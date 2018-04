Nové SIM karty mají více seznamů

Na jedné SIM kartě můžete mít dva telefonní seznamy - pokud bude váš mobilní operátor používat SIM karty od britské společnosti Bluefish. Jiné SIM karty této společnosti umožňují používání více telefonních čísel. Na kartě jsou uloženy potřebné informace pro přihlášení do sítě, mezi čísly se přepínáte, nelze je používat současně (více o tomto principu píšeme v tomto článku).

Funkci více telefonních seznamů dokáže Bluefish implementovat do všech svých karet, které podporují SIM toolkit (to jsou za poslední léta snad všechny) a Wireless Internet Browser. Podle zdrojů společnosti využívá její SIM karty 120 operátorů z celého světa. Ti čeští ale mezi nimi podle našich informací nejsou (speciální karty Eurotelu jsou od firmy Schlumberger).

I když spousta uživatelů by jistě uvítala raději větší a vícepoložkový seznam, opodstatnění mají i dva oddělené telefonní seznamy. Na jednom totiž můžete mít pracovní čísla a na druhá soukromá, která používají vaši známí o víkendech nebo po pracovní době. Po prací se tak jednoduše přepnete do druhého seznamu a nemusíte přemýšlet o tom, na které číslo volat. Mezi telefonními seznamy můžete bez problémů kopírovat jednotlivé záznamy.

Ideální je toto přepínání v okamžiku, kdy máte na jedné SIM kartě více telefonních čísel – své soukromé a pracovní. Je možné přidat i více telefonních seznamů, ale to již není praktické. Vývoj se bude ubírat spíše ve směru zvětšování kapacity a přidávání dalších funkcí. Uživatelé ale budou zřejmě zklamaní, pokud očekávají, že by na SIM kartě mohli mít i vícepoložkový telefonní seznam. Ten by totiž musel podporovat i mobilní telefon (žádný standard v této oblasti ale neexistuje), nebo by takový seznam musel být přístupný pouze prostřednictvím SIM toolkitové aplikace. A to je také nepohodlné a v praxi špatně realizovatelné.