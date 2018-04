T-Mobile inovuje roamingové datové balíčky. Ceny jsou výhodnější

Zákazníci budou moci vybírat opět ze tří balíčků, T-Mobile však mění podíl délek jejich platností. Dosavadní dva balíčky Internet v zahraničí na den (5 MB/24 Kč a 30 MB/70 Kč) totiž nahradí pouze jedním balíčkem, který za částku 49 Kč obsahuje 40 MB dat na 24 hodin (1 MB/cca 1,20 Kč). Zatímco denních balíčků tedy ubude, tak měsíční budou naopak oproti současné nabídce k dispozici hned dva.

Prvním bude za 199 Kč Internet v zahraničí 200 MB, megabyte dat tak vyjde na jednu korunu. Pro uživatele, kteří dosud v roamingové nabídce postrádali balíček s vyšší porcí dat, pak bude k dispozici za částku 399 Kč balíček s 500 MB dat, kdy cena za 1 MB dat klesne na 80 haléřů. Shodná spotřeba dat vyjde zákazníky v současnosti při opakované aktivaci 100MB balíčku na 925 korun (5 x 187 Kč).

Roamingové datové balíčky pro Zónu EU od 24. 4. Balíček Objem dat Cena Platnost Internet v zahraničí na den 40 MB 49 Kč 24 hodin Internet v zahraničí 200 MB 200 MB 199 Kč 30 dní Internet v zahraničí 500 MB 500 MB 399 Kč 30 dní

Ve všech nových balíčcích se tak cena za 1 MB dat drží níže než v případě nově platného ceníku EU roamingu, který operátor spustí do konce dubna (více zde). V případě čerpání dat mimo balíčky totiž jeden megabyte vyjde na 1,65 koruny, tento příplatek se platí u tarifů obsahující data vždy, a to až do vyčerpání datového limitu. Následně si může zákazník dokoupit data stejně jako doma a za každý spotřebovaný MB bude platit cenu příplatku.

Roamingové datové balíčky jsou platné pro Zónu EU, tedy pro státy Evropské unie, Island a Lichtenštejnsko. Zakoupení každého balíčku je podmíněno potvrzením na aktivační stránce v prohlížeči telefonu, kde si může zákazník zároveň hlídat celkovou spotřebu i zbývající datový objem. Stejnou možnost nabízí i aplikace Můj T-Mobile.

I zákazníci O2 mohou při svých cestách po státech EU vybírat ze tří roamingových datových balíčků: Evropa S, Evropa M a Evropa L. Cena začíná na 199 korunách za 100MB balíček, za balíček s 1 GB dat pak zákazník zaplatí 999 Kč. Pro předplacenkáře je pak k dispozici balíček s FUP 50 MB za 99 Kč.

Vodafone nabízí dva datové balíčky: Připojení na den a Připojení na stálo. Do konce dubna při čerpání do 5 MB dat za 24 hodin vyjde zákazníky denní balíček na 79 korun, od 5 do 50 MB pak na 269 Kč. Od května ale Vodafone ceny razantně snižuje. První balíček vyjde na 6,90 Kč, druhý na 69 korun. Měsíční balíček pak obsahuje za cenu 369 Kč celkem 300 MB dat.

Aktualizováno 22.4. 2016 12:24 - doplněny nové nižší ceny datových balíčků u Vodafonu od května.