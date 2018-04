Nové policejní vozy vás snadno dohledají

Vybavení moderního policejního vozu by jistě kdokoliv z nás s velkou chutí používal ve svém vlastním autě. Při pohledu do automobilů vystavených na Invexu hned upoutá rozměrný displej, na němž se mimo jiné zobrazuje barevná mapa s označenou pozicí auta. Ostatní přístroje se starají o to, aby veškerá potřebná data proudila mezi hlídkou a ústřednou. Nechybí ani čtečka dokladů, kamera, digitální fotoaparát a systém LOOK pro porovnání poznávacích značek vozů s centrální databází.

Jak jsme psali již včera, navenek se moderní policejní vozy jeví naprosto obyčejné. Jejich síla je ukryta uvnitř. Nejlépe viditelná je digitální kamera umístěná pod vnitřním zpětným zrcátkem. Na místě spolujezdce je na palubní desce umístěn plochý monitor, u něj je připojena i klávesnice s touchpadem pro ovládání aplikací. Vše je doplněno přijímačem satelitního pozičního systému GPS, GPRS modulem pro přenos dat a terminálem policejného komunikačního systému Pegas (Matra). Ten dokáže také přenášet data, ovšem pouze rychlostí okolo 2,4 kbps.

To nejdůležitější, tedy počítač spojující všechny vstupy do jediného systému, je ukryt v zavazadlovém prostoru. Díky němu vidí policisté mapu se svou momentální polohou, komunikují s centrální databází a vůbec řídí veškeré technické vybavení vozu.

Důležitý je také přístroj, umožňující komunikovat se starým VKV systémem, kterým jsou vybaveny ostatní bezpečnostní složky, tedy hasiči a záchranná služba. Jinak totiž musí spojení těchto dvou systémů zprostředkovat policejní ústředna.

Celé vybavení tohoto moderního auta stojí okolo 200 000 korun. Také proto jsou v provozu zatím jen dva vozy, které je nyní možné vidět na Invexu. Jakmile tady skončí, odjedou za běžnou službou do Prahy. Právě v Praze již tři z celkových třinácti buněk sítě Matra podporují datové přenosy. Do konce roku by měly být upgradovány i ostatní buňky. Také pokrytí Středočeského kraje, na kterém se právě pracuje, již bude připravené na přenos dat.

Bohužel, pomocí Matry lze přenášet data maximálně rychlostí 2,4 až 2,6 kbps. Právě proto je auto vybaveno i GPRS modulem, který zajistí dostatečně rychlé datové spojení. Protože však ještě GSM sítě nejsou všude připravené na zvládnutí více datových i běžných hovorů, záloha v podobě Matry je nezbytná.

Díky datovým přenosům také může fungovat systém LOOK, který je schopný snímat z projíždějících aut státní poznávací značky a ihned je porovnávat s databází kradených vozidel, jakož i těch, které jsou zatížené nějakou pokutou. Tento systém je zatím instalován jen na hraničních přechodech.

Prezentace policejních vozů na Invexu snad může zastrašit zločince, ale především zvedne prestiž policie v očích návštěvníků. Kromě toho také poleká některé řidiče, kteří si při pohledu na systém LOOK rozmyslí překračovat povolenou rychlost. Dokud se však podobných aut po republice nebude pohybovat víc, zaznamená jejich přítomnost jen málokdo.