Nové samsungy: rychlý Jet na sebe strhává pozornost, megapixely netáhnou

Úspěch iPhonu znovu výrobcům připomněl, jak důležitá je rychlost odezvy pro uživatele mobilních telefonů. A v tom měl iPhone až dosud opravdu hodně navrch. Samsung chce nyní konkurovat s telefonem, který rychlost zdůrazňuje už ve jméně. Dostal totiž označení Jet a, mimochodem, premiéra se konala v místech, kde se pravidelně pořádá Singapore AirShow.

Rychlost ale není to jediné, čím chce Jet u uživatelů zabodovat. Samsung ho provází sloganem "smarter than smartphone". To je možná trochu troufalé tvrzení, ale pravdou zůstává, že právě propast mezi chytrými a běžnými telefony chce Jet překlenout. Pokud můžeme soudit z poměrně krátkého setkání s tímto přístrojem, má rozhodně šanci to dokázat. Pokud totiž pomineme operační systém, který je považovaný za jeden ze základních atributů smartphonů, jen těžko budeme hledat něco, co umí smartphone navíc a Jet si s tím neporadí.

Displej, který ohromí

První dojem ve vás telefon ale zanechá mnohem dříve, než se k technickým finesám dostanete. Velký a jasný displej je totiž skutečně působivý. Už u minulých modelů Samsung naznačil, že to s technologií AMOLED myslí vážně. U Jetu se na vás rozsvítí displej s úhlopříčkou 3,1“, který zvládne na jedničku 16 milionů barev (počítali jsme je) v rozlišení WQVGA. Barvy na tomhle displeji jsou skutečně věrné, navíc při téměř poloviční (60 %) spotřebě energie než u běžných TFT displejů.

Naplno si displej užijí hlavně fanoušci multimédií. V nich si telefon rozhodně nezadá s žádným z konkurentů, ať se jakkoli hudebně tváří. Zvládne přehrát všechny běžné i méně běžné hudební formáty, stejně jako většinu běžných videí – nechybí XviD, DivX nebo třeba MPEG4, včetně kodeků H.263 a H.264. Podle oficiálních informací v tiskové zprávě by měl mít AMOLED displej 480DPI. Jakkoli si touto hodnotou nejsme úplně jisti, musíme potvrdit, že obraz na displeji působil opravdu jemně a zaříkávadlo "kvalita blízká DVD" není v tomto směru úplnou nadsázkou.

Fanoušky mobilní hudby i videa určitě potěší také standardní 3,5 mm jack, díky němuž lze bez problémů připojit jakákoli sluchátka, stejně jako slot pro karty standardu Micro SDHC, telefon by měl zvládnout až 16 GB. K tomu přidejme ještě 2 či 8 GB (podle verze a trhu) uživatelské paměti přímo v telefonu. To už vydá na pěknou diskotéku i videotéku. O kvalitní zážitek z obrazu i zvuku se starají technologie DNSe (Digital Natural Sound engine) druhé generace.

Jen rychlý procesor by nestačil

Tvrdit, že za úspěchem iPhonu stojí jen rychlý procesor, by bylo troufalé. Kromě toho, jak jsme se mohli přesvědčit na řadě telefonů v minulosti, rychlost procesoru sama o sobě nemusí znamenat vůbec nic. Samsung ale v tomto směru neponechal nic náhodě a optimalizace uživatelského rozhraní je skutečně znát. Jak přiznali zástupci Samsungu na tiskové konferenci, právě snaha maximálně využít potenciál procesoru připravila Jet o otevřený operační systém.

Uživatelské rozhraní Samsung oproti předchozím modelům řady UltraTouch zase o kus vylepšil a označuje ho jako TouchWiz 2.0. Nelze si nevzpomenout na LG a jeho 3D menu v Aréně, které vypadá efektně, ale nijak hluboký dojem ve vás nezanechá. Samsung se v tomto směru přiblížil iPhonu trochu víc a i když nechybí efektní kostka, jednotlivé pracovní plochy se dají využít lépe než na Aréně. Také je menu strukturováno podobně jako v iPhonu. Tedy na obrazovkách vedle sebe.

Dalšího rozšíření se dočkaly widgety, tedy v podstatě miniaplikace (či položky menu), které lze umístit přímo na pracovní plochy v režimu stand-by. Jet přichází s on-line widgety, které si lze přímo stáhnout z internetu. Vše by mělo fungovat podobně jako například u Google na PC. Aktuálně by mělo být k dispozici k padesáti widgetům, další by měly přibývat. Do budoucna Samsung nevylučuje ani samostatný obchod s widgety vyrovnávajícími další trumf smartphonů, tedy možnost přidávání dalších aplikací.

Samotná struktura menu je jednoduchá a přímá, takže naučit se s Jetem pracovat skutečně nebude problém. Navíc, pokud si trochu pohrajete s widgety, ve většině případů vystačíte úplně klidně s přecházením mezi pracovními plochami. Displej je navíc opravdu přesný a bez nejmenších problémů ovladatelný pouhým prstem bez nutnosti předchozí kalibrace.

Smartphone, co není smartphone

Jak jsme naznačili v úvodu, Jet není jen hezký telefon na pohled. Byznys uživatelé u smartphonů obvykle oceňují komfortní telefonní seznam, kalendář a také bezproblémovou synchronizaci s Outlookem na PC, ale i vzdálenou se serverem. Jet přímo v základní nabídce přináší podporu synchronizace se serverem Microsoft Exchange. Nemohli jsme položky kalendáře a kontaktů prohlédnout příliš důkladně, ale zdá se, že opravdu žádné důležité detaily položek nechybí.

Výbavu doplňuje prohlížeč office dokumentů a také PDF. Takže e-mailový klient si bez problémů poradí i s přílohami. Také procházení webu je s Jetem opravdu zajímavé. Samsung se tentokráte nespoléhal na externí dodavatele a vyvinul vlastní prohlížeč Dolphin. Ten je nejen svižný při načítání stránek, ale klidně si poradí i s několika otevřenými okny najednou, což až dosud dělalo většině telefonů docela problém. Pro rychlé připojení nechybí samozřejmě podpora HSDPA (3,6 Mb/s) ani wi-fi. Mimochodem wi-fi nabídne pro připojení a mapování okolních sítí efektní aplikaci, kterou jsme dosud viděli jen ve světě osobních počítačů.

Hodně efektní je navíc zoom jediným dotykem prstu, který je k dispozici v internetovém prohlížeči i při prohlížení fotografií či office dokumentů. Upřímně řečeno, tohle vypadá ještě efektněji než proslulé zoomování dvěma prsty na jablečné ikoně. Zvlášť když Jet, jak už bylo řečeno, tentokrát neztrácí ani v rychlosti. Abychom nezapomněli na nic důležitého, musíme ještě připomenout integrovaný GPS a graficky povedený navigační program.

Dvanáct megapixelů, ale trochu nuda

Kromě Jetu představil Samsung i další novinky. Jet na sebe ale celkem zaslouženě strhl většinu pozornosti. Za zmínku stojí nová verze Pixonu s 12 Mpx čipem. Nový Pixon vypadá zvenku jako bráška Jetu. O tom, jak fotí, bohužel nemůže říci nic přesného. Už některé 8 Mpx modely nás přesvědčily, že vyšší rozlišení nemusí nutně znamenat lepší fotky, téměř jistě ale nutnost větší paměťové karty.

Fanouškům Windows Mobile udělal Samsung radost dvojicí nástupců Omnie. Za zmínku stojí určitě Omnia Pro s vysunovací QWERTY klávesnicí, na které se poměrně pohodlně píše. Omnia II pak přináší pár dalších vylepšení, které určitě udělají radost fanouškům techniky, ale pro velkou část majitelů původní Omnie budou argumentem k výměně jen těžko.