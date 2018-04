Nové Sony Ericssony C903 a W395: pro hudbu i pro focení, levně i draze

Oba přístroje budou dostupné do konce června tohoto roku, model W395 by se měl na trh dostat již v dubnu, a to za cenu 3 790 korun. C903 bude stát 9 390 korun.

C903 - další lahůdka pro mobilní fotografii

Model C903 plně zapadá do řady fotomobilů zvaných Cyber-shot. Jeho pětimegapixelový fotoaparát nabízí automatické zaostřování, funkci rozpoznání úsměvu Smile Shutter a automatickou detekci obličeje, která rozpozná až tři osoby najednou. Optika fotoaparátu je chráněna unikátně řešeným výsuvným krytem.

C903 nabízí výkonný blesk a stabilizátor fotografií i videozáznamů. Pro fotografování rychle se pohybujících objektů je připravena funkce BestPic zaznamenávající devět snímků v řadě, ze kterých si uživatel sám vybere ten nejlepší. Díky integrovanému GPS přijímači lze nechat ke každé fotografii automaticky přiřadit GPS souřadnice místa jejího pořízení (geotagging).

Základní úpravy fotografií lze provádět přímo v telefonu díky funkci Photo fix. Pořízené snímky je možné sdílet na blogu či prohlížet na televizní obrazovce.

Přístroji dominuje kvalitní displej s úhlopříčkou 2,4 palce, rozlišením 240 × 320 obrazových bodů a podporou 262 tisíců barev. Ten je kryt minerálním sklem odolným vůči poškrábání. Díky integrovanému pohybovému senzoru se obraz automaticky přizpůsobuje poloze telefonu.

Rozměry novinky používající výsuvnou konstrukci jsou 97 × 49 × 16 mm a její váha 96 gramů. Dovolat se s ní lze téměř po celém světě, kromě GSM sítí podporuje i sítě třetí generace. Data lze kromě GPRS/EDGE využívat i přes technologii HSDPA.

Vnitřní paměť velikosti 105 MB lze rozšířit pomocí paměťových karet Memory Stick Micro (M2). Ve výbavě lze nalézt mimo jiné funkci Bluetooth s podporou stereo profilu A2DP, USB Mass Storage či aGPS navigaci.

Sony Ericsson C903 bude nabízen ve třech barevných variantách - černé, bílé a červené. Dostupný by měl být koncem června tohoto roku za cenu 9 390 korun.

Sony Ericsson W395 - hudba pro méně náročné

Model W395 patří do produktové řady hudebních telefonů označovaných světoznámým logem Walkman, s čímž je spojena i bohatší základní výbava. K novému slideru tak obdržíte navíc kvalitní stereosluchátka HPM-64 a kartu Memory Stick Micro (M2) s kapacitou 1 GB.

K ovládání hudebního přehrávače jsou připravena samostatná tlačítka. Telefon dále nabízí FM rádio a funkci pro rozpoznávání hudby TrackID. Integrovaný fotoaparát má rozlišení dva megapixely, chybí dokonce i automatické zaostřování a další rozšířené funkce. Obrázky lze upravovat přímo v telefonu díky funkci Photo fix a je možné je snadno sdílet na blogu.

Novinka s rozměry 96 × 47 × 14,9 mm a hmotností 96 gramů je vybavena 2,0“ TFT displejem s rozlišením 176 × 220 pixelů a podporou 262 tisíců barev. Jeho vnitřní paměť je pouze 10 MB. Chybí podpora 3G sítí, pro data lze využít maximálně technologii EDGE. Díky technologii Bluetooth se stereoprofilem (A2DP) lze hudbu poslouchat i na bezdrátových sluchátkách.

Sony Ericsson W395 bude dostupný ve dvou barevných variantách - titanové a šedé. Do České republiky dorazí v dubnu tohoto roku za cenu 3 790 korun.