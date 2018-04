Nové příslušenství od Nokie je hodně bláznivé

Letošní podzim podle Nokie je ve znamení výrobků s maximálním důrazem na design. To dokazuje i nový mobil, Nokia 7600, který je ještě víc netradiční než mnohé předchozí pokusy Nokie o nekonvenční přístup. Vedle nového telefonu, o kterém píšeme podrobněji v tomto článku, Nokia představila i několik zajímavých kousků příslušenství. Co na tom, že se spíš jedná o designové zajímavosti než praktické doplňky k mobilnímu telefonu.

Šup s fotkou do rámečku

Začněme digitálním fotorámečkem Nokia Image Frame SU4. Tento kousek se bude líbit všem, kteří si rádi vystavují fotografie. Tentokrát již nemusejí zasouvat papírové fotky pod sklo rámečku, nyní stačí připojit přes infraport některý z podporovaných telefonů Nokia a fotografie do rámečku přesunout. Vejde se jich tam padesát a je možné je nechat automaticky střídat (funkce slideshow). Nápad je to zajímavý, pravděpodobně ale dost drahý. Rámeček má rozměry 170 x 129 x 123 mm a hmotnost 425 gramů. Použitý displej nabízí rozlišení 320 x 240 obrazových bodů a umí zobrazit 4 096 barev. K rámečku samozřejmě dostanete i nabíječku, a pokud vás rámeček zaujal, tak si jen zkontrolujte, jestli máte některý z podporovaných telefonů Nokia: Nokia 3650, Nokia 5100, Nokia 6100, Nokia 6220, Nokia 6600, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 6800, Nokia 7210, Nokia 7250, Nokia 7250i, Nokia 7600, Nokia 7650, Nokia 9210i Communicator.

Vzhled obou dvou fotorámečků je stejný.

Jde to i pomocí MMS

I druhé dnešní nové příslušenství je fotorámeček, tentokrát ovšem v sofistikovanější podobě. Jmenuje se Nokia Image Frame SU7 a jeho rozměry jsou stejné jako v předchozím případě, což platí i o kvalitě a rozlišení displeje. Jen hmotnost rámečku je o něco vyšší, konkrétně 525 gramů. Zvýšená hmotnost ovšem stojí za to. Tento druhý rámeček umí totiž přijmout obrázek i pomocí MMS zprávy, je v něm tedy zřejmě instalován GSM modul s podporou MMS. Díky tomu můžete do tohoto rámečku přijmout obrázek i z telefonů, které nemají infraport. Jedinou podmínkou je telefon s podporou MMS, tedy i telefon od jiného výrobce, což je jistě potěšitelné zjištění. V případě infraportu jsou podporovány stejné modely jako u rámečku SU4. Do rámečku se vejde 50 obrázků a můžete si vytvořit z vybraných obrázků slideshow. Cena tohoto doplňku nám není známa, předpokládáme, že nízká nebude.

To jste ještě na krku neměli

I další kousek Nokie je určen pro fotografie. Tentokrát ovšem nikoliv jako bytový doplněk, ale jako regulérní šperk. Pokud si při výběru přívěšku na krk váháte, jaký zvolit, bude Nokia Medallion I (RX3) pro vás ideální řešení. Ráno si totiž do Medallionu natáhnete osm fotografií, které přes den můžete libovolně střídat. Medallion totiž má malý displej, který vámi zvolené obrázky bude zobrazovat. Displej má rozlišení 96 x 96 obrazových bodů (16,7 x 16,7 mm) a umí zobrazit 4 096 barev. Doufejme, že displej bude aktivní, jinak by na něm nebylo nic vidět, pokud by tedy nebyl celý den podsvícen, a to je málo pravděpodobné. I tak je ale otázkou, jak dlouho vydrží tento „šperk“ obrázek zobrazovat. Celé zařízení je vyrobeno z kombinace černé gumy a stříbra a jeho hmotnost je 34 gramů. Do Medallionu se vejde osm obrázků a použitá baterie je Li-Ion s kapacitou 80 mAh. Obrázky do zařízení nahrajete pomocí infraportu (viz podporované telefony u prvního fotorámečku) a lze jimi listovat.

To jste ještě na krku neměli II

Medallion II (RX4) je blízký příbuzný předchozího doplňku. Funguje stejně, má stejnou paměť a i stejný displej. Lze jej ale připojit jak na krk, tak na ruku. Medallion II je těžší, jeho hmotnost je 60 gramů, přesto má stejnou baterii jako předchozí přívěšek. Funkčně jsou oba přívěsky stejné, rozdíl je v designu. Který se vám líbí víc?

Pro hambaté fotky?

Poslední dnešní novinka Nokie na poli příslušenství, je asi nejpodivnější ze všech. Je to variace na oblíbený dětský kaleidoskop. Nokia je označuje jako privátní přenosný zobrazovač fotografií. Na rozdíl od předchozích zařízení u kaleidoskopu si obrázek může prohlížet vždy jen jeden člověk. Prý je to ideální k prohlížení privátních obrázků. Takže pokud máte nějaké lechtivé fotky z mobilu, šup s nimi do Nokia Kaleidoskopu a hurá do světa se s nimi pochlubit vybraným přátelům. Druhou skupinou uživatelů jsou zákazníci, kteří se bez fotografie své milé/milého/psa/auta neobejdou ani na chvíli, ale veřejně se s nimi chlubit nechtějí. Proč, toť otázka.

K čemu to je dobré, už víme, takže ještě něco technických detailů. Obrázky do telefonu přenesete pomocí infraportu, nebo pomocí MMC karty. Rozměry kaleidoskopu jsou 70 x 36 x 36 mm, hmotnost pod 75 gramů. Virtuální displej má rozlišení 270 x 228 obrazových bodů a umí zobrazit 32 768 barev. Na fotky se pak můžete koukat až 50 minut. Pro náruživé prohlížeče tedy doporučujeme nosit nabíječku s sebou.

Nápady nechybějí, ale co na to zákazníci?

Všechny výše uvedené kousky začne Nokia prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku, takže do značkových prodejen zatím neběhejte. Ceny jednotlivých zařízení neznáme, ale předpokládáme, že nízké rozhodně nebudou. Než se nového příslušenství dočkáte, můžete tipovat, co dalšího pro nás Nokia připraví.

Informace o telefonu Nokia 7600 naleznete zde.