Nové rozložení klávesnice pro Windows CE Česky PLUS

Jak je známo, ve standardní dodávce Windows CE 2.0 není podpora české klávesnice. Českou podporu řešení již několik softwarových produktů od různých autorů. Na základě našich zkušeností všem uživatelům Windows CE doporučujeme nejrozšířenější jazykovou podporu od firmy ArtSoft (ke stažení zde). Podle doporučení a postřehů z používání HPC počítačů mezi uživateli WinCE byla připravena speciální nová verze rozložení klávesnice, která nejlépe odpovídá potřebám českých uživatelů. Nové rozložení klávesnice s označením Česky PLUS řeší problém nedostupnosti speciálních znaků, které se nyní běžně používají při práci si s počítačem, ale na "strojopisné" klávesnici nejsou k dispozici. Například jsou to znaky @, #, $, ^, &,*, \ . Nové rozložení klávesnice je ke stažení zde. Výhody klávesnice Česky PLUS Pouze omezená část uživatelů používá zkratky zavedené firmou Microsoft do některých verzí rozložení klávesnice (přes ALTGR). Klávesnice Česky PLUS dovoluje zadávat "počítačové" znaky podle skutečného rozložení a jeho zobrazení na klávesách. Většina uživatelů používá metodu přepínání do anglického rozložení, protože pak mohou zadávat znaky podle zobrazení popisku kláves na klávesnici. Klávesnice Česky Plus zjednodušuje uživatelům práci, protože pro vyvolání znaků není třeba přecházet do anglického rozložení klávesnice. Na některých HPC není ALTGR klávesa přítomna, nebo se její činnost vyvolává jinou klávesovou kombinací. Takový to způsob práce není pohodlný a pro zákazníka je nepřijatelný. Klávesnice Česky Plus pracuje na všech HPC bez rozdílu rozložení klávesnic, bez ohledu zda je nebo není klávesa ALTGR přítomna. Na většině HPC s klávesou ALTGR je předtištěn klávesový layout, který ukazuje výrobcem předefinované rozložení pro ALTGR. Klávesnice Česky Plus toto rozložení pro nečeské znaky zachovává. Popis rozložení u klávesnice Česky Plus Tento popis se týká standardního rozložení. U některých HPC s odlišným rozložením odpovídá situace umístění kláves na daném HPC. Kombinace mrtvá klávesa a mezera

vyvolává původní anglický znak, který byl nahrazen mrtvou klávesou kombinace mrtvé klávesy výsledek (kroužek) + mezera ~ (čárka) + mezera = (háček) + mezera + (přehláska) + mezera \ Mrtvá klávesa (čárka) a horní znaky první řady kláves



Postup na vyvolání počítačových znaků @, #, $, ^, &,*, (, ).







Stiskni mrtvou klávesu "čárka" a pak stiskni kombinaci kláves jako na anglické klávesnici. Příklad

Zavináč "@"= [mrtvá klávesa "čárka"] a následně [shift + 2] Doplňující informace Jak nainstaluji toto nové rozložení klávesnice na svoje HPC? Prosím seznamte se s obsahem dokumentu o práci se souborem Artskey.ini. Jak mohu provádět další změny nastavení rozložení klávesnice? Prosím seznamte se s obsahem dokumentu o změnách v souboru Artskey.ini Stávající rozložení my nevyhovuje, stávající rozložení neodpovídá klávesnici na mém HPC, kdo mi může nastavení změnit? Doporučujeme vás problém řešit s dodavatelem vašeho HPC, nebo se obraťte na Portfolio Praha (02/6911163).