Nové Sharpy: špičkové fotomobily

Server Mobile-Review.com přinesl informace o nových modelech japonského Sharpu, které by se měly objevit na trhu do konce letošního roku. Všechny nové modely navazují na modely předešlé. Nechybí atraktivní véčko navazující na známý model GX30 a telefony určené pro sítě třetí generace UMTS. Všechni novinky by měl nabízet především operátor Vodafone a tak není vyloučené, že se objeví i na našem trhu.

Výrobce prozatím nové modely nepředstavil oficiálně a tak jsou některé informace neuplné, stejně tomu je s některými fotografiemi, které jsou pořízené mobilním telefonem.

Sharp GX17 - jediná novinka klasické konstrukce

Sharp GX17 navazuje na předešlý model GX15. Oproti předchůdci novinka nabízí navíc pouze e-mailového klienta. Ostatní funkce zůstaly totožné, včetně VGA fotoaparátu. Telefon má aktivní (TFT) displej s rozlišením 120 x 160 obrazových bodů, který dokáže zobrazit 65 000 barev. Nechybí Bluetooth, infračervený port, Java a čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění. Sharp GX17 by měl stát pod 200 amerických dolarů, v přepočtu tedy zhruba 5 000 Kč.



Sharp GX17.

Sharp GX40 - naváže na úspěch předchůdce?

Další novinka s označením GX40 (telefon se bude nabízet také pod označením GX-E400) navazuje na populární model GX30, který jako první mobilní telefon na evropském trhu nabídnul megapixelový fotoaparát. Novinka má pozměněný design s menším vnějším displejem. Anténa je nyní integrována do těla telefonu a na čele telefonu přibyla tlačítka pro ovládání MP3 přehrávače. Otazník prozatím visí nad rozlišením fotoaparátu. Výbava telefonu zůstává shodná s předešlým modelem a tak nechybí špičkový displej vyrobený technologií CGS, Bluetooth, podpora paměťových karet formátu miniSD, Java a infračervený port. Sharp GX40 by měl stát okolo 400 dolarů, tedy asi 10 000 Kč.



Sharp GX40.

Sharp 703 - základ pro 3G

Nový Sharp 703 je telefon určený pro sítě třetí generace UMTS. Proto je vybaven dvěma fotoaparáty a umožňuje komunikaci pomocí videohovorů. Hlavní fotoaparát má rozlišení 1,3 megapixelu, druhý VGA. Telefon má dva displeje, vnější je však pouze monochromatický a jednořádkový. Hlavní displej má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Ve výbavě nechybí podpora paměťových karet formátu miniSD, MP3/AAC/AAC+ hudební přehrávač (ve zmíněných formátech může být i vyzvánění), čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění, infračervený port a Bluetooth.



Sharp 703.

Sharp 903 - top model s 3,2 MPx fotoaparátem

I další novinka je určená pro sítě třetí generace UMTS. Nový Sharp 903 navazuje na předchozí model 902 a má dva fotoaparáty pro komunikaci pomocí videohovorů. Hlavní fotoaparát má rozlišení 3,2 megapixelu, má optický zoom a používá snímač typu CCD. Telefon dokáže pořizovat video v rozlišení QVGA (320 x 240 obrazových bodů). Telefon je vybaven pouze jedním displejem, vnější narozdíl od modelu 902 chybí. Otočný displej Sharpu 903 má rozlišení 240 x 320 obrazových bodů a dokáže zobrazit 262 000 barev. Displej je vyroben technologií Mobile Advanced Super-V LCD.



Porovnání Sharpu 903 s předchozím modelem 902.



Porovnání se Sony Ericssonem V800.

Výbava telefonu zahrnuje Bluetooth, infračervený port, podporu USB Mass Storage, Javu, 128hlasé polyfonní vyzvánění s 3D efektem, výstup na televizi a hudební přehrávač formátu MP3. Telefon podporuje paměťové karty formátu miniSD. Sharp 903 mimo podpory pásma WCDMA podporuje tři pásma GSM (900/1800/1900 Mhz). Rozměry telefonu prozatím nejsou známé, hmotnost by měla být 148 gramů.



Sharp 903.