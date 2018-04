Nové Sony Ericssony posouvají hranice fotomobilů

Sony Ericsson K750i byl a i stále je velmi populární mobil. U nás možná ještě víc než jinde ve světě. Nyní ale pomalu jeho doba končí, přišel čas jeho následovníka. Místo jedné novinky se můžeme těšit rovnou na dvě. Sony Ericsson totiž poněkud netradičně připravil dva identické modely, které se liší jen podporou mobilních sítí. Ostatní funkce jsou u obou mobilů stejné.

Sony Ericssony K790i a K800i jsou bohatě vybavené multimediální mobily. Ovšem stejně jako u předchůdce, i v jejich případě je hlavním tahákem fotoaparát. A novinky jsou v tomto směru velmi dobře vyzbrojené.

Již při pohledu na zadní stranu obou modelů zaujme velké logo Cyber-Shot. To je hlavní marketingová značka digitálních fotoaparátů Sony. U nových mobilů švédsko-japonské značky má evokovat dokonalý fotoaparát.

Objektiv fotoaparátu chrání posuvná krytka. Pro aktivaci fotoaparátu ji stačí odsunout. Díky krytce není zadní strana telefonu tak nápadná jako u modelu K750i. Výrobce se přesto držel svého konceptu dvou stran a mobil ze zadní strany nápadně připomíná fotoaparát Sony DSC-T9.



Sony Ericsson K790i

Fotoaparát nových Sony Ericssonů K790i a K800i má maximální rozlišení 3,2 megapixelu a nechybí ani automatické ostření. Tyto parametry nabízí dnes už i jiné fotomobily (například Sharp 903 ). Novinky Sony Ericssonu je ale překonávají v několika dalších vlastnostech.

Mají totiž stabilizátor obrazu a to jak pro statické snímky a i pro videonahrávky. Doposud nevídaným vylepšením je i xenonový blesk a funkce BestPic. Díky této funkci lze nasnímat v plném rozlišení devět snímků v sérii a pak si následně vybrat ten nejlepší. Snadnou obsluhu fotoaparátu by mělo zajistit osvědčené uživatelské rozhraní Cyber-Shot.

Jak nové Sony Ericssony fotí, vyzkoušíme ještě dnes a s výsledky se co nejdříve pochlubíme. Podle zahraničních zdrojů se máme na co těšit, novinky si prý označení nejlepších fotomobilů opravdu zaslouží. Výborných výsledků by měl majitel telefonu dosáhnout i při snímání videa.

Oba nové Sony Ericssony ale samozřejmě neumí jenom dobře fotit. Ve výbavě nechybí hudební přehrávač, stereofonní rádio s funkcí RDS. Model K800i podporuje navíc videohovory s druhým fotoaparátem na přední straně telefonu a mnoho dalších funkcí. Za pozornost stojí možnost blogování a vyhledávání přes Google. - více zde...

Design novinek je poměrně konzervativní, výrobce se rozhodně nijak neodvázal. Ani nepodlehl vlně super tenkých mobilů a tak jsou oba nové Sony Ericssony velmi podobné současnému modelu K750i.



Sony Ericsson K800i

Modely K790i a K800i na první pohled vypadají skoro stejně. Až při podrobnějším zkoumání najdeme jediný vizuální rozdíl - tím je druhý fotoaparát u modelu K800i, který je ukrytý v mřížce reproduktoru.

Sony Ericsson K800i totiž podporuje sítě třetí generace, model K790i nikoliv. Pro někoho ale může být zajímavější volbou, protože podporuje datové přenosy EDGE. Ty u nás zákazníci využíjí mnohem častěji, než rychlá data v sítích třetí generace.

Obě novinky Sony Ericssonu se začnou prodávat podle prohlášení výrobce v druhém čtvrtletí letošního roku. Reálný termín zahájení prodeje je podle nás začátek léta.

Předběžné ceny nových Sony Ericssonů oznámil výrobce na dnešní tiskové konferenci.

model cena Sony Ericsson K800i 13 000 Sony Ericsson K790i 13 000 Sony Ericsson W300i 7 000 Sony Ericsson K810i 12 000 Sony Ericsson K950i 19 000 Sony Ericsson K600i 14 000 Sony Ericsson K610i 8 000 Sony Ericsson K510i 6 000 Sony Ericsson K310i 3 800 Sony Ericsson K530i 5 000 ceny jsou uvedeny včetně DPH

Parametry telefonu:

K800i - UMTS/GSM (2100 MHz/900/1800/1900 MHz) + GPRS

K790i - GSM (900/1800/1900 MHz) - GPRS a EDGE

3,2 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením

Xenonový blesk

BestPic

Stabilizátor pro statické snímky i video

TFT displej, úhlopříčka 5,08 cm, 262 000 barev, rozlišení 240 x 320 obrazových bodů

Aktivní krytka objektivu

Speciální klávesy pro ovládání fotoaparátu

Cyber-shot uživatelské rozhraní

Vnitřní paměť pro 100 fotografií při maximálním rozlišení

64 MB vnitřní paměti

Video nahrávání a přehrávání

Adobe picture/video PC SW

16x digitální zoom

Redukce efektu červených očí

Obrázkový Blog

PictureDJ a VideoDJ

Push e-mail (P-IMAP)

VGA fotoaparát pro videohovory - jen u K800i

Hudební přehrávač (MP3, AAC, AAC+, eAAC+)

Video přehrávač

Music DJ

Audio/Video streaming

3D hry + speciální tlačítka pro hraní her

RDS FM rádio

Bluetooth 2.0, IrDA

HTML prohlížeč s RSS čtečkou

Podpora USB 2.0 Mass storage

Konektor externí antény

Podpora karet Memory Stick Micro