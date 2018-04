Nové Siemensy, Motoroly a recenze Sony Ericssonu T630

Jestli nechcete promeškat žádný článek nebo aktualitu na Mobil.cz, máte tři možnosti. Můžete odebírat denní přehled článků a aktualit e-mailem. Ten ve své e-mailové schránce najdete každé ráno a získáte tak přehled o aktuálních článcích a aktualitách vydaných v uplynulém dnu. A nebo si můžete zobrazit archiv vydaných článků (jsou tam i aktuality), najdete jej na této adrese.

Čtenáři, kteří chtějí být informováni o novinkách neustále, po celý den, si mohou přihlásit upozornění na nové články e-mailem. Tato zpráva vám přijde vždy nanejvýš do půl hodiny poté, co vyjde nový článek. Registrace této služby je ve vašem osobním profilu, kam se dostanete po přihlášení. A nebo si můžete přihlásit náš RSS kanál. Ten je na adrese http://servis.idnes.cz/rss.asp?c=mobil.

Nové telefony na Mobil.cz

Nokia 6600



Mitsubishi M720



Alcatel OT835



Motorola MPx220



OKWAP A263 - Hello Kitty



Sony Ericsson T630



Motorola V220



Siemens CX65



Motorola MPs300



Siemens CF62



— — — — — — —

Týdenní souhrn článků Mobil.cz

období pondělí, 16. února 2004 – pátek, 20. února 2004

pondělí, 16. února 2004

Nokia 6600 – dokonale vám padne (recenze)

Určitě byste našli mobil, který toho umí o trošku více a se kterým se budete raději chlubit. Nokia 6600 ale umí přesně to, co můžete od chytrého mobilu chtít. Ničím sice nevyniká, ale perfektně umí vše, co je potřeba.

vydáno: pondělí, 16. února 2004

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 35 příspěvků, poslední: 18. února, 4:48:01



Mitsubishi M720 a M341i - zajímavá dvojčata (preview)

Dvojice nových véček od Mitsubishi se od sebe liší jen podporou i-mode. Jinak si jsou tato dvojčata podobná jako vejce vejci. Mitsubishi právě s nimi plánuje novou ofenzívu na evropských trzích.

vydáno: pondělí, 16. února 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 16. února, 14:09:44



Český e-mailový klient pro javové mobily (obrazový průvodce)

Hledáte-li pro svůj mobilní telefon javový e-mailový klient, určitě si přečtěte tento článek a v obrázkovém průvodci poznejte, jak se s touto aplikací pracuje a co vše dokáže.

vydáno: pondělí, 16. února 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 18. února, 0:10:59



Mobily změnily chování Rakušanů

V Rakousku má mobil devět lidí z deseti. Návyky uživatelů se ale za poslední roky podstatně změnily. Mobil je již běžnou součástí živoat Rakušanů, ale roste počet těch, komu mobily vadí. Jak používají mobil Rakušané a jak vy?

vydáno: pondělí, 16. února 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 16. února, 16:55:28



Soutěž o příslušenství a multimediální přehrávač s Aligatorem

V naší nové soutěži s Aligátor Accessories můžete vyhrát multimediální přehrávač, adaptér Bluetooth nebo další příslušenství pro mobilní telefony. Stačí jen správně odpovědět na naše otázky a mít štěstí při losování.

vydáno: pondělí, 16. února 2004

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Sdělení, přehledy



Nokia 6600 – dobrý displej a přehledné menu (fotogalerie displeje)

Nokia 6600 má dobrý aktivní displej. Menu ale možnosti zobrazit 65 tisíc barev příliš nevyužívá. Můžete si nastavovat různá barevná témata, ale není to úplně ono. Chtělo by to razantnější změnu. Přesto je menu zajímavé - podívejte se na fotky displejů...

vydáno: pondělí, 16. února 2004

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Nokia

diskuse: 35 příspěvků, poslední: 18. února, 4:48:01



TELeKONOM: Rozjel se poker o AT&T Wireless...

