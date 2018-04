Nové Samsungy: mohou být telefony ještě tenčí?

Někdy je méně více. Tak tímto heslem by se měl Samsung řídit při prezentaci svých novinek na zahraničních veletrzích. On totiž svůj stánek naprosto pravidelně zahltí snůškou novinek, v kterých se laik musí ztratit a i odborník marně hledá ty nejdůležitější.

Vůbec si pak nedovolíme napsat přesný počet nových Samsungů představených letos na 3GSM kongresu v Barceloně. Za prvé se těžko určuje co je u Samsungu absolutní novinka a na druhou stranu k některým modelům Samsung ani nevydal tiskovou zprávu. Hrubým odhadem ukázal Samsung minulý týden 16 nových mobilů. Část z nich jsme vám okamžitě představili v tomto článku.

A to není rozhodně vše. Za necelý měsíc začíná veletrh CeBIT a pro něj si Samsung, jak je již u něj tradicí, jistě ještě pár novinek nechal. Příznivci značky se mohou radovat, ostatní pak pátrat po těch opravdu zajímavých novinkách. A že jich je hodně.



Všechny novinky z Barcelony pohromadě - klikněte na obrázek

U600 - nejtenčí vysouvák na světě - 10,9 mm s 3,2 Mpix foťákem a autofokusem U300 - nejtenčí véčko na světě - 9,6 mm s 3,2 Mpix foťákem U100 - nejtenčí mobil absolutně - 5,9 mm s 3,2 Mpix foťákem U700 - nejtenčí 3G slider - 12,1 mm s 3,6 Mbps HSDPA F510 - tenký oboustranný TV mobil pro DVB-H F500 - tenký oboustranný videomobil s podporou DivX F300 - tenký oboustranný MP3 mobil i600 - tenký komunikátor s HSDPA a WM OS



Hlavním tahákem Samsungu je inovovaná řada supertenkých mobilů označená jako Ultra Edition. Ta obsahuje osm nových a šest stávajících modelů. Z osmi novinek čtyři navazují na současné ultratenké modely, druhá čtveřice novinek představuje netradiční přístroje pro speciální použití. V krátkosti si připomeňme jejich hlavní vlastnosti:

Jak je patrné, Samsung opět zamíchal označením svých telefonů a původní supertenké modely řady D, X a Z (více zde) přejmenoval na řadu U. Naopak modely řady F jsou zcela nové, stejně jako samotná modelová řada. Pro pořádek: nástupcem Samsungu X820 je model U100, nástupcem véčka D830 je model U300, slider D900 má nástupce v modelu U600 a nástupcem 3G slideru Z720 je model U700. Původní tenké mobily se ale prodávají i nadále!

Nejtenčí z nejtenčích - model U100. Dále stylové dřevěné verze pro jihokorejský trh a barevné verze modelu F300

A nyní naše dojmy: véčko U300 a nejtenčí z nejtenčích - Samsung U100 - se hodně podobají svým předchůdcům. Rozdíl tří desetin milimetru u véčka a jednoho milimetru u druhého modelu nelze na první pohled poznat. Ale hlavně u modelu U100 je asi ztenčování již na své hranici, příště to pravděpodobně budou již jen desetinky milimetru.

Tenké modely U600, U100, opět U600 a véčko U300

Přesto si Samsung zaslouží pochvalu za integraci 3,2 megapixelového fotoaparátu do tak tenkého telefonu. A vůbec nevadí, že okolo fotoaparátu je telefon o něco silnější.

Dva nové vysouváky se od svých předchůdců odlišují výrazněji. Nutno podotknout, že telefonům to nyní sluší mnohem víc, jako kdyby Samsung doladil prototyp v podobě modelů D900 a Z720 v produkční model. Ale na druhou stranu se obáváme klávesnic novinek. Samsung U600 ji má celou senzorovou, model U700 funkční klávesy. U vystavených vzorků jsme sice s ovládáním zásadní problémy neměli, ale ani jsme neměli možnost vyzkoušet telefony na plno.

3G tenký vysouvák U700 a stříbrný model D840

Slider U600 pak bude velmi náchylný na otisky prstů. Krycí sklo displeje na ně bude jako magnet. Naopak výhodou bude nabídka velkého množství barevných variant. U výše zmíněného modelu jich bude k dispozici sedm, zbylé tři novinky z řady U budou k mání v šesti barevných variantách.

Dva "zabijáci iPhonu": F520 a F700. První dokáže vysouvat klávesnici na dvě strany

Dodejme, že všechny čtyři modely řady Ultra Edition mají 3,2 megapixelový fotoaparát, vysouváky pak i s autofokusem. Model U700 se navíc může pochlubit podporou HSDPA s maximální rychlostí 3,6 Mbps. Že to je u nás na nic? Je, a proč tomu tak je, se můžete ptát u svého operátora. Třeba ho přesvědčíte, že mobilní data vypadají jinak než CDMA u O2 a internet 4G u T-Mobile. A U Vodafone jim můžete rovnou vysvětlit, co že to ta rychlá mobilní data jsou...

Netradiční oboustranný a otočný Samsung F500. Aneb co vše se do tenkého těla podařilo konstruktérům Samsungu dostat

Oboustranný model F300 jsme vám podrobně představili již dříve a tak vás na tento článek i odkážeme. Modelu F510 s mobilní televizí se u nás jen tak nedočkáme a jeho sourozenec F500 s podporou DivX formátu asi také na náš trh spěchat nebude. Je to zajímavý mobil, ale trochu moc komplikovaný. Naopak smartphone i600 by se u nás prodávat měl a tak se těšíme na jeho podrobný test. První dojmy jsou dobré, telefon se dobře drží, má pohodlnou klávesnici a velmi kontrastní displej.

Symbianový smartphone i520 a tenký vysouvák E840

Ale zpět k tenkým mobilům. Pokud si myslíte, že všechny tenké telefony zařadil Samsung do modelové řady U, jste na omylu. Tak třeba úplně nejtenčí vysouvák se jmenuje E840 a má tloušťku 10,6 mm. Tedy o tři desetinky méně než model U600. V každém případě však bude výrazně levnější a má i horší výbavu. Zajímavé jsou některé barevné varianty, jako třeba růžová. Klávesnice se nám líbala, k displeji nemáme výhrady, ale opět se jedná o lapku otisků prstů.

Stylové véčko E740 a vysouvák E830

Další novinkou je stylové véčko E740, které se jistě bude líbit ženám. Vnější displej se skrývá pod sklem, zajímavý tvar má i klávesnice. Výbava telefonu je, s ohledem na střední třídu kam patří, adekvátní. Další vysouvák s označením E830 patří mezi průměrně vybavené telefony a má i poměrně konzervativní design. Ten ale dokazuje odklon Samsungu od loňských ostrých hran k oblejším tvarům. Telefon má rádio a poněkud nevkusný návod na zadní straně k oddělání krytu baterie.

Nenápadný ale povedený model E590 a na posledních dvou snímcích opět model E840, tentokrát v růžové

Přímo zářící byl stříbrný vysouvák D840 s povrchovou úpravou imitující kov. Výbava ničím nepřekvapí, jen tvary jsou o poznání ostřejší než u většiny ostatních novinek. A taky tento model pojme o poznání víc otisků prstů. Na závěr jsme si nechali takový malý a nenápadný telefon. Jmenuje se E590, má tradiční konstrukci a na první pohled, hlavně zepředu, moc nezaujme. Jenže má třímegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a FM rádio. S dobrou cenou by to mohl být prodejní trhák.

Na některé z novinek se v nejbližší době podíváme podrobněji a to především na ty modely, které se budou prodávat i u nás. Dostupné technické parametry novinek Samsungu najdete v tomto článku.