisk je naprosto přesný a precizní, přesně jak má být.

Špičkový hardware telefonu se stará o to, že se ani předsériové kousky nijak nezaškobrtávají a nezpomalují. Na výborném 4,3 palcovém displeji s HD rozlišením přitom stále funguje pouze Android 2.3 Gingerbread, aktualizace na Ice Cream Sandwich přijde zkraje druhého čtvrtletí letošního roku. Obraz na displeji je vynikající.

S ohledem na to, že stále jde o klasický LCD panel jen s některými vylepšenými technologiemi od Sony, je jeho kvalita ohromující. Na druhou stranu, stále ještě máme v paměti HD displej LG Spectrum, za jehož kvalitami displej Sony trochu zaostává. Drtivou většinu konkurence ale displej Xperie S deklasuje.

Konkurenci pravděpodobně pokoří i v oblasti fotoaparátu. Krátce jsme si dvanáctimegapixelový foťák vyzkoušeli a první dojmy jsou hodně dobré. Fotoaparát bleskurychle startuje a velmi rychle pořídí snímek. V tmavé místnosti přednáškového sálu se kvalita hodnotí špatně, ale na první pohled je jasné, že tu před sebou máme špičkový a pozoruhodný fotomobil. I v nepříznivých podmínkách jsou pořízené snímky vcelku použitelné.

Další zajímavou funkční vychytávkou Xperie S bude NFC (bezdrátová komunikační technologie). Výrobce dodá jako příslušenství takzvané Xperia NFC Tags: jsou to malé visačky, kterým se dají ve spojení se telefonem naprogramovat určité funkce. Když se pak telefonem takové visačky dotknete, tyto funkce se v telefonu automaticky spustí.

V autě se tak může telefon automaticky přepnout do navigačního módu, u dveří bytu se stačí dotknout štítku a telefon bez jakéhokoli zásahu uživatele spustí například hudební přehrávač a záznam trasy. U postele se zase telefon může automaticky přepnout do tichého režimu a zobrazit hodiny.

Kombinace dvoujádrového procesoru, HD displeje, 12 megapixelového fotoaparátu, přítomnosti NFC a řady dalších funkcí dělají z Xperie S nejvybavenější smartphone současnosti. A tento titul by jí mohl zůstat i do uvedení na trh, ke kterému by mělo dojít ještě do konce prvního čtvrtletí.

Xperia S se bude prodávat v černé a bílé barvě. Naším favoritem je v tomto případě bílé provedení, které je krásné a navíc úspěšně maskuje jakékoli otisky prstů nebo mastnotu.

Xperia ion - jen pro Ameriku

Sony Xperia ion je blízkým příbuzným Xperie S, je ale určena pouze americkým zákazníkům. Exkluzivitu na prodej bude mít operátor AT&T. Od Xperie S se ion odlišuje jen několika parametry. Má totiž LTE, což je v případě Sony Ericssonu (tedy vlastně Sony) premiéra, o něco málo větší displej (4,6 palce) a jiný je design. I přes větší úhlopříčku je displej stále extrémně jemný. Ostatní výbava zůstává stejná, a to včetně HDMI výstupu, který má i Xperia S. Navíc je tu slot na microSD karty.

Ion je oproti atraktivnímu "esku" tak trochu šedá myš. Design je ještě jednodušší a na Sony Ericsson i nenápaditý. Na druhou stranu telefon nabízí kovovou konstrukci, která zaručuje bytelnost a také dává uživateli příjemný pocit při držení v ruce.

Skvělý začátek

Sony Xperia ion a Xperia S jsou prvními telefony z nové řady, kterou výrobce nazývá NXT. Zástupci firmy přímo na veletrhu zástupci slíbili, že se v následujících týdnech dočkáme ještě dalších novinek, které patří do nové řady. Jistě tím směřovali k veletrhu Mobile World Congress, který se koná koncem února v Barceloně.