... americká firma sice prodělává, ale chce sama za sebe nejméně 35 miliard dolarů; britský Vodafone odmítá prozradit, jestli má o převzetí zájem; firmy ZAT Příbram a ZAT Easy Control Systems začalz přenášet data po elektrické síti; Telecom Italia Mobile loni vydělal 5,502 miliardy eur hrubého zisku.

vydáno: pondělí, 16. února 2004

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



úterý, 17. února 2004

Mají naši operátoři problémy s GPRS? (čtenářské téma)

K internetu se přes GPRS připojují již desítky tisíc uživatelů. Ne každý je ale spokojený, každý týden dostáváme stížnosti na rychlost či vůbec dostupnost GPRS. Pokoušíme se zmapovat stav GPRS v českých sítích. Přispět můžete se svými zkušenostmi i vy.

vydáno: úterý, 17. února 2004

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 136 příspěvků, poslední: 19. února, 22:36:51



Začala obchodní válka USA s Čínou o Wi-Fi

Americké firmy hrozily bojkotem čínského trhu po 1. červnu, pokud by musely sdílet know-how s čínskými partnery kvůli implementaci čínského šifrovacího standardu WAPI. Ve hře je i americká vláda a čínské mezinárodní závazky.

vydáno: úterý, 17. února 2004

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 18. února, 10:50:59



Alcatel OT835 - první véčko výrobce (první informace)

Alcatel připravuje pro letošní rok mnohá překvapení. Hned jeho první letošní novinka stojí za pozornost. První véčko výrobce má dva aktivní barevné displeje, integrovaný fotoaparát a bohatou výbavu.

vydáno: úterý, 17. února 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Alcatel

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 19. února, 9:13:12



Motorola MPx220 - podařený nástupce? (první informace)

Nástupce populárního chytrého telefonu Motorola MPx200 bude mít elegantnější design, nový operační systém a mnohem lepší výbavu. V té nebude chybět integrovaný fotoaparát a také podpora Bluetooth.

vydáno: úterý, 17. února 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 1 příspěvek, poslední: 18. února, 13:19:48



Mladé Asijky si oblíbily kočičí mobil (první informace)

Kočičí mobil Hello Kitty od společnosti OKWAP slaví na asijských trzích slušné prodejní úspěchy. Toto růžové multimediální véčko ale nekupují rodiče dětem, největší úspěch zaznamenal u středoškolaček. U nás by se jeho infantilní design asi tolik nelíbil.

vydáno: úterý, 17. února 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Ostatní

diskuse: 7 příspěvků, poslední: 18. února, 14:17:58



Textovky z webu s MobilBonusem

systém MobilBonus nabízí nejen možnost vydělat v blízké budoucnosti přijímáním reklamních textovek, umožňuje také volné odesílání textových zpráv za osmdesát haléřů bez daně z přidané hodnoty.

vydáno: úterý, 17. února 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Služby operátorů

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 18. února, 14:50:52



Na Valentýna se poslalo více SMS a MMS

V sobotu, kdy se slavil svátek všech zamilovaných, Sv. Valentýna, poslali zákazníci našich mobilních operátorů o pětinu více textových zpráv než v běžný víkendový den. Výrazně více se posílaly MMS, které se ale před rokem obecně moc neposílaly.

vydáno: úterý, 17. února 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Operátoři



TELeKONOM: Šest firem soupeří o pražské bezdrátové sítě...

... loni si dobíjelo mobilní telefon v bankomatech České spořitelny o čtvrtinu více lidí než v roce 2002, od včerejška tak mohou činit i zákazníci T-Mobile; maďarský operátor Pannon GSM loni vydělal 3,5 miliardy hrubého zisku; svatý Valentýn zajímá nejvíce mladé lidi, zveřejnili operátoři šokující zvěst.

vydáno: úterý, 17. února 2004

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



středa, 18. února 2004

Sony Ericsson T630 - povedený a překvapivý (recenze)

Mobilní telefon Sony Ericsson T630 nabízí snad všechny myslitelné funkce, které jen můžeme od mobilu očekávat. Navíc přidává zvučné jméno a velmi kvalitní displej.

vydáno: středa, 18. února 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson

diskuse: 40 příspěvků, poslední: 20. února, 2:49:22



Motorola V220 - proč platit víc? (dojmy)

Motorola V220 by se mohla stát velkým prodejním hitem. Atraktivní véčko má slušnou výbavu, barevný displej a integrovaný fotoaparát. Největší předností by ale měla být cena, která by se měla pohybovat okolo 6 000 Kč.

vydáno: středa, 18. února 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 4 příspěvky, poslední: 19. února, 16:35:34



V USA vznikne nový a rovnou největší operátor

V tuto chvíli se již zdá být jisté, že americká mobilní dvojka Cingular Wireless koupí trojku AT&T Wireless. Nový operátor bude největší v USA, přeskočí současnou jedničku Verizon Wireless. Cingular zvítězil v souboji nad Vodafone.

vydáno: středa, 18. února 2004

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Trhy-business

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 18. února, 12:08:59



Sony Ericsson T630 - fotogalerie displejů

Displej Sony Ericssonu T630 je dobře čitelný a menu srozumitelné a graficky povedené. V článku najdete 30 fotografií displejů zobrazujících různé aplikace a úrovně menu Sony Ericsson T630.

vydáno: středa, 18. února 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Sony, Ericsson



Telecom zakázal Eurotelu nabízet bezdrátový internet

Nápad firmy Eurotel vytasit v boji o nové zákazníky zbraň v podobě rychlejšího internetu narazil u Českého Telecomu. Ten Eurotel od konce loňského roku plně vlastní, ale zároveň si s ním na trhu internetu také konkuruje.

vydáno: středa, 18. února 2004

autor: Vaše redakce ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie



čtvrtek, 19. února 2004

Siemens CX65 - miláček davů? (dojmy)

Nový Siemens CX65 je pionýrem nové modelové řady značky. Bude patřit zhruba doprostřed portfolia letošních modelů Siemensu. Má velký displej, integrovaný fotoaparát a velmi dobrou výbavu. O jeho úspěchu ale rozhodne především jeho cena.

vydáno: čtvrtek, 19. února 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 14 příspěvků, poslední: 20. února, 11:00:59



Ve vlacích může být bezdrátový internet

Pokrytí železničních tratí signálem pro mobily nestojí za mnoho a zlepšení nelze v dohledné době čekat. Švédská firma Icomera však začala nabízet řešení pro bezdrátové připojení k internetu přes Wi-Fi a satelit.

vydáno: čtvrtek, 19. února 2004

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Bezdrátové sítě WiFi - IEEE 802.11b

diskuse: 5 příspěvků, poslední: 19. února, 21:04:51



Majitele mobilů trápí mobilní spam

Zatímco s e-mailovým spamem už uživatelé umí relativně slušně bojovat, proti mobilnímu spamu jsou bezbranní. Podle zprávy britské společnosti Empower Interactive se již setkalo se spamem 65 procent mobilních zákazníků.

vydáno: čtvrtek, 19. února 2004

autor: Rostislav Kocman ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní komunikace

diskuse: 13 příspěvků, poslední: 20. února, 9:21:26



Eurotel a Cleverlance nabízejí rozsáhlou mobilní on-line hru

Testovací provoz online hry ve stylu fantasy se dostal do závěrečné fáze. Hra pro některé telefony Nokia využívá jejich schopnosti na maximum, zatím se však kupodivu netěší příliš velkému zájmu.

vydáno: čtvrtek, 19. února 2004

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: J2ME

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 19. února, 22:05:53



Nová verze povedené aplikace Key Mapper

Měli jsme možnost delší dobu otestovat včera představenou novou verzi aplikace Key Mapper, která vám umožní měnit funkce hardwarových tlačítek chytrého mobilního telefonu Sony Ericsson Px00.

vydáno: čtvrtek, 19. února 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 2 příspěvky, poslední: 19. února, 10:10:17



Motorola MPs300 - Microsoft útočí! (první informace)

Motorola chystá několik dalších chytrých telefonů. Model Mpx220 je nástupcem modelu Mpx200, který se prodává i u nás. Naopak nová Motorola MPs300 nabídne zatím nevídanou koncepci, kdy se telefon otevírá na dvě strany.

vydáno: čtvrtek, 19. února 2004 05:00

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 20. února, 7:55:35



pátek, 20. února 2004

Siemens CF62 - tohle véčko se docela povedlo (dojmy)

První vlastní véčko Siemensu se docela povedlo. Má zajímavý design, slušnou výbavu a snad lze očekávat i přijatelnou cenu. Ta pak rozhodne, jestli Siemens CF62 bude úspěšný, či nikoliv.

vydáno: pátek, 20. února 2004

autor: Jan Matura ...další články tohoto autora

rubrika: Siemens

diskuse: 3 příspěvky, poslední: 20. února, 14:55:34



Bezdrátová síť wOzNet pohlídá děti, zvířátka a předměty

Nová technologie navržená Stevem Wozniakem má mít větší dosah než domácí Wi-Fi. Větší množství základnových stanic se může spojit dohromady do komunitní sítě a hlídat osoby i předměty vybavené drobnými moduly s navigačním přijímačem GPS.

vydáno: pátek, 20. února 2004

autor: Petr Nachtmann ...další články tohoto autora

rubrika: Mobilní technologie



Bluetooth adaptér pro Motoroly V300, T720 a V60

Motorola připravila pro některé své telefony nový přídavný Bluetooth adaptér. Kdo tak nemá Motorolu s integrovaným Bluetooth, nemusí se modrozubé komunikace vzdát.

vydáno: pátek, 20. února 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola

diskuse: 6 příspěvků, poslední: 20. února, 11:28:10



Mlynář se kvůli Eurotelu sejde s Felixem z Telecomu

Ministr informatiky Vladimír Mlynář se chce sejít s předsedou představenstva Českého Telecomu Ondřejem Felixem. Na schůzce chce získat vysvětlení, proč Telecom pozastavil Eurotelu plán na vybudování mobilní datové sítě CDMA450.

vydáno: pátek, 20. února 2004

autor: ČTK ...další články tohoto autora

rubrika: Trhy-business

diskuse: 18 příspěvků, poslední: 20. února, 12:59:09



TELeKONOM: Tele2 má ve srovnání s Telecomem pravdu...

... ale její reklama je přesto zavádějící, neetická a závadná, vydala ve sporu obou firem šalamounské rozhodnutí Rada pro reklamu; České radiokomunikace začaly v Karlových Varech provozovat bezdrátové ADSL; španělský operátor Telefónica Móviles měl loni 1,61 miliardy čistého zisku.

vydáno: pátek, 20. února 2004

autor: Daniel Deyl ...další články tohoto autora

rubrika: Ze světa



Photofusion - foťte mobilem opravdu profesionálně

Chcete se svým chytrým mobilem fotit panoramatické snímky, komixy či všelijak zvětšovat a deformovat vaše fotky v reálném čase?

vydáno: pátek, 20. února 2004

autor: Vladislav Janeček ...další články tohoto autora

rubrika: Software pro mobilní telefony

diskuse: 9 příspěvků, poslední: 20. února, 14:55:45



Motorola MPx100, MPx220, MPs300 - fotogalerie

Prohlédněte si obrázky připravovaných chytrých telefonů Motorola. Model Mpx100 má klasickou koncepci, netradiční Motorolu MPs300 naopak lze otvírat ve dvou směrech. V článku najdete i kompletní fotogalerii modelu MPx220.

vydáno: pátek, 20. února 2004

autor: Adam Novák ...další články tohoto autora

rubrika: Motorola



— — — — — — —

Údaje o průměrné známce, počtu známek a příspěvků v diskusi jsou platné k okamžiku vydání přehledu.