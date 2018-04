Nové předplacené sady, nové ceny telefonů

Oba operátoři přicházejí na trh s několika novinkami platnými od pondělí 17. května 1999 - o některých z nich jsme vás již informovali.

Především se rozšiřuje nabídka předplacených sad - v případě Twist sady o Panasonic G520 za 6999 Kč, což nabídku rozšiřuje celkem na pět telefonů (Motorola d520, Siemens C25, Alcatel One Touch Club, Panasonic G520 a Nokia 5110).

EuroTel svoji nabídku Go sad doplnil o zajímavý Alcatel One Touch Max v Go Fun sadě za 5495 Kč a to ihned ve třech barvách: modrá, světle šedá a oranžová.

K výrazným změnám dochází také v nabídce dotovaných telefonů v síti Paegas. Především je velmi příjemná změna ceny telefonu Panasonic G520 - ten je nyní dotovaný za 1218 Kč s DPH (999 Kč bez DPH). O dva tisíce korun šel dolů Bosch GSM-Com 908 s vestavěným HW modemem, ten nyní přijde na 3660 Kč (2999 Kč bez DPH). Také Nokia 6110 je nyní levnější o dva tisíce a stojí 6100 Kč (4999 Kč bez DPH).

V RadioMobilu se patrně chtějí vyhnout situaci, která přichází s každou generační novou modelovou řadou - a to je výprodej kdysi drahých telefonů za velmi nízké ceny. Týká se to především Nokia 6110, na kterou se natlačí v září Nokia 7110 a Bosch 908 vystřídá zanedlouho jeho ještě elegantnější protějšek Bosch 909.

Buď jak buď - takovéto střádání stráží může být pro někoho vítanou šancí, jak si zakoupit kdysi drahé a dnes stále perfektní telefony.