Nové příslušenství pro váš mobil

Nudíte se? Kupte si medvídka koalu!

Chcete udělat radost svým blízkým? Sháníte pro ně dárek a nevíte, co vybrat? Zkuste jim koupit příslušenství k mobilnímu telefonu. Obchody jsou tohoto zboží plné, stačí si jen vybrat, a navíc: často je možné takový dárek pořídit za velice přijatelnou cenu, která se pohybuje od stokoruny, za kterou pořídíte jednoduché přívěšky, po tisícikorunu, za niž koupíte různé plyšové stojánky na mobilní telefon.

Stává se vám, že jste doma, někdo volá a vy nemůžete najít mobil? Omrzely vás klasické stojánky a hledáte něco nového? Zkuste medvídka koalu, který vám mobil nejen podrží, ale pokaždé, když vám někdo telefonuje, začne zpívat a tančit.





S blížícím se svátkem dětí můžete svým ratolestem obstarat tento neobvyklý dárek. Tančící a zpívající držák mobilního telefonu, šedivý chlupatý medvídek koala, vás vždy včas upozorní na příchozí hovor. Medvídek je napájen dvěma tužkovými AA bateriemi, které po odšroubování krytu vložíte do pouzdra v jeho dolní části.

Jakmile vsunete svůj zapnutý telefon do medvídkova břišního elektronického vaku, z koalova reproduktoru se ozve známý diskotékový hit. Horní část postavičky se začne pokyvovat do rytmu hudby ze strany na stranu. Po několika vteřinách se medvídek uklidní, znovu spustí až ve chvíli, kdy zachytí příchozí hovor. Medvídek na volání reaguje asi o vteřinu dříve, než na hovor upozorní váš mobilní telefon. Když mobil z medvídkových útrob vyjmete, okamžitě ztichne, aby vás při telefonování nerušil.

Výrobce by možná měl zauvažovat, zda by nestálo zato přidat k této vcelku nápadité hračce nějakou další funkci. Oproti chytrému "mobilnímu medvědovi", o němž jsme psali zde, nefunguje koala jako přídavné hands-free, ale pouze jako zpívající vyzvánění. Dá se proto předpokládat, že poskakující medvídek děti celkem brzy omrzí. A navíc: výrobek není určen pro malé děti... Čínský výrobce totiž na obalu uvádí, že medvídek koala není vhodný pro děti do 8 let, v přiloženém českém návodu se tato hranice posouvá na 14 let. Takže radost z veselého medvídka si užijí jen starší děti. Medvídka koalu koupíte v prodejně dárkového zboží Dynamix v areálu Slovanského domu v Praze Na Příkopech a stojí 949,- Kč.

Želvičky, které ladně plavou pod mobilem



Pokud nechcete, aby se vám telefon povaloval volně po psacím stole v kanceláři nebo doma, můžete jej vždy bezpečně ukládat do dekoračního stojánku. Klasický průhledný stojánek se vyznačuje dostatečnou stabilitou, váš telefon je v něm proto bezpečně uložen. Výrobce se snaží zpestřit svou dosavadní nabídku a přidal dva nové typy - Želvy a Surfaře.

Stojánek je z průhledné umělé hmoty, uvnitř je napuštěn barevnou tekutinou, v níž plavou želvy nebo surfaři. Do stojánku typu Želva si navíc můžete uložit libovolnou fotografii.

Stojánky jsou určeny pro všechny typy telefonů. Pokud vlastníte nějaký novější mobil, který je tenčí, nebude vám tělo telefonu ve stojánku dobře držet. Teno doplněk stojí 150,- Kč a distribuuje jej firma C. P. A.

Nokie poslouží i jako lampička



Potřebujete si posvítit do zámku, najít něco na mapě, podívat se, kdy jede autobus, a nemáte s sebou baterku? Posviťte si mobilním telefonem! Již před časem jsme psali o svítících krytech pro Nokie řady 51xx, 61xx a 62xx (článek najdete zde). Nyní přicházejí na trh zadní kryty s vestavěnou svítilnou pro telefony Nokia řady 33xx, 83xx a 82xx.

Svítící kryt se instaluje velmi jednoduše. Původní kryt opatrně sundejte a vyjměte baterii, poté na konektory baterie telefonu nasuňte přiložený plošný spoj. Při manipulaci dbejte na to, aby větší železné plošky konektoru byly obráceny vzhůru ke krytu a abyste je nepoškodili. Baterku vraťte do telefonu, dejte pozor, aby kontakty plošného spoje byly viditelné na vrchu, a nasaďte kryt.

Při stisku nenápadného tlačítka na novém zadním krytu se světélko rozsvítí. Tlačítko není nijak přehnaně citlivé, takže by telefon volně ležící v kapse neměl samovolně svítit. Do krytu je vmontována bílá LED dioda, která svítí intenzivně; v určitých situacích dokáže zastat i klasickou baterku. V krizové chvíli, kdy si nutně potřebujete ve tmě posvítit (například zorientovat se v malé místnosti), se světlo z telefonu dá velice dobře využít. Dioda je napájena přímo z baterie mobilu. Maloobchodní cena zadního svítícího krytu je 229,- Kč, distribuuje jej firma C. P. A.

Komické přívěšky vás upozorní na hovor

Blikající přívěšky, které dokáží signalizovat příchozí hovor a SMS, si získaly oblibu hlavně u nejmladší kategorie uživatelů mobilních telefonů. Přívěšky jsou k mání v různých podobách a tvarech. Nejnověji přichází na trh rybí kostra, modré a oranžové srdíčko, kalhoty a delfín.

Jeden přívěšek stojí 159,- Kč, distribuuje je opět firma C. P. A.