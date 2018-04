Nové Sony Ericssony Xperia Neo a Pro: nejsou fotogenické, přesto ale krásné

Kdo Sony Ericssonu vyčítal, že uvádí telefony se zastaralou verzí operačního systému Android, ten bude v Barceloně spokojen. Všechny představené novinky mají (stejně jako již před časem prezentovaná Xperia Arc) nejnovější verzi Android 2.3 Gingerbread.

Dvě novinky Xperia Neo a Xperia Pro nahrazují dosavadní symbianovou řadu Vivaz. Od ní přebírají designérský styl, osmimegapixelový fotoaparát a také fakt, že zatímco první model je obyčejný dotykáč, druhý má vysouvací klávesnici. Na fotografiích tyhle kousky nevypadají příliš fotogenicky, v reálu jim to ale hodně sluší.

Jedinou vadou na kráse jsou všudypřítomné otisky prstů. Nové modely jsou totiž bez výjimky vyrobeny z lesklého plastu, který například Samsung u svých nových modelů zcela opustil. U Sony Ericssonu zvolili opačnou cestu a od matných telefonů přešli k lesklým. Materiál je ovšem hodně lesklý, a proto se telefony upatlávají prakticky ihned po očištění. Kdo nestálé leštění telefonu nesnáší, ten ať se novým Xperiím vyhne obloukem.

Mnohým uživatelům bude také pravděpodobně imponovat designová příbuznost s herním modelem Xperia Play. Telefony mimochodem velmi dobře padnou do ruky, zaoblená záda jednoduše zapadnou do dlaně. U modelu Xperia Pro si Sony Ericsson přichystal hned několik barevných variant, my jsme fotografovali černou, stříbrnou a červenou. Každá má něco do sebe. Podobně tomu bude i u modelu Neo, kde jen černou vystřídá tmavě modrá.

Telefony jsou vyrobeny z plastů, ale velmi kvalitních. Zpracování je příkladné a i u prototypů nám přišlo podstatně lepší než u modelů řady Vivaz. Třeba vysouvací mechanismus modelu Xperia Pro nemá prakticky žádnou vůli, přitom vysouvání nejde nijak zbytečně ztuha.

Líbí se nám i klávesnice, která sice od Vivazu přebírá trochu gumový pocit při psaní, ale je vcelku pohodlná. Pohodlí paradoxně pomohlo zmenšení samotných tlačítek. Ta jsou od sebe více odlišena, takže si je nespletete. Samotná klávesnice přitom zůstala stejně velká jako u Vivaz Pro.

Velkým lákadlem novinek bude spojení osmimegapixelového fotoaparátu se schopností natáčet HD video s HDMI portem, který je součástí všech představených novinek Sony Ericssonu. Xperia Neo a Xperia Pro patří do vyšší střední třídy, a tak se uživatelé nemusí obávat ani nedostatečného výkonu telefonů. Třeba uživatelská nadstavba UX Platform od Sony Ericssonu běhala na nových xperiích s Androidem 2.3 jako blesk.

Líbí se nám i displeje nových xperií. Oba mají úhlopříčku 3,7 palce, rozlišení 854 × 480 pixelů, jsou kapacitní a používají technologii AMOLED. Obraz je živý a v některých případech mu ještě pomůže technologie Bravia od Sony. Jsme zvědavi na přímé porovnání displeje se Super AMOLED od Samsungu.

Nové Sony Ericssony Xperia Neo a Xperia Pro jsou logickým doplněním řady androidích chytrých telefonů švédsko-japonské značky. Doposud totiž byla mezi špičkovou Xperií X10 (nebo novou Xperií Arc) a malými modely X10 mini velká mezera.

Očekávali jsme i nástupce modelů řady X10 mini, ty si ale podle všeho Sony Ericsson schovává na později. Každopádně portfolio smartphonů výrobce je velmi zajímavé, různorodé a svůj model si v něm najde téměř každý uživatel. Vloni nastartovaly Xperie Sony Ericsson k zisku a letošní nové modely by mu tak měly pomoci získat i po léta ztrácený tržní podíl. Potenciál na to určitě mají.

Sony Ericsson Xperia Neo a Xperia Pro, technická specifikace: