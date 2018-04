Převrat u operátorů: neomezený tarif a místo dotací mobily na splátky

Základem nových tarifů je vlastně tarif jediný. Ten za 50 dolarů (asi 1 000 korun) nabídne neomezené volání a SMS v rámci všech tamních sítí. V tarifu je i balíček 500 MB dat, která jsou neomezená v podobném režimu jako u nás. To znamená, že datový provoz se po vyčerpání balíčku nezastaví, jen budou k dispozici datové přenosy pouze v rámci sítě GSM, tedy v nejlepším případě EDGE.

Pokud zákazník nebude chtít sdílet datové připojení pro více zařízení, tzv. tethering, tak připlatí 20 dolarů a za celkových 70 dolarů (přibližně 1400 korun) má zcela neomezený tarif včetně dat.

Jelikož mobilní data a jejich sdílení jsou dnes nejžádanějším zbožím (v USA je téměř vždy sdílení dat za příplatek), tak je nový tarif postaven tak, že k základní ceně 50 dolarů si zákazníci mohou určit, kolik volných dat navíc (bez rychlostního omezení) budou měsíčně potřebovat. A opět je to velmi jednoduše a přehledně provedeno. Za každé 2 GB dat navíc zaplatí zákazník 10 dolarů (asi 200 korun).

Takže tarif s 2GB balíčkem stojí 60 dolarů, s 4GB balíčkem 70 dolarů a tak dále až po balíček s 12 GB dat za 110 dolarů (přibližně 2 200 korun). Připlatit si lze za další balíčky, třeba za SMS do zahraničí nebo za volání do zahraničí. Základ je však velmi jednoduchý a přehledný.

T-Mobile také zrušil dotace na přístroje. Místo komplikovaného započítávání ceny přístroje do ceny tarifu si tak zákazník transparentně vybere tarif a k tomu mobil za přijatelnou cenu. U ní je uvedena první platba, což u levnějších je i nula a následně výše měsíční splátky na 24 měsíců. Splátky a závazek se však vztahují jen na přístroj, samotný tarif je na dobu neurčitou bez úvazku.

Příkladem může být Samsung Galaxy S III s úvodní platbou 70 dolarů a měsíční splátkou 20 dolarů. Celkem tak zákazník za přístroj zaplatí 560 dolarů, což je v přepočtu asi 11 200 korun. Zákazník tak přesně ví, za co platí.

Jestliže nazveme nové tarify amerického T-Mobile jako tarify 3.0, tak u nás zatím nepořídíme nic lepšího než tarify první generace. To znamená změť tradičních tarifů s různými balíčky a netransparentními dotacemi, které často závisí na podmínce minimální měsíční útraty.

Za tarify druhé generace můžeme považovat neomezené tarify velkých nadnárodních evropských operátorů. Příkladem budiž britské O2, které má několik variant neomezeného tarifu, které se taktéž liší podle množství dat v nich omezených. Tarify v základní variantě stojí od 27 do 47 liber (asi 800 až 1 400 korun) a již v této základní verzi si zákazník může vybrat dotovaný mobil včetně přístrojů za nula liber.

Ale pokud by chtěl lepší přístroj, má každý z tarifů ještě několik podvariant s vyšší cenou, v kterých jsou dotované přístroje naopak za nižší základní cenu. Takže základní tarif s 1 GB dat stojí od 27 liber do 42 liber, což je zároveň částka, na které startuje další tarif s 2 GB dat. Ale stále to jsou tarify s úvazkem a s papírovou dotací přístroje.

Ač je z našeho pohledu i nabídka britského O2 vzorem přehlednosti, tak americký T-Mobile je o mílové kroky dál. Otázkou ovšem je, jestli se k podobnému systému tarifů některý z evropských operátorů odhodlá. Navíc ceny v Evropě jsou již dnes níž než v USA (nikoliv však v Česku) a pro mnoho trhů by i základní cena amerického tarifu za 50 dolarů byla příliš vysoká.

V každém případě ovšem můžeme krok amerického T-Mobilu považovat za revoluční.