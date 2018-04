Nové produkty InWay: Call.Way a Phone.Way

U příležitosti veletrhu Invex zavádí společnost InWay novou službu - telefonování do zahraničí pomocí technologie Voice over IP (VoIP).

Telefonování po Internetu je cenově výhodnější než klasické volání, protože využívá místo klasické hlasové telefonní sítě levnější síť datovou. Použití VoIP navíc není o nic složitější než běžné užívání telefonního přístroje. Spojení probíhá přes bránu InWay do sítě IP, bránu do světa pak představuje švédská firma Telia, s níž InWay v této oblasti spolupracuje. Internetová telefonie umožňuje dovolat se na kteroukoli pevnou linku či mobilní telefon, samozřejmě lze posílat i faxové zprávy. Společnost InWay také nabízí vybudování internetové virtuální privátní sítě pro přenos vnitropodnikových hovorů.

V rámci telefonování po Internetu připravila InWay pro své zákazníky dvě služby: Call.Way a Phone.Way. Služba Call.Way umožňuje telefonování do zahraničí z jakéhokoli přístroje s tónovou volbou. Vyúčtování probíhá buď pomocí předplacené telefonní karty nebo měsíčním vyúčtováním na základě smlouvy s InWay. Celý svět je rozdělen na čtyři cenová pásma.

Chce-li zákazník s předplacenou telefonní kartou volat do zahraničí, zavolá místním hovorem odkudkoli z České republiky bezplatnou zelenou linkou na bránu InWay a zadá PIN, uvedený na zadní straně karty. Po zadání čísla 1 volí cílové telefonní číslo. Po zadání telefonního čísla se zákazník dozví stav svého kreditu v minutách hovoru do cílové lokality. Chce-li znát zůstatek svého kreditu v korunách, zadá číslo 9. V průběhu přihlašování a zadávání cílového čísla je instruován zvoleným jazykem - česky nebo anglicky.

Služba Phone.Way umožňuje přenos hlasu i faxu po síti IP. Je určena pro vnitropodnikovou komunikaci a stabilní volání do zahraničí přes telefonní centrály, počítače nebo počítačové sítě. Předpokládá trvalé připojení k Internetu. Vnitropodnikové hovory nepředstavují žádné dodatečné náklady mimo provoz datové sítě. Pro využití vnitropodnikové nebo virtuální privátní datové sítě IP pro přenos telefonních hovorů nabízí InWay vybavení vhodnými branami dle potřeb zákazníka a topologie jeho sítě.

Jeden hovor vyžaduje přenosovou kapacitu od 64 kb/s do 5,3 kb/s (podle úrovně komprimace dat). InWay zprostředkuje vnitropodnikovým sítím i levné internetové volání do celosvětové telefonní sítě (případně i do české) za použití protokolu H.323v2 nebo Clarent.

V průběhu Invexu bude ve stánku InWay (Z/41) probíhat demonstrace nové služby. Každý návštěvník si zde bude moci vyzkoušet, že kvalita VoIP je srovnatelná s klasickým telefonem.