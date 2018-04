Nové smartphony s Windows Mobile 6.5 prý zatopí Androidu a Blackberry

G1 se i přes několik prvotních nešvarů, které se koneckonců nevyhnou žádné platformě, ve světě velmi dobře prodává, což nejlépe ilustruje milion prodaných telefonů na území USA za prvních šest měsíců od zahájení prodeje. T-Mobile ve Velké Británii za stejný časový úsek hlásí 100 000 prodaných „gé jedniček“. Díky velkým dotacím ze strany T-Mobile ale ani tato vyšší prodejní čísla neznamenají nijak velké příjmy, odhaduje produktový manažer Microsoftu David Weeks.

„Nebojíme se, že by Android ublížil Windows Mobile platformě, citelný úbytek zákazníků naopak čeká Nokii a RIM,“ řekl Weeks. Podle něj úspěch G1 není ničím neobvyklým a spoustu WM zařízení se chlubí podstatně většími prodejními úspěchy – HTC Touch Diamond nebo Samsung Omnia se prodávaly velmi dobře.

Weeks dále mluvil o nadcházejících komunikátorech s Windows Mobile 6.5, které podle něj mohou zajistit odliv přívrženců telefonů Blackberry, které jsou v USA velice oblíbené. Ještě letos by přitom mělo na světové trhy vstoupit až 31 telefonů s WM 6.5; jen v Anglii se jich přitom podle Weekse objeví nejméně polovina z nich.

Takové číslo se nám ovšem nezdá být právě reálné - vždyť první taková zařízení by se mohla objevit nejdříve v průběhu června, mnohem reálnější je ale konec léta a to by výrobci museli nasadit doslova ďábelské tempo, aby tomuto scénáři vyhověli.

Microsoft jak vidno vkládá do nové verze svého mobilního OS velké naděje a po zkušenostech s neoficiální verzí nových WM není důvod ke skepsi. I když nedávno uveřejněná plánovaná omezení pro mobilní Marketplace nejsou právě radostná a do svobodného pojetí Windows Mobile tento kamínek pomyslné mozaiky ani trochu nezapadá - čtěte Nový softwarový obchod Microsoftu: dobrý nápad kazí nesmyslné zákazy.

WM by přesto mohly s novou verzí chytit pověstný vítr do plachet a přinutit tak některé výrobce k návratu. Kromě Motoroly, která svůj come-back podmínila vydáním WM 7 by nový komunikátor mohl představit korejský Samsung. Posledním takto vybaveným telefonem byla Omnia a od té doby jsme se dočkali jen nepodložených zpráv a spekulací. Korejský výrobce tak oficiálně představil jen androidí i7500, která se na území Velké Británie začne prodávat v průběhu třetího kvartálu tohoto roku.