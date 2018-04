Nové služby Go SMS Chatu

SEZNAMKA

Od 1.5.2001 přichází Eurotel s novou službou pro všechny uživatele služby Go SMS Chat. Nová služba CHAT SEZNAMKA má umožnit všem zákazníkům Eurotelu vyhledat si partnera podle předem nadefinovaných kritérií. Princip spočívá v tom, že uživatel pošle SMS zprávu do databáze Seznamky, ve které uvede základní údaje o sobě (věk, výška, region ve kterém bydlí, atd), dále požadavky na hledaného partnera a připojí libovolný text, ve kterém může uvést detaily o sobě nebo podrobnější představy o hledaném partnerovi. Po prozkoumání databáze zákazník obdrží SMS zprávu s partnery, kteří si navzájem v parametrech vyhovují. Místo telefonních čísel získá zákazník Alias (přezdívky) z Go SMS Chatu. Navzájem si pak mohou psát díky Go SMS Chatu, aniž by odhalili svoji totožnost. Výhodou SEZNAMKY je její rychlost, dosažitelnost odkudkoliv a anonymita.

Příklad použití:

Zákazník který má v CHATu alias například COOL si chce najít vhodný protějšek (dívku 19-22 let, výšky 165-175 cm, z celé ČR) a zařadit své údaje (muž, 23 let, výška 179 cm, Jižní Morava) do databáze Seznamky. Pošle proto SMS zprávu na 999666 ve tvaru:

SEZ M 23 179 JM Z 17 22 165 175 CR Jsem sportovni typ, tmavovlasy, posloucham BUTY a hledam nehu a lasku

Dostane zpět SMS zprávu o zaregistrování v databázi a další SMS zprávu s údaji vyhovujících protějšků:

(SEZ) CHAT Seznamka: HANICKA Z 18 let 171 cm SM Text: Jsem modrooka blondyna :-) a ty?

(SEZ) CHAT Seznamka: SOUND4U Z 21 169 cm ZC Text: Nazdar Fesaku.

Na telefonní čísla HANICKA a SOUN4U bude následně odeslána SMS zpráva:

(SEZ) CHAT Seznamka: COOL 23 let 179 cm JM Text: Jsem sportovni typ, tmavovlasy, posloucham BUTY a hledam nehu a lasku.

Zákazník má možnost nastavit si množství přicházejících SMS zpráv ze Seznamky, může si kdykoliv zjistit údaje, které do Seznamky poslal, a může se samozřejmě ze Seznamky odhlásit. Cena za zaslání údajů do databáze, obdržení jednoho kontaktu, nebo výpis vlastních údajů je 1 Kč (1,05 Kč pro Go) + cena odeslání jedné SMS zprávy podle tarifu zákazníka. Zvýšení limitu pro kontakty a vymazání z databáze je pouze za cenu jedné odeslané SMS zprávy podle zákazníkova tarifu.

Více informací od 1. května na www.mobilgo.cz

VYZNÁNÍ

Druhá, nová služba Go SMS Chatu se jmenuje CHAT VYZNÁNÍ. Má umožnit všem zákazníkům Eurotelu poslat anonymní vyznání lásky někomu, ke komu chovají sympatie, ale znají ho jen pod aliasem (přezdívkou) z Go SMS Chatu. Pokud se vyhlédnutý partner strefí odpovědí do osoby, která lásku vyznávala, bude oběma obratem zaslána gratulace s oznámením o jejich vzájemných citech.

Příklad použití:

Alias EVA chce zjistit, kdo z ctitelů z Go SMS Chatu k ní chová největší sympatie, a proto odešle SMS na 999666 ve tvaru:

VYZ ADAM GOGO SKUTR

Aliasům ADAM, GOGO a SKUTR přijde anonymní SMS zpráva ve tvaru:

(VYZ) Někdo te ma rad!!! Napis koho mas rad(a) ty a treba vam to vyjde. Napis Alias toho koho mas rad(a) a posli to jako odpoved. Muzes napsat i vic aliasu ;-)

ADAM pošle SMS: EVA JARUNA

GOGO pošle SMS: HANICKA

SKUTR neodpoví do 24 hodin

Aliasu EVA přijde SMS zpráva:

(VYZ) EVA & ADAM. Mate se radi!!! Gratulujeme a drzime palce :-) Chcete si napsat? Staci poslat SMS: CHAT ALIAS TEXT na 999666

(VYZ) SKUTR bohuzel neodpovida :-(

Aliasu ADAM přijde SMS zpráva:

(VYZ) EVA & ADAM. Mate se radi!!! Gratulujeme a drzime palce :-) Chcete si napsat? Staci poslat SMS: CHAT ALIAS TEXT na 999666

Aliasu JARUNA a HANICKA přijde SMS zpráva:

(VYZ) Někdo te ma rad!!! Napis koho mas rad(a) ty a třeba vam to vyjde. Napis Alias toho koho mas rad(a) a posli to jako odpoved. Muzes napsat i vic aliasu ;-)

Cena odeslání vyznání je 2,40 Kč (pro Go 2,52 Kč) + cena jedné odeslané SMS zprávy podle zákazníkova tarifu. Obdržení vyznání, obdržení gratulace a upozornění, že neodpovídá, je zdarma.