Nové příslušenství Nokia: GPS, luxusní sluchátka i záložní zdroj energie

Bluetooth zařízení se stávají pro mnoho uživatelů neopomenutelným příslušenstvím k mobilním telefonům. Nokia se včera rozhodla předvést další čtyři novinky v tomto segmentu. Headsety se vyznačují zajímavým designem a přítomností displeje, GPS modul je pak předurčen k umístění na čelní sklo automobilu. Mezi novinkami nechybí ani nové reproduktory a záložní zdroj energie na cesty.

GPS modul LD-4W

GPS modul s označením LD-4W je kompaktní krabička, která komunikuje s mobilním telefonem nebo PDA prostřednictvím technologie Bluetooth. Oproti předchozím modelům se novinka pyšní malými rozměry a zanedbatelnou hmotností 31 gramů.

Modul je proveden v černém a metalickém provedení a zaujme především svou malou tloušťkou. Na zadní straně najdeme přísavku, která slouží k umístění modulu na čelní sklo v automobilu. Pohotovostní doba je dle údajů výrobce až deset hodin. Cena by se pak měla pohybovat kolem čtyř tisíc korun.

Stereo Headset BH-903

Pro hudební fanoušky je určena druhá novinka - bezdrátová sluchátka BH-903. Ta jsou určena pro poslech hudby z mobilních telefonů nebo jiných zařízení vybavených Bluetooth. Novinka podporuje profily A2DP, AVRCP, PBAP, HFP, ale také HSP.

Elegantní černé tělo je doplněno o OLED displej, který zobrazuje potřebné informace. Hmotnost je slušných 32 gramů, pohotovostní doba při poslechu hudby by měla být až patnáct hodin. Cena této novinky se však šplhá velmi vysoko, až k hranici šesti tisíc korun.

Bluetooth Headset BH-902

Další do rodiny bezdrátových sluchátek Nokia má označení BH-902. Tento model se může pochlubit přítomností OLED displeje, který informuje nejen o hovorech, ale upozorní také na příchozí textovou nebo multimediální zprávu.

Novinka využívá tenkou kovovou sponu za ucho, kterou najdeme také u několika dalších modelů sluchátek Nokia. Hmotnost 18,2 gramů neatakuje nejnižší hodnoty, sluchátko zato nabídne bohatou výbavu doplněnou o praktický displej. Cena byla předběžně stanovena na tři a půl tisíce korun.

Bluetooth reproduktory MD-7W

Stereo reprosoustava MD-7W komunikuje s mobilním telefonem, jak jinak, pomocí technologie Bluetooth. Pokud tedy chcete naplno využít hudebních funkcí vašeho telefonu, a navíc bez rozčilujících kabelů, potom je tato soustava určena právě pro vás.

Dvojice reproduktorů se vešla do poměrně malých krabiček velmi jednoduchého designu. Novinka by měla zvládat prostorový 3D zvuk s výraznými basy. Na výrobě tohoto příslušenství Nokia spolupracovala s firmou D & M Premium Sound Solutions. Cena by měla atakovat hranici čtyř tisíc korun.

Nokia Power Pack DC-1

Posledním z nových příslušenství je externí zdroj energie Power Pack DC-1. Jde o poměrně netradiční zařízení, které slouží k dodatečnému dobíjení mobilních telefonů a příslušenství Nokia kdekoliv na cestách. Jde o ideální volbu například pro majitele nenasytných smartphonů, které novinka uspokojí dávkou až trojnásobného množství energie